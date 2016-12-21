Новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями прошел в Южно-Сахалинске

В Сахалинском театре кукол 23 декабря состоялся традиционный новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник организован при содействии управления социальной политики администрации Южно-Сахалинска.

Гостями утренника стали 199 ребят. С наступающим 2017 годом их поздравил главный герой праздника - Дед Мороз. Он пожелал всем крепкого здоровья и исполнения самых заветных мечтаний, после чего пригласил посмотреть музыкальный спектакль «Двенадцать месяцев» в исполнении актеров Сахалинского театра кукол. Билеты были приобретены в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы».

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, юные зрители на целый час погрузились в мир сказки и волшебства. По окончании представления Дед Мороз вручил ребятам сладкие подарки и интересные книги.

Как отметили в управлении социальной политики администрации Южно-Сахалинска, подобные мероприятия проводятся в областной столице более 10 лет. В этом году дополнительно 250 подарков на Новый год также получат дети, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, дети из семей, получающих доплату к ежемесячному пособию на ребенка, пенсию по потере кормильца и по инвалидности.