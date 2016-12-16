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Запись в первые классы начнется в Южно-Сахалинске в январе

Запись в первые классы начнется в Южно-Сахалинске в январе

В департаменте образования рассказали о порядке подачи заявлений в первый класс в электронной форме

Сотрудники департамента образования Южно-Сахалинска рассказали о нововведениях в процедуре приема заявлений от родителей, дети которых должны поступить в первые классы общеобразовательных школ в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Напомним, в соответствии с постановлением администрации Южно-Сахалинска  все общеобразовательные организации города проводят прием обучающихся в электронном виде, используя портал образовательных услуг Сахалинской области (https://detsad.admsakhalin.ru). Сейчас вкладка портала неактивна. Приемная кампания в школах Южно-Сахалинска стартует в январе 2017 года.

Как рассказали специалисты, чтобы избежать нагрузки на сервер и технических накладок, министерством образования составлен график, в котором за каждой школой закреплен свой день прима заявлений. Он размещен на сайтах министерства и департамента образования, а также городских школ (http://doys.ru/data/7999-16.pdf). Согласно графику в Южно-Сахалинске первой 14 января начнет прием учеников гимназия № 1 им. Пушкина.

Сегодня в общеобразовательных учреждениях ведется серьезная подготовительная работа по организации дня приема заявлений. Подать документы родители смогут несколькими способами: самостоятельно с домашнего компьютера или прийти в школу, где специально обученные операторы занесут все данные в систему и отправят заявления, а также проконсультируют и предоставят компьютер тем, кто захочет заполнить форму самостоятельно. Для ускорения процесса подачи заявлений в школах будут работать не менее пяти операторов.

Основным критерием формирования очереди будет время подачи документов. На информационных стендах всех школ, а также в департаменте образования и на сайтах размещены пошаговые инструкции для родителей по приему заявлений в электронной форме   (http://doys.ru/data/Instrukciya_podacha_zayavleniya_na_vakantnye_mesta.pdf). Перечень необходимых документов размещен на сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1119/8005).

После регистрации заявлению будет присвоен уникальный номер, который необходимо зафиксировать. В дальнейшем он понадобится для отслеживания результатов приема в школу. Списки зачисленных детей согласно регламенту будут опубликованы через 7 рабочих дней после подачи заявлений.

Подробную информацию можно получить в департаменте образования по телефону 72-23-42.

В 2017-2018 учебном году школы города примут более 2,5 тыс. первоклассников. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:06 0
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Комментарии
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 19:20
Ну и бредятина.... почему бы не с рождения подавать??? как в сад. А то не первый будет по списку...И еще не понятно... если с 1го января, то перегруза сервера не будет????????? наверное, потому, что 30% пьяные спать будут, а еще 69 % просто не знают о таком нововведении??? ну зачем все это!
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+4
max7676
Написано сегодня, в 19:26
lvista,
Полный дурдом , да сколько мне в своё время пришлось пройти , что бы ребёнка в д. сад устроить , ну а когда в гимназию устраивали , так это вообще ад...
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+3
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 20:42
max7676, и это по прописке!!!!
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