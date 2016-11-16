Сахалинцы жалуются активистам ОНФ на качество бесплатных катков

Сахалинские активисты Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт» выявили, что коммунальные службы и управляющие компании не справляются в полном объеме с расчисткой и обустройством спортивных, детских площадок и дворов, что привело к несчастным случаям. В связи с этим местным органам власти будет рекомендовано исправить ситуацию.

Одним из самых вопиющих случаев стала гибель человека в Шахтерске, на которого упала глыба льда, сорвавшаяся с крыши дома, где принимают коммунальные платежи.

«Примечательно, что в этом же здании находится и управляющая компания, занимающаяся его обслуживанием. Она же, по данным министерства финансов и контрольно-счетн ой палаты региона, получала деньги за невыполненные работы из бюджетных средств Шахтерского городского поселения. В целом проверка вскрыла нарушения при расходовании казенных средств в городе более чем на 122 млн руб. в 2013-2016 гг. При этом шахтерские чиновники повысили себе заработную плату», – отметил сопредседатель сахалинского штаба ОНФ Андрей Фугенфиров.

Подобные проблемы характерны и для других населенных пунктов области. В 2015 году умерли два человека, к которым из-за снежных заносов не смогли пробиться машины скорой помощи. В этом году также плохо чистят дороги и дворы. При благоустройстве дворов в Холмске на улицах Матросова и Пионерская асфальт и бетон укладывали в снег.

В рамках Ледового фестиваля было объявлено об открытии катков в области. Тем не менее в ходе проверок активистов ОНФ оказалось, что некоторые катки Южно-Сахалинска пока не залиты. Например, на улице 3-я Набережная ребята пожаловались общественникам, что на половину залитом и в ямах корте они не могут играть ни в хоккей, ни в футбол.

Похожая ситуация в Синегорске, где на единственном катке воду залили, не выравнивая снега, прямо на бугристую поверхность. Кроме того, к катку нельзя подойти – подъезд к площадке весь заледенел. После жалоб жителей в СМИ чиновники отчитались о исправлении ситуации, на самом деле все осталось по-прежнему. В 2015 году, по информации граждан, была та же ситуация.

Во дворе дома №11 по улице Горная раскопали двор и прокладывают трубы, хотя руководством региона было обещано подобные работы проводить только в летний период. Проезжая часть в северной части улицы Комсомольская в районе перекрестка с улицей Пионерская превратилась в катки: дети катаются на коньках несмотря на опасность быть задавленными автотранспортом.

ОНФ в Сахалинской области продолжит мониторинг подготовки к зиме жилых дворов, инфраструктуры для спорта и игр. Представители регионального отделения Народного фронта намерены добиваться от предприятий ЖКХ и управляющих организаций должного выполнения обязанностей по расчистке крыш и дорог, сообщает пресс-служба РО ОНФ в Сахалинской области.