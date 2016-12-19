Жители двора на улице Комсомольской в Южно-Сахалинской жалуются на расчистку
Глубина некоторых ям достигает 30 см
Жители двора на улице Комсомольской в Южно-Сахалинской жалуются на расчистку.
- Вы недавно писали про лед во дворе в Луговом, наш двор на Комсомольской 282 находится в таком же плену, - сообщает информатор. - Глубина ям во льду достигает 30 см. Мы обращались и в гор думу, ЖКХ, МЧС... Результат нулевой. Может вы как-то поможете. Куда обратиться?
Дом принадлежит управляющей компании ЖЭУ-9. В первую очередь стоит обратиться именно туда. За нарушение правил благоустройства на уридическое лицо накладываются серьезные шрафы. В случае повторного нарушения он может достигать 300 тысяч рублей.
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9 Двор во льду
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 18:39
Да вы что. По документам у вас скорей всего все в порядке и довольные собственники с этим согласны. Проверяющие проверяют бумажки. Которые ук научились делать.
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Nato4ka
Написано вчера, в 19:07
ostrovsakhalin, Автор,исправьте ошибку ,,Уридическое лицо,, на ,,Юридическое,,
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ostrovsakhalin
Написано вчера, в 19:47
Nato4ka, я не автор, спасибо)))
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Nato4ka
Написано вчера, в 23:10
ostrovsakhalin, ой извините пожалуйста. На самом деле автору адресовала.
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Rola
Написано вчера, в 21:29
Мне интересно, жители в ЖЭУ, вообще, обращались? Мой дом относится к данной управляющей компании, сколько раз звонила с разными проблемами - всегда оперативно решали вопросы.
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