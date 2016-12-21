Четыре тысячи сахалинцев из-за долгов могут остаться без света в новогоднюю ночь

korrespondent.net

С начала текущего месяца 2 277 потребителей ПАО «Сахалинэнерго» (физические лица) остались без электроснабжения из-за накопленной задолженности. Уведомления о прекращении подачи электроэнергии были направлены 4 тыс. абонентов компании.

Как сообщают в ПАО "Сахалинэнерго", просроченная задолженность населения за потребленную электроэнергию к первому декабря достигла 153,2 млн рублей. Призывая граждан рассчитаться с долгами до конца года, чтобы не встретить праздники без электроснабжения, энергетики предлагали различные варианты: от традиционных соглашений о реструктуризации долга до льготного погашения задолженности в рамках акции по списанию пени. К тем, кто не принял ни один из способов, будут применяться крайние меры, предусмотренные законодательством.

ПАО «Сахалинэнерго» напоминает о необходимости рассчитаться с долгами до конца года и предупреждает, что выезды сотрудников ОП «Энергосбыт» и филиала «Распределительные сети» к должникам для мероприятий по ограничению энергоснабжения будут проходить ежедневно, включая 31 декабря и новогодние праздники.