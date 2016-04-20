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Лучших молодых профессионалов выберут на Сахалине в феврале

Лучших молодых профессионалов выберут на Сахалине в феврале

Участие в чемпионате Worldskills Russia планируют принять около 250 человек

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) пройдет в Сахалинской области с 6 по 10 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования островного региона. 

Об этом было объявлено на заседании организационного комитета под председательством заместителя министра образования Сахалинской области Нины Нерсесьян.

Состязания будут проходить на 5 соревновательных площадках в 21 компетенции. Планируется, что общее количество участников и экспертов достигнет 250 человек, включая представителей других регионов России.
Ранее в этом году в области проходил областной чемпионат "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia), в котором принимали участие более 60 студентов и мастеров, представляющие учреждения профессионального образования Сахалина.

По итогам чемпионата была сформирована команда, которая отправилась на полуфинал в Хабаровск. По его итогам несколько представителей Сахалинской области приняли участие в финале национального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) в Подмосковье.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:06 +1
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