Сахалинских механиков научили ремонтировать технику для горнолыжных трасс

На Сахалин прибудет новая техника, которая позволит подготовить лыжные и горнолыжные трассы, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Вот уже два дня в школе зимних видов спорта островные механики изучают тяжелую технику, в частности ратраки. Раньше, чтобы устранить поломку приходилось вызывать специалиста из Самары, представителя компании "Прайм Прайд". После обучения, ремонтировать технику будут на Сахалине.

"В островном регионе огромное внимание уделяется закупке специализированной техники для подготовки трасс, как лыжных, так и горнолыжных. Техника новая есть, а специалистов нет. Поэтому на Сахалин прибыл представитель компании, который поставляет технику. Он провел инструктаж, рассказал все. Теперь устранять неполадки сможем самостоятельно", - рассказывает директор спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Андрей Яковлев.

Машины "Pisten Bully - 400" просты в эксплуатации. Техника была создана с немецким подходом и эргономикой.

"С управлением справится даже ребенок. Обучаем мы за два дня, после чего машинист и механик легко справится с машиной. Могу только сказать, что техника очень надежная и устойчивая. Ее невозможно перевернуть. У нее есть лебедка, которая позволяет покорять склоны до 30% уклона", - отмечает руководитель сервисной службы компании "Прайм Прайд" Сергей Будылин.

В середине января на Сахалин придет 3 машины этого производителя. Они появятся в школе зимних видов спорта, спортивной школе по горнолыжному спорту и сноуборду и на СТК "Горный воздух".