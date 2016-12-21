новости
новости
Регистрация
Незаконные рекламные конструкции сносят в Южно-Сахалинске

Незаконные рекламные конструкции сносят в Южно-Сахалинске

До конца года специалисты демонтируют 14 щитов

В настоящее время силами муниципалитета уже демонтированы 4 рекламных щита на проспекте Мира. Оставшиеся будут снесены до конца текущей недели, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Напомним, эти работы ведутся в рамках реализации постановления администрации «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на территории ГО «Город Южно-Сахалинск». В перечне подлежащих демонтажу конструкций 36 рекламных щитов, расположенных на участке пр. Мира от ул. Сахалинской до ул. Лесной.

В начале ноября управление архитектуры и градостроительства уведомило владельцев данных конструкций о том, что рекламные щиты установлены незаконно и до 16 декабря должны быть убраны. В противном случае их демонтажом займется муниципалитет, а предприниматели будут обязаны возместить администрации города все понесенные затраты.

В указанный срок владельцами конструкций добровольно было демонтировано 16 щитов. До конца 2016 года администрация города произведет снос 14 незаконных рекламных конструкций. В рамках муниципального задания этим занимаются специалисты МКП «Завод стройматериалов им. М.А. Федотова». В работах также задействовано несколько единиц тяжелой техники - кран-балки, грузовики и т. п. После спила металлические конструкции увозятся на хранение на полигон ТБО.

Сотрудники управления архитектуры и градостроительства отмечают, что данные мероприятия дорогостоящие. Так, час работы одной единицы техники стоит в среднем 2 тысячи рублей. Снос рекламного щита занимает несколько часов. Окончательная стоимость всех работ станет известна после их завершения. Однако уже сейчас можно говорить о том, что демонтаж всех 14 конструкций обойдется муниципалитету в несколько сотен тысяч рублей.

Отметим, что узнать дополнительную информацию о своих рекламных конструкциях владельцы могут в управлении архитектуры и градостроительства администрации города по тел. 312-647 (доб. 3).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:15 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
рекламные конструкциисносдемонтаж
Популярное на ASTV
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького
Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина
Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 14:02
А не сам ли ДАГУН в своё время разрешения на установку выдавал?
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Контрафактные костюмы «Adidas» продавали в Южно-Сахалинске
Контрафактные костюмы «Adidas» продавали в Южно-Сахалинске
Водитель Toyota Premio погиб в ДТП в районе Третьей Пади
Водитель Toyota Premio погиб в ДТП в районе Третьей Пади
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru