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Около 1,5 тысячи полицейских выйдут на улицы Сахалина во время предстоящих праздников

Около 1,5 тысячи полицейских выйдут на улицы Сахалина во время предстоящих праздников

Островные правоохранители работают в усиленном режиме с 20 декабря

Обеспечивать правопорядок в Сахалинской области во время новогодних и рождественских праздников будут более 1400 сотрудников полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружин. Об этом сообщили накануне в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии. Провел его губернатор Олег Кожемяко.

- С 20 декабря органы сахалинской полиции перешли на особый режим несения службы. Усилена охрана правопорядка на улицах Южно-Сахалинска и других населённых пунктов области. В период праздников увеличим плотность нарядов в местах массового пребывания граждан. Будут введены дополнительные патрули, - сообщил начальник УМВД России по Сахалинской области Олег Долгий.

В преддверии торжеств в регионе проверяют обеспечение антитеррористической защищённости объектов и территорий, задействованных для проведения праздничных мероприятий. Кроме того, полицейские и сотрудники МЧС совместно обследуют пожарно-техническое состояние зданий и помещений. Особое внимание уделяется соблюдению требований безопасности в образовательных учреждениях. По состоянию на 23 декабря комплексные проверки проведены в 145 школах и 163 детских садах области. Педагогический состав проинструктирован о правилах использования пиротехники.

- На всех объектах органами надзорной деятельности проведены практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, инструктажи и беседы с обслуживающим персоналом, консультации должностных лиц, - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Александр Найдёнов.

На фоне недавней трагедии в Иркутске, связанной с массовым отравлением людей суррогатным концентратом, перед правоохранителями обозначены задачи по перекрытию возможных каналов поставок на Сахалин и Курилы контрафактной и метаноловой спиртосодержащей продукции. Только за последние несколько дней в области из продажи изъяты 2 крупные партии нелегального алкоголя. В первом случае – 1,5 тысячи бутылок суррогата с этикетками от известных брендов. Во втором - 800 флаконов незаконно продаваемой спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения.

Всего же в декабре островными полицейскими выявлено более 20 фактов реализации контрафактной алкогольной продукции. Из торговли изъято более 3700 бутылок суррогата.

- Органам внутренних дел и структурам Роспотребнадзора важно взять под особый контроль все вопросы, связанные с пресечением фактов изготовления, продажи или распространения на территории области нелегальной, в ряде случаев опасной для жизни спиртосодержащей продукции, - подчеркнул губернатор.

Помимо антитеррористических мер, отметил он, во время праздников важно организовать дежурство противопожарных, иных экстренных и аварийных служб, бригад скорой медицинской помощи. А также - уделить пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности в транспортной сфере. К примеру, на дорогах подразделениям ГИБДД активно выявлять нетрезвых водителей.

Еще одна задача - для огнеборцев и правоохранителей - связана с мониторингом состояния деревянного жилищного фонда, в котором в период праздников, как правило, возникают пожары.

- Наше общее дело – обеспечить безопасность жителей и гостей области в преддверии и период проведения новогодних и рождественских торжеств. Важно, чтобы в праздники, впрочем, как и после них, в регионе была обеспечена спокойная и стабильная обстановка, - подвел итог обсуждению вопроса Олег Кожемяко.

В ходе мероприятия также были рассмотрены вопросы защищенности объектов морского транспорта области, реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма, подведены итоги работы антитеррористической комиссии в 2016-ом, и принят план заседаний на следующий год, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:02 0
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