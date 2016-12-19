Сенаторы поддержали изменения в закон о «дальневосточном гектаре»

Совет Федерации поддержал внесение изменений в федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков на территориях Дальневосточного федерального округа», сообщает пресс-служба минвостокразвития.

При доработке закона были учтены как правоприменительная практика, так и предложения дальневосточных регионов, а также федеральных ведомств. В частности, усилена роль законодательных органов государственной власти дальневосточных субъектов РФ в решении вопросов предоставления земельных участков. Кроме того, в большей степени защищены теперь интересы граждан, получивших свои участки до 2001 года - времени введения в действие Земельного кодекса.

В настоящее время, как уточнил министр, на получение «дальневосточного гектара» подано почти 29 тысяч заявок, большая часть – с помощью информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». «Каждая заявка проверяется. Сейчас земля выдается только дальневосточникам. Часть заявок по этой причине отсекается. Мы знаем, что жители других регионов готовы получить свой «дальневосточный гектар». Такую возможность все россияне получат с 1 февраля», – прокомментировал Александр Галушка. Больше всего заявок подано в Республике Саха (Якутия) – почти восемь тысяч. На втором месте Приморский край – 6 тысяч заявок.

Как напомнил представивший законопроект в Совете Федерации сенатор Дмитрий Азаров, «законопроект отрабатывался в рамках рабочей группы при участии Минвостокразвития России и всех членов Совета Федерации от Дальневосточного федерального округа, которые помогали оперативно получать отзывы». «Мы получили положительные отзывы на законопроект от всех дальневосточных субъектов. Законопроект был внесен в Государственную Думу в сентябре этого года и оперативно прошло его обсуждение», – отметил сенатор.

По словам министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елены Гах, в регионе оформлено 800 земельных участков, в соответствии с которыми жители получили уже 453 гектара земли, а самих заявок в несколько раз больше. «В регионе подано более 4 тысяч заявлений на предоставление земельных участков. По этому показателю наш регион находится на третьем месте в Дальневосточном федеральном округе, – отметила министр. – В основном наши земляки хотят получить участки на юге Сахалина. В заявках чаще всего упоминаются территории Корсаковского, Анивского, Долинского, Холмского районов и областного центра - Южно-Сахалинска. Наверное, их привлекает наиболее благоприятный климат и развитая инфраструктура. Отмечен интерес граждан к участкам на берегу моря. Например, сейчас ведется оформление примерно 50 гектаров земли на побережье в селе Охотском под индивидуальное жилищное строительство и для ведения рекреационной деятельности. Есть подобные заявки на земельные участки в селах Рыбацком и Песчанском Анивского района. Активно оформляются ранее заброшенные земли сельскохозяйственного назначения в Александровск-Сахалинском, Углегорском, Смирныховском и Тымовском районах".

Участник программы «дальневосточный гектар» может воспользоваться дополнительной поддержкой, например предоставлением грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощью на бытовое устройство начинающим фермерам.

«Граждане, мелкий и средний бизнес могут приобретать в лизинг сельскохозяйственную мини-технику с помощью компании со стопроцентным государственным участием. При этом покупатель будет вносить лишь половину суммы каждого платежа. Остальные расходы возьмет на себя бюджет, – сообщила Елена Гах, отвечая на вопрос про поддержку получателей «гектара» в Сахалинской области, – В рамках действующей программы поддержки начинающим фермерам предоставляются гранты. До 1,5 миллиона рублей на создание и развитие хозяйств и до 250 тысяч рублей - на бытовое обустройство».

Она отметила, что гораздо более крупные суммы можно получить на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Предельный размер гранта - 21,6 миллиона рублей. «Эти средства можно направить на разработку проектной документации, а также строительство, реконструкцию или модернизацию ферм, а также производственных объектов по переработке продукции животноводства, их комплектацию оборудованием и техникой, покупку животных, – подчеркнула Елена Гах. – Сельхозпроизводители, относящиеся к малому и среднему бизнесу, могут рассчитывать на компенсацию до 50 процентов от суммы страховой премии в области растениеводства и животноводства, а также на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам».