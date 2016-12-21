Этнокультурный комплекс коренных малочисленных народов Севера появится на Сахалине

В Сахалинской области создадут этнокультурный комплекс коренных малочисленных народов Севера. Этот объект, который будет включать в себя, в частности, этнографический музей, мастерские по изготовлению национальной сувенирной продукции станет одной из важных достопримечательностей территории опережающего развития туристического направления «Горный воздух». Проработкой проекта займутся профильные ведомства. Такое поручение их руководители получили от губернатора Олега Кожемяко по итогам первого заседания совета коренных малочисленных народов Севера. Этот совещательный орган был создан для обсуждения стратегически важных и актуальных вопросов социального, экономического и культурного развития исконных жителей региона.

Открывая заседание, губернатор отметил - истекает срок действия региональной концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2011-2016 годы. Поэтому необходимо подвести итоги ее реализации, наметить задачи на период до 2025 года.

В среде коренных северян улучшаются демографические показатели, растет рождаемость. В регионе проживают 4153 представителя коренных малочисленных народов Севера: нанайцы, нивхи, уйльта и эвенки. Работают две региональные, четыре местные общественные организации, региональный совет уполномоченных представителей, 79 родовых общин и хозяйств.

- Устойчивое развитие подразумевает экономическую устойчивость общин и родовых хозяйств, - отметил Олег Кожемяко. - Они занимаются традиционной хозяйственной деятельностью - охотой, оленеводством, рыболовством. Для их развития, помимо транспортных средств, современного оборудования и технологий переработки продукции, нужны доступные льготные кредиты, лизинговые программы, иные финансовые ресурсы. Следует рассмотреть вопрос о распространении на общины и родовые хозяйства мер государственной поддержки, предусмотренных для производителей сельскохозяйственной продукции.

Глава региона также высказался за оказание помощи хозяйствам коренных малочисленных народов Севера в виде грантов. Он отметил, что в области накоплен хороший опыт взаимодействия коренных народов с компаниями, ведущими добычу нефти и газа на Сахалине. Они оказывают поддержку общинам, обеспечивают их лодками, моторами, снастями, оборудованием.

- Наша общая задача - сделать все, чтобы повысить уровень и качество жизни коренных малочисленных народов до среднероссийских показателей, - определил губернатор. - Для этого нам предстоит проделать большую работу по сокращению материнской и младенческой смертности, укреплению репродуктивного здоровья коренных народов, проведению регулярных профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений состояния здоровья и социально значимых заболеваний.

Губернатор поручил министерству здравоохранения рассмотреть вопросы о программе зубопротезирования коренных жителей, о создании в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов мобильных медицинских отрядов. Их задача - ежегодно проводить диспансеризацию коренного населения.

Необходимо также изучить жилищно-бытовые условия северян. Возможно, это приведет к созданию региональной программы строительства малоэтажного жилья для этой категории граждан. Олег Кожемяко выразил надежду, что участие в этой работе примут и промышленные компании, ведущие хозяйственную деятельность на Сахалине.

Областные власти будут наращивать усилия в работе по сохранению и развитию родных языков, самобытной культуры, искусства и литературы коренных народов. При этом Олег Кожемяко выразил сожаление, что региональное министерство культуры на смогло решить поставленную перед ним задачу – создать профессиональный государственный ансамбль коренных малочисленных народов. Не нашлось специалистов, знакомых с национальной хореографией. Тем не менее, губернатор поручил решить эту проблему.

Обратил глава региона внимание на еще один вопрос, важный для коренных северян. Сегодня мало кто из них может позволить себе полноценную упряжку ездовых собак. Содержание 10-12 взрослых животных обходится недешево. Это приводит к тому, что ездовые собаки – неотъемлемая часть традиционного образа жизни – исчезают из обихода северян. Поэтому по указанию Олега Кожемяко областные власти разберутся, как можно поддержать владельцев упряжек.

Большая часть задач, поставленных в концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2011-2016 годы, успешно решена, отметил в своем выступлении руководитель регионального управления коренных малочисленных народов Севера Владимир Поломарчук. Он предложил участникам совета принять активное участие в подготовке программного документа на следующий период. В ходе обсуждения были озвучены различные предложения, касающиеся сохранения традиционных промыслов, языка и культуры коренных северян, которые будут учтены в дальнейшей работе. В частности, известный писатель общественный деятель и вождь нивхского рода «Кевонгун» Владимир Санги высказался в поддержку предложений губернатора.

Предполагается, что проект новой концепции устойчивого развития представят на рассмотрение в первом квартале следующего года.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области