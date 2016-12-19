Жители двора на улице Комсомольской в Южно-Сахалинской жалуются на расчистку.

- Вы недавно писали про лед во дворе в Луговом, наш двор на Комсомольской 282 находится в таком же плену, - сообщает информатор. - Глубина ям во льду достигает 30 см. Мы обращались и в гор думу, ЖКХ, МЧС... Результат нулевой. Может вы как-то поможете. Куда обратиться?

Дом принадлежит управляющей компании ЖЭУ-9. В первую очередь стоит обратиться именно туда. За нарушение правил благоустройства на уридическое лицо накладываются серьезные шрафы. В случае повторного нарушения он может достигать 300 тысяч рублей.