новости
новости
Регистрация
Сахалинцы жалуются активистам ОНФ на качество бесплатных катков

Сахалинцы жалуются активистам ОНФ на качество бесплатных катков

Дети областного центра вынуждены кататься по заледеневшим дорогам

Сахалинские активисты Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт» выявили, что коммунальные службы и управляющие компании не справляются в полном объеме с расчисткой и обустройством спортивных, детских площадок и дворов, что привело к несчастным случаям. В связи с этим местным органам власти будет рекомендовано исправить ситуацию.

Одним из самых вопиющих случаев стала гибель человека в Шахтерске, на которого упала глыба льда, сорвавшаяся с крыши дома, где принимают коммунальные платежи.

«Примечательно, что в этом же здании находится и управляющая компания, занимающаяся его обслуживанием. Она же, по данным министерства финансов и контрольно-счетной палаты региона, получала деньги за невыполненные работы из бюджетных средств Шахтерского городского поселения. В целом проверка вскрыла нарушения при расходовании казенных средств в городе более чем на 122 млн руб. в 2013-2016 гг. При этом шахтерские чиновники повысили себе заработную плату», – отметил сопредседатель сахалинского штаба ОНФ Андрей Фугенфиров.

Подобные проблемы характерны и для других населенных пунктов области. В 2015 году умерли два человека, к которым из-за снежных заносов не смогли пробиться машины скорой помощи. В этом году также плохо чистят дороги и дворы. При благоустройстве дворов в Холмске на улицах Матросова и Пионерская асфальт и бетон укладывали в снег.

В рамках Ледового фестиваля было объявлено об открытии катков в области. Тем не менее в ходе проверок активистов ОНФ оказалось, что некоторые катки Южно-Сахалинска пока не залиты. Например, на улице 3-я Набережная ребята пожаловались общественникам, что на половину залитом и в ямах корте они не могут играть ни в хоккей, ни в футбол.

Похожая ситуация в Синегорске, где на единственном катке воду залили, не выравнивая снега, прямо на бугристую поверхность. Кроме того, к катку нельзя подойти – подъезд к площадке весь заледенел. После жалоб жителей в СМИ чиновники отчитались о исправлении ситуации, на самом деле все осталось по-прежнему. В 2015 году, по информации граждан, была та же ситуация.

Во дворе дома №11 по улице Горная раскопали двор и прокладывают трубы, хотя руководством региона было обещано подобные работы проводить только в летний период. Проезжая часть в северной части улицы Комсомольская в районе перекрестка с улицей Пионерская превратилась в катки: дети катаются на коньках несмотря на опасность быть задавленными автотранспортом.

ОНФ в Сахалинской области продолжит мониторинг подготовки к зиме жилых дворов, инфраструктуры для спорта и игр. Представители регионального отделения Народного фронта намерены добиваться от предприятий ЖКХ и управляющих организаций должного выполнения обязанностей по расчистке крыш и дорог, сообщает пресс-служба РО ОНФ в Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:50 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
зимаЖКХблагоустройствоОНФ
Популярное на ASTV
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького
Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина
Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Четырнадцать многоквартирных домов и два детсада остались без тепла в Южно-Сахалинске
Четырнадцать многоквартирных домов и два детсада остались без тепла в Южно-Сахалинске
Четыре тысячи сахалинцев из-за долгов могут остаться без света в новогоднюю ночь
Четыре тысячи сахалинцев из-за долгов могут остаться без света в новогоднюю ночь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru