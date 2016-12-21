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Детская комната появилась в сахалинском кожно-венерологическом диспансере

Детская комната появилась в сахалинском кожно-венерологическом диспансере

Также после ремонта преобразились холл, регистратура и кабинеты для приема пациентов

Реконструкция затронула холл, регистратуру и кабинеты, в которых специалисты принимают пациентов. Обновили также и входную зону здания диспансера, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного региона. 

- Ремонт продолжался в течение двух месяцев. Постоянные посетители отмечают, как преобразились помещения – интересные цветовые решения на стенах, новое напольное покрытие, в коридорах ничего не осталось от прежнего унылого вида. В целом, удалось увеличить пространство, создать более комфортные условия для пациентов. В ближайшее время установим информационное электронное табло. В коридорах появятся таблички, которые позволят посетителям свободно ориентироваться в учреждении, – сообщила заведующая поликлиническим отделением Наталья Лашкевич.

Изменился не только внешний вид помещений, в диспансере меняют и мебель. Для пациентов в холлах установили новые удобные кресла. Регистратуру укомплектовали новыми стеллажами и столами. Общая смета работ составила около 3,5 млн. рублей. Свой вклад в оформление помещений внесли и сотрудники учреждения – полностью продумали дизайн детской игровой комнаты и самостоятельно его воплотили.

- Ежегодно в стационарном отделении проходят лечение около 300 детей с различными патологиями. Поэтому сделали для них яркую игровую комнату. У нас в диспансере есть творческий человек – Игорь Николаевич. Вдвоем с помощником они сначала проработали концепцию, потом раскрасили стены, добавили панно с изображениями персонажей мультфильмов. Завершили облик комнаты фигуры животных и деревьев, вырезанные из фанеры, – рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Людмила Добробабина. – Скоро здесь появится большой телевизор и новая мебель. В лечении детей очень большую роль играет обстановка, настроение.

- Старались использовать яркие цвета, чтобы всё выглядело позитивно, и у ребят поднималось настроение. Было несколько вариантов по украшению стен. Часто оставались после работы, в выходные приходили. Отзывы от детей уже есть, им здесь очень нравится, – поделился мастер.

В планах руководства учреждения - постепенное продолжение ремонта на остальных площадях. Как и в этом году, он не должен отразиться на динамике приёма пациентов.

Сейчас новый интерьер диспансера дополнило новогоднее оформление. Врачи здесь будут вести приём и в дни новогодних каникул, с 9:00 до 15:00 (кроме 1 и 7 января).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:09 0
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