Суда для Курил построят в Хабаровском крае

Вопросы сотрудничества обсуждались на рабочей встрече губернаторов обеих сторон Вячеслава Шпорта и Олега Кожемяко. Речь шла о возможности изготовления судов различного назначения для нужд Сахалинской области.

Сахалинский губернатор рассказал о потребности островного края в морском виде транспорта. Он подчеркнул, что природно-климатические условия Курильских островов не позволяют в полной мере использовать авиасообщение. А имеющиеся в области грузо-пассажирские суда не способны полностью удовлетворить спрос жителей региона.

- Мы несколько месяцев детально прорабатывали вопрос о возможном строительстве новых судов для Сахалинской области. Для нас было принципиально важным, чтобы заказы размещались на дальневосточных верфях. Завод Хабаровского края способен выпускать нужную нам продукцию. Сегодня речь идет о двух судах, но впереди большие перспективы. Мы планируем в будущем строительство двух железнодорожных паромов для нужд обоих регионов, которые будут работать на линии Ванино – Холмск, - сказал Олег Кожемяко.

- Для единственного в России островного региона работа морского транспорта имеет особое значение. Покупка двух новых современных, отвечающих всем требованиям морского регистра судов, будет долгожданным подарком для жителей наших островов, - добавил министр транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Садовников.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил, что реализация совместных с Сахалинской областью проектов позволит не только загрузить местный завод, но и подстегнет интерес к продукции хабаровских судостроителей заказчиков с других регионов.

- Уверен, наши судостроители в силах выполнить ответственный заказ, поступивший из Сахалинской области. Территориальная близость с заказчиком позволит проводить согласования и эксплуатационные испытания в короткие сроки, - сообщил Вячеслав Шпорт.

Сейчас «Хабаровский судостроительный завод» имеет 70% свободных производственных мощностей. На данный момент здесь трудится 500 человек.

- Это долгожданный, стратегически важный для нашего завода заказ. Мы понимаем, что от качества и своевременности выполнения работ зависит решение проблемы транспортной доступности между Сахалином и Курильскими островами. Все технические вопросы решены. Готова проектно-сметная документация. Уже скоро мы приступим к строительству. И через два года наши суда смогут выйти в море. Каждое из двух судов будет длиной более 70 метров и сможет перевозить до 80 человек. Проектом предусмотрены площадки под перевозку легковых автомобилей и контейнеров, - рассказал руководитель «Хабаровского судостроительного завода» Игорь Васько.

Финансирование заказа будет осуществляться через компанию «Сахалинлизингфлот». Итогом встречи стало подписание дополнительного соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях между двумя регионами.