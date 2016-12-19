Активисты ОНФ требуют отменить аукцион по отлову бродячих собак в Поронайске

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Сахалинской области призвали власти Поронайска отменить аукцион на оказание услуг по отлову и стерилизации безнадзорных животных. Об этом сообщается на сайте ОНФ.

Аукцион стоимостью 500 тыс. руб. был проведен 15 декабря, при этом работы должны быть закончены до Нового года. Активисты сахалинского отделения ОНФ считают, что за такой короткий срок – около одной недели – невозможно произвести отлов и стерилизацию бродячих животных. Тем более, что в пункте временного размещения после осмотра ветеринарным врачом животных должны поместить на карантин для выяснения состояния их здоровья и оповестить население через СМИ, чтобы хозяева забрали своих питомцев, если те случайно оказались в питомнике. На все это отводится срок до 14 дней.

«Администрация Поронайского района собирается потратить полмиллиона бюджетных рублей. При этом не ясно, проводились ли исследования численности бродячих животных в районе, во всяком случае данные о такой предварительной работе отсутствуют, а это важно для общественного контроля, – отметил член регионального штаба ОНФ Сергей Макаров. – В связи с этим можно предположить, что смета проекта не имеет серьезного обоснования. В этой связи возникают подозрения, что данное мероприятие полностью или частично может вполне пройти только по бумагам».

По мнению активистов, оказание услуг по работе с бездомными животными весьма непрозрачная сфера, там сильно завышены расценки и сложно оценить реальный объем работ. В целом по региону речь идет о десятках миллионов рублей налогоплательщиков.

«Если судить по отчетам чиновников, наши населенные пункты должны быть переполнены тысячами животных с чипами и клеймами, которые означают, что они прошли проверку здоровья и стерилизацию в специализированных предприятиях. А на самом деле мы имеем целые стаи уличных псов, представляющих серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Особенно для детей. На самом деле, как хорошо знающий эту работу изнутри, уверен, что решить подобную проблему можно более эффективно и за меньшие средства», – заявил член ОНФ Юрий Дьяков.

Активисты регионального отделения ОНФ в Сахалинской области обратятся к властям Поронайского городского округа с просьбой объяснить целесообразность закупки по оказанию услуг на отлов и стерилизацию бездомных животных.