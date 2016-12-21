новости
новости
Регистрация
Современный стоматологический кабинет появился в Чехове

Современный стоматологический кабинет появился в Чехове

В участковую больницу села Холмского района доставили новую технику

Современная стоматологическая установка и портативный ультразвуковой диагностический аппарат появились в чеховской участковой больнице. На их приобретение из областного бюджета выделено более 5 миллионов рублей. Глава регионального министерства здравоохранения Алексей Пак побывал в этом медицинском учреждении во время рабочей поездки по Холмскому району.

- Техника уже активно используется для лечения и диагностики пациентов. Стоматолог здесь свой, а с ультразвуковой установкой пока работает специалист, приезжающий из Холмска. В ближайшие месяцы врач-хирург из Чехова пройдёт курс обучения и сможет сам заниматься обследованием жителей села при помощи УЗИ-сканера, – рассказала главный врач Холмской центральной районной больницы Светлана Мищенко.

В поликлинике работает рентген-кабинет, оснащённый современным цифровым аппаратом. В медицинском учреждении ведут приём терапевт, педиатр, хирург, акушер-гинеколог. Укомплектованность врачами составляет – 100%, средним медицинским персоналом – 89%.

- Чеховская участковая больница - это достойный пример для других медицинских учреждений области. Впечатляет кадровый потенциал. Стоит отдельно отметить и очень хорошее материально-техническое оснащение, – подчеркнул Алексей Пак по итогам рабочей поездки.

В село регулярно приезжают узкие специалисты: офтальмолог, отоларинголог, невролог, эндокринолог, онколог. Всего в 2016 году за медицинской помощью в больницу жители села Чехов обращались 2 870 раз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного региона. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:48 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьХолмскЧехов
Прочее
больницаздравоохранениестоматология
Популярное на ASTV
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького
Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина
Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Декада спорта и здоровья пройдет на Сахалине в начале января
Декада спорта и здоровья пройдет на Сахалине в начале января
Кого уволят, а кому поднимут зарплату в 2017 году
Кого уволят, а кому поднимут зарплату в 2017 году
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru