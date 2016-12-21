Около 1,5 тысячи полицейских выйдут на улицы Сахалина во время предстоящих праздников
Островные правоохранители работают в усиленном режиме с 20 декабря
Обеспечивать правопорядок в Сахалинской области во время новогодних и рождественских праздников будут более 1400 сотрудников полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружин. Об этом сообщили накануне в ходе заседания региональной антитеррористиче
- С 20 декабря органы сахалинской полиции перешли на особый режим несения службы. Усилена охрана правопорядка на улицах Южно-Сахалинска и других населённых пунктов области. В период праздников увеличим плотность нарядов в местах массового пребывания граждан. Будут введены дополнительные патрули, - сообщил начальник УМВД России по Сахалинской области Олег Долгий.
В преддверии торжеств в регионе проверяют обеспечение антитеррористиче
- На всех объектах органами надзорной деятельности проведены практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, инструктажи и беседы с обслуживающим персоналом, консультации должностных лиц, - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Александр Найдёнов.
На фоне недавней трагедии в Иркутске, связанной с массовым отравлением людей суррогатным концентратом, перед правоохранителям
Всего же в декабре островными полицейскими выявлено более 20 фактов реализации контрафактной алкогольной продукции. Из торговли изъято более 3700 бутылок суррогата.
- Органам внутренних дел и структурам Роспотребнадзора важно взять под особый контроль все вопросы, связанные с пресечением фактов изготовления, продажи или распространения на территории области нелегальной, в ряде случаев опасной для жизни спиртосодержащей продукции, - подчеркнул губернатор.
Помимо антитеррористиче
Еще одна задача - для огнеборцев и правоохранителей - связана с мониторингом состояния деревянного жилищного фонда, в котором в период праздников, как правило, возникают пожары.
- Наше общее дело – обеспечить безопасность жителей и гостей области в преддверии и период проведения новогодних и рождественских торжеств. Важно, чтобы в праздники, впрочем, как и после них, в регионе была обеспечена спокойная и стабильная обстановка, - подвел итог обсуждению вопроса Олег Кожемяко.
В ходе мероприятия также были рассмотрены вопросы защищенности объектов морского транспорта области, реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма, подведены итоги работы антитеррористиче