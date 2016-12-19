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Суда для Курил построят в Хабаровском крае
Суда для Курил построят в Хабаровском крае

Суда для Курил построят в Хабаровском крае

Хабаровский завод построит два морских грузо-пассажирских судна для Сахалинской области.

Вопросы сотрудничества обсуждались на рабочей встрече губернаторов обеих сторон Вячеслава Шпорта и Олега Кожемяко. Речь шла о возможности изготовления судов различного назначения для нужд Сахалинской области.
Сахалинский губернатор рассказал о потребности островного края в морском виде транспорта. Он подчеркнул, что природно-климатические условия Курильских островов не позволяют в полной мере использовать авиасообщение.   А имеющиеся в области грузо-пассажирские суда не способны полностью удовлетворить спрос жителей региона.
- Мы несколько месяцев детально прорабатывали вопрос о возможном строительстве новых судов для Сахалинской области. Для нас было принципиально важным, чтобы заказы размещались на дальневосточных верфях. Завод Хабаровского края способен выпускать нужную нам продукцию. Сегодня речь идет о двух судах, но впереди большие перспективы. Мы планируем в будущем строительство двух железнодорожных паромов для нужд обоих регионов, которые будут работать на линии Ванино – Холмск, - сказал Олег Кожемяко.
- Для единственного в России островного региона работа морского транспорта имеет особое значение. Покупка двух новых современных, отвечающих всем требованиям морского регистра судов, будет долгожданным подарком для жителей наших островов, - добавил министр транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Садовников.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил, что реализация совместных с Сахалинской областью проектов позволит не только загрузить местный завод, но и подстегнет интерес к продукции хабаровских судостроителей заказчиков с других регионов.
- Уверен, наши судостроители в силах выполнить ответственный заказ, поступивший из Сахалинской области. Территориальная близость с заказчиком позволит проводить согласования и эксплуатационные испытания в короткие сроки, - сообщил Вячеслав Шпорт.
Сейчас «Хабаровский судостроительный завод» имеет 70% свободных производственных мощностей.  На данный момент здесь трудится 500 человек.
- Это долгожданный, стратегически важный для нашего завода заказ. Мы понимаем, что от качества и своевременности выполнения работ зависит решение проблемы транспортной доступности между Сахалином и Курильскими островами. Все технические вопросы решены. Готова проектно-сметная документация. Уже скоро мы приступим к строительству. И через два года наши суда смогут выйти в море.  Каждое из двух судов будет длиной более 70 метров и сможет перевозить до 80 человек. Проектом предусмотрены площадки под перевозку легковых автомобилей и контейнеров, - рассказал руководитель «Хабаровского судостроительного завода» Игорь Васько. 
Финансирование заказа будет осуществляться через компанию «Сахалинлизингфлот». Итогом встречи стало подписание дополнительного соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях между двумя регионами.
 
Автор: Лиза Ре, вчера, в 13:07 +3
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Комментарии
Oleg7319
Написано вчера, в 14:16
Интересно очень, а кто будет работать на этой линии пока не построят эти суда?!
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n_p
Написано вчера, в 14:40
Пока их будут строить они уже устареют, лучше у японцев бесплатно бы парочку паромов попрасили
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0
yogan
Написано вчера, в 15:00
Все конечно хорошо, вот только сомневаюсь что у этого завода есть подобный опыт таких построек.
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0
mogilesha
Написано вчера, в 17:05
yogan, а в чем причина Ваших сомнений, позвольте полюбопытствовать?
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0
PATRO
Написано вчера, в 17:40
Одно и тоже
ребят хватит хрень гггнааать.рука голоВа
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+4
Online
ILYA301968 Online
Написано вчера, в 21:17
Новейшая история про два новых парохода для пассажироперевозок с Курильских островов!

История развивается по спирали!

Игорь Васько улыбается в свой Ус: -"Это вы удачно к нам попали!(10% как минимум, а то и более до 20% «СахалинЛизингФлоту»
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