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Жители двора на улице Комсомольской в Южно-Сахалинской жалуются на расчистку

Жители двора на улице Комсомольской в Южно-Сахалинской жалуются на расчистку

Глубина некоторых ям достигает 30 см

Жители двора на улице Комсомольской в Южно-Сахалинской жалуются на расчистку.
- Вы недавно писали про лед во дворе в Луговом, наш двор на Комсомольской 282 находится в таком же плену, - сообщает информатор. -  Глубина ям во льду достигает 30 см. Мы обращались и в гор думу, ЖКХ, МЧС... Результат нулевой. Может вы как-то поможете. Куда обратиться?
 
Дом принадлежит управляющей компании ЖЭУ-9. В первую очередь стоит обратиться именно туда. За нарушение правил благоустройства на уридическое лицо накладываются серьезные шрафы. В случае повторного нарушения он может достигать 300 тысяч рублей. 
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Двор во льду
Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:58 +1
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 18:39
Да вы что. По документам у вас скорей всего все в порядке и довольные собственники с этим согласны. Проверяющие проверяют бумажки. Которые ук научились делать.
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+1
Nato4ka
Написано вчера, в 19:07
ostrovsakhalin, Автор,исправьте ошибку ,,Уридическое лицо,, на ,,Юридическое,,
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+1
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 19:47
Nato4ka, я не автор, спасибо)))
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+1
Nato4ka
Написано вчера, в 23:10
ostrovsakhalin, ой
извините пожалуйста. На самом деле автору адресовала.
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0
Rola
Написано вчера, в 21:29
Мне интересно, жители в ЖЭУ, вообще, обращались? Мой дом относится к данной управляющей компании, сколько раз звонила с разными проблемами - всегда оперативно решали вопросы.
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