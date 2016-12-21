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Новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями прошел в Южно-Сахалинске

Новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями прошел в Южно-Сахалинске

Юные зрители на целый час погрузились в мир сказки и волшебства

В Сахалинском театре кукол 23 декабря состоялся традиционный новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник организован при содействии управления социальной политики  администрации Южно-Сахалинска.

Гостями утренника стали 199 ребят. С наступающим 2017 годом их поздравил главный герой праздника - Дед Мороз. Он пожелал всем крепкого здоровья и исполнения самых заветных мечтаний, после чего пригласил посмотреть музыкальный спектакль «Двенадцать месяцев» в исполнении актеров Сахалинского театра кукол. Билеты были приобретены в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы».

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, юные зрители на целый час погрузились в мир сказки и волшебства. По окончании представления Дед Мороз вручил ребятам сладкие подарки и интересные книги.

Как отметили в управлении социальной политики администрации Южно-Сахалинска, подобные мероприятия проводятся в областной столице более 10 лет. В этом году дополнительно 250 подарков на Новый год также получат дети, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, дети из семей, получающих доплату к ежемесячному пособию на ребенка, пенсию по потере кормильца и по инвалидности.

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Новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями , Фото: 1
Новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями , Фото: 2
Новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями , Фото: 3
Новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:50 +1
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