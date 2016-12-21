Незаконные рекламные конструкции сносят в Южно-Сахалинске

В настоящее время силами муниципалитета уже демонтированы 4 рекламных щита на проспекте Мира. Оставшиеся будут снесены до конца текущей недели, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Напомним, эти работы ведутся в рамках реализации постановления администрации «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на территории ГО «Город Южно-Сахалинск». В перечне подлежащих демонтажу конструкций 36 рекламных щитов, расположенных на участке пр. Мира от ул. Сахалинской до ул. Лесной.

В начале ноября управление архитектуры и градостроительст ва уведомило владельцев данных конструкций о том, что рекламные щиты установлены незаконно и до 16 декабря должны быть убраны. В противном случае их демонтажом займется муниципалитет, а предприниматели будут обязаны возместить администрации города все понесенные затраты.

В указанный срок владельцами конструкций добровольно было демонтировано 16 щитов. До конца 2016 года администрация города произведет снос 14 незаконных рекламных конструкций. В рамках муниципального задания этим занимаются специалисты МКП «Завод стройматериалов им. М.А. Федотова». В работах также задействовано несколько единиц тяжелой техники - кран-балки, грузовики и т. п. После спила металлические конструкции увозятся на хранение на полигон ТБО.

Сотрудники управления архитектуры и градостроительст ва отмечают, что данные мероприятия дорогостоящие. Так, час работы одной единицы техники стоит в среднем 2 тысячи рублей. Снос рекламного щита занимает несколько часов. Окончательная стоимость всех работ станет известна после их завершения. Однако уже сейчас можно говорить о том, что демонтаж всех 14 конструкций обойдется муниципалитету в несколько сотен тысяч рублей.

Отметим, что узнать дополнительную информацию о своих рекламных конструкциях владельцы могут в управлении архитектуры и градостроительства администрации города по тел. 312-647 (доб. 3).