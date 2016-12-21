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Более 4000 голов скота завезено на Сахалин в 2016 году

Более 4000 голов скота завезено на Сахалин в 2016 году

Власти заявили, что островном регионе создан прочный фундамент для развития животноводства

Перевыполнен план по завозу племенных животных. В текущем году в регион поступило 1587 голов крупного рогатого скота мясного направления герефордской, абердин-ангусской, шаролезской и казахской белоголовой пород, 2352 голов свиней, породы - крупная белая и ландрас, а также 155 овец эдильбаевской породы. Об этом руководитель агентства по ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области Роза Кузьменко рассказала в ходе отчета губернатору Олегу Кожемяко.

По словам Розы Кузьменко, в 2016 году сотрудники регионального агентства ветеринарии и племенного животноводства проделали большую работу. В полном объеме проведены запланированные противоэпизоотичекие мероприятия и диспансеризация. Три диагностических кабинета получили более высокий статус ветеринарных лабораторий. Прошла аккредитацию лаборатория «Станции по борьбе с болезнями животных № 3». Она получила право проводить исследования инфекционных болезней, общих для человека и животных, паразитологические исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы. За год создано несколько важных организаций - региональный информационно-селекционный центр, племенное предприятие по хранению и реализации семени животных, лаборатория селекционного контроля качества молока.

Обновилось и материальная база агентства. Для проведения гинекологической диспансеризации крупного рогатого скота приобретены УЗИ-сканер последнего поколения, материалы и оборудование для искусственного осеменения, отечественная автомашина для мобильной лаборатории репродукции. Обучены специалисты по воспроизводству, в том числе с участием экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля.

- Все эти мероприятия потребовались нам, чтобы выполнить главную задачу, поставленную перед агентством в текущем году, - улучшить состояние поголовья сельскохозяйственных животных в области, добиться увеличения приплода, безопасно завезти и адаптировать племенных производителей, - отметила Роза Кузьменко. - В итоге в молочном животноводстве выход телят увеличился на четыре процента, а в мясном – на 30 процентов. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:42 +1
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Комментарии
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Sade Online
Написано сегодня, в 17:25
С питанием значицца вопрос уже решили? Сена вдоволь, кормов всяческих?
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+1
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:45
Sade, вот тоже этот вопрос волнует... переживут ли коровки зиму?
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+2
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MASHUTA Online
Написано сегодня, в 17:49
И все такая же цена останется на мясо-молочную продукцию....Потому что нашим "Слугам народа" нужно питаться за нас счет.. А то они будут голодать бедненькие!!!!!!!!!!!!!!!!
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