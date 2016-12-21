Более 800 сахалинцев получили дальневосточные гектары в 2016 году

Всего жители островного региона подали около пяти тысяч заявлений на получение земельных участков

С 1 июня в Сахалинской области заключено 826 договоров на пользование «дальневосточными гектарами». Такой показатель является наивысшем на Дальнем Востоке. Об этом губернатору Олегу Кожемяко в своем итоговом отчете сообщила Елена Гах, министр имущественных и земельных отношений региона.

Напомним, ранее с руководителями областных органов исполнительной власти были заключены эффективные контракты сроком на 1 год. И в эти дни каждый из управленцев отчитывается о результатах проделанной работы. В первую очередь во внимание принимается положение дел в курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами.

Для министерства земельных и имущественных отношений один из главных показателей работы связан с предоставлением участков гражданам. В этом году регион с 1 июня активно включился в реализацию федерального закона о «дальневосточном гектаре». К настоящему времени заключено уже 826 договоров на пользование наделами, жители региона получили в безвозмездное пользование 477,3 гектара земли.

Только с 1 октября, когда наступил второй этап реализации закона, сахалинцы и курильчане подали 4847 заявлений на предоставление земельных участков. По этому показателю регион оказался на третьем месте в Дальневосточном федеральном округе после Республики Саха (Якутия) и Приморского края.

- В основном жители области хотят получить участки на юге Сахалина, - рассказала региональный министр имущественных и земельных отношений Елена Гах. – В заявках чаще всего упоминаются территории Корсаковского, Анивского, Долинского, Холмского районов и областного центра. Людей привлекает благоприятный климат и развитая инфраструктура территорий. Отмечен интерес граждан и к участкам на берегу моря. Например, сейчас ведется оформление примерно 50 гектаров земли на побережье в селе Охотское под индивидуальное жилищное строительство и для ведения рекреационной деятельности. Есть подобные заявки на земельные участки в селах Рыбацком и Песчанском Анивского района.

По сведениям министра, активно оформляются ранее заброшенные земли сельскохозяйстве нного назначения в Александровск-Са халинском, Углегорском, Смирныховском и Тымовском районах.

В районах области также выполнена задача губернатора о предоставлении участков крестьянским (фермерским) объединениям и гражданам - для ведения личного подсобного хозяйства. В этом году для этих целей выдано более 630 гектаров – вдвое больше, чем планировалось.

Выполнило отраслевое министерство и задачу по вовлечению в хозяйственный оборот ранее невостребованных земель. Таковых на территории региона в 2016 нашлось 145 гектаров.

В уходящем году в районах Сахалинской области активно велась и инвентаризация земель сельхозназначени я. Полученные результаты позволят повысить эффективность управления угодьями, выявить неиспользуемые участки и определить возможность их предоставления для ведения сельхозпроизводс тва.

В целом деятельность министерства и его руководства получила положительную оценку губернатора, сообщает пресс-служба правительства островного региона.