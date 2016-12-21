новости
новости
Регистрация
Сахалинских механиков научили ремонтировать технику для горнолыжных трасс

Сахалинских механиков научили ремонтировать технику для горнолыжных трасс

В середине января на остров доставят три новых ратрака

На Сахалин прибудет новая техника, которая позволит подготовить лыжные и горнолыжные трассы, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Вот уже два дня в школе зимних видов спорта островные механики изучают тяжелую технику, в частности ратраки. Раньше, чтобы устранить поломку приходилось вызывать специалиста из Самары, представителя компании "Прайм Прайд". После обучения, ремонтировать технику будут на Сахалине.

"В островном регионе огромное внимание уделяется закупке специализированной техники для подготовки трасс, как лыжных, так и горнолыжных. Техника новая есть, а специалистов нет. Поэтому на Сахалин прибыл представитель компании, который поставляет технику. Он провел инструктаж, рассказал все. Теперь устранять неполадки сможем самостоятельно", - рассказывает директор спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта  Андрей Яковлев.

Машины "Pisten Bully - 400" просты в эксплуатации. Техника была создана с немецким подходом и эргономикой. 

"С управлением справится даже ребенок. Обучаем мы за два дня, после чего машинист и механик легко справится с машиной. Могу только сказать, что техника очень надежная и устойчивая. Ее невозможно перевернуть. У нее есть лебедка, которая позволяет покорять склоны до 30% уклона", - отмечает руководитель сервисной службы компании "Прайм Прайд" Сергей Будылин.

В середине января на Сахалин придет 3 машины этого производителя. Они появятся в школе зимних видов спорта, спортивной школе по горнолыжному спорту и сноуборду и на СТК "Горный воздух".

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:28 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
лыжитехникаратрак
Популярное на ASTV
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького
Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина
Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Кого уволят, а кому поднимут зарплату в 2017 году
Кого уволят, а кому поднимут зарплату в 2017 году
Сахалинская рыба портится по дороге в Москву
Сахалинская рыба портится по дороге в Москву
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru