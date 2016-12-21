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С 1 января на Сахалине меняются правила перевозки детей в автобусах

С 1 января на Сахалине меняются правила перевозки детей в автобусах

Сейчас транспорт уже начали приводить в соответствие новым требованиям

В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области состоялось совещание под председательством директора департамента физической культуры и спорта Ирины Радыгиной, с представителями управлений физической культуры, спорта и молодежной политики. В нем приняли участие специалисты из Анивы, Углегорска, Южно-Курильска, Макарова, Поронайска, Корсакова, Долинска, Томари, Южно-Сахалинска, Охи, Ноглик, Тымовского, Холмска, Александровск-Сахалинского.

Главными темами обсуждения стали: модернизация системы подготовки спортивного резерва, профессиональные стандарты  и правила перевозки детей.

«С 2014 года началась процедура по преобразованию детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации, осуществляющие спортивную подготовку. Наши подведомственные учреждения уже прошли эту процедуру, теперь такие же процедуры начинаются в районах. Мы предоставили дорожную карту, по которой им предстоит действовать. На сегодняшний день только Оха и Южно-Сахалинск выполнили приказ министерства спорта России», - отметила Ирина Радыгина.

Также с 1 января 2017 года вносятся изменения в правила организованной перевозки группы детей автобусами. Для этих целей разрешено использовать транспортные средства не старше 10 лет с момента выпуска. При этом автобус должен соответствовать техническим требованиям к перевозкам пассажиров. Также на него необходимо установить тахограф и аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

«Региональный министр спорта лично предупредил о новых изменениях директоров подведомственных учреждениях. Сейчас они устанавливают системы ГЛОНАСС и приводят транспортные средства в соответствие. Муниципалитетам мы также рассказал о новшествах. Сегодня министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области уделяет особое внимание техническому оснащению. На эти цели выделяются субсидии. Спортивные школы зимних видов, летних видов спорта, самбо и дзюдо, а также волейбольный центр уже приобрели новые автобусы», - продолжает Ирина Радыгина.

Директор департамента спорта министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области призвала представителей муниципальных образований активней включиться в работу и привести все в соответствии с законодательством. Следующее заседание состоится в новом, 2017 году, где муниципалитеты должны отчитаться о проделанной работе, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:43 +1
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 18:09
Те. Большая часть детей с районов вообще не выедет
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