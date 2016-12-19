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Незаконные ларьки убирают с улиц Южно-Сахалинска

Незаконные ларьки убирают с улиц Южно-Сахалинска

Их владельцы не платят за аренду земли, сами постройки имеют неприглядный вид

В Южно-Сахалинске с улиц убирают незаконные нестационарные торговые объекты. Работа ведется согласно утвержденному администрацией Южно-Сахалинска в июне этого года порядку перемещения самовольно установленных и незаконно находящихся на муниципальной земле нестационарных торговых объектов (НТО). Было выявлено порядка 30 незаконных НТО. На сегодняшний день все они вывезены с улиц города.

- Незаконно размещая свои объекты, собственники нарушают сразу несколько норм и правил. Не платят за аренду земельного участка, нарушают правила торговли определенными видами товаров. Кроме того, зачастую такие объекты имеют неприглядный вид и портят облик улиц города, - говорит начальник департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Александр Бандюков.

Как сообщает персс-служба администрации города, перемещение НТО проходит в несколько этапов в соответствии с утвержденным порядком. Собственника, если он известен, приглашают в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка и обсуждают сроки, в которые он добровольно и самостоятельно вывезет свой объект. В случае, если установить владельца НТО не удалось, информация о незаконно размещенном объекте публикуется на сайте администрации Южно-Сахалинска и в газете «Южно-Сахалинск сегодня», объявление вывешивается на самом строении. Собственнику дается определенное время на то, чтобы исполнить предписание по вывозу объекта. По истечении срока администрация Южно-Сахалинска принимает решение о принудительном перемещении объекта на площадку временного хранения. Забрать оттуда свой объект и оплатить расходы администрации по вывозу владелец сможет в течение 6 месяцев. Если этого не произойдет, объекты будут признаны бесхозяйным имуществом и в дальнейшем  утилизированы.

По информации департамента, большинство владельцев самостоятельно  вывезли свои объекты. Только пять НТО переместили на площадку временного хранения в принудительном порядке. Один из них - в минувшую субботу с улицы Сахалинской, 59. Здесь собственника пока установить не удалось.

Отметим, предпринимателям, которые хотят продолжать торговлю уже на законных основаниях, предложены места на городских ярмарках: на улице Ленина за магазином «Техник», на площадке возле ТЦ «Фаворит», где оборудованы торговые павильоны. А также они могут арендовать  места в ТЦ «Восток».  

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:05 +2
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