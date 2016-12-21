Незаконные рекламные конструкции сносят в Южно-Сахалинске
До конца года специалисты демонтируют 14 щитов
В настоящее время силами муниципалитета уже демонтированы 4 рекламных щита на проспекте Мира. Оставшиеся будут снесены до конца текущей недели, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.
Напомним, эти работы ведутся в рамках реализации постановления администрации «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на территории ГО «Город Южно-Сахалинск». В перечне подлежащих демонтажу конструкций 36 рекламных щитов, расположенных на участке пр. Мира от ул. Сахалинской до ул. Лесной.
В начале ноября управление архитектуры и градостроительст
В указанный срок владельцами конструкций добровольно было демонтировано 16 щитов. До конца 2016 года администрация города произведет снос 14 незаконных рекламных конструкций. В рамках муниципального задания этим занимаются специалисты МКП «Завод стройматериалов им. М.А. Федотова». В работах также задействовано несколько единиц тяжелой техники - кран-балки, грузовики и т. п. После спила металлические конструкции увозятся на хранение на полигон ТБО.
Сотрудники управления архитектуры и градостроительст
Отметим, что узнать дополнительную информацию о своих рекламных конструкциях владельцы могут в управлении архитектуры и градостроительства администрации города по тел. 312-647 (доб. 3).