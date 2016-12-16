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Цены на автобусные билеты завышал поронайский перевозчик
anapatoday.com

Цены на автобусные билеты завышал поронайский перевозчик

Индивидуального предпринимателя оштрафовали

Поронайская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о перевозке пассажиров.

Установлено, что ИП Каращук Е.А. осуществляет перевозку пассажиров автобусами по пригородному маршруту с нарушением установленных Региональной энергетической комиссией Сахалинской области тарифов. Так, по маршруту Поронайск – Леонидово цена на билеты была завышена на 14 рублей за каждый билет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, прокурором в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

Постановлением РЭК Сахалинской области перевозчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа  в размере 25000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:52 +1
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Комментарии
MrFreeman
Написано сегодня, в 11:57
Странно, что никто ещё не высказался по этому поводу.
Мелочь, а определяет многое. Почему в данном случае, законность цен определяет Прокуратура, а во всём остальном, по области - нет?
Почему Прокуратура не выносит предписание коммерсанту, который купил яблоки за 80 рублей, а продал 120/130/140 рублей? Это даже не 30% наценки. Почему, в одном магазине перец болгарский стоит 180 руб/кг, а в другом, такой же, 190 уже со скидкой 20% (это пример по Островным и Семейным летом). Почему арендные ставки по городу сильно разнятся, от чего один вздувает цены, а другой - нет?
Рынок, как система, себя не оправдал.
Мне бы очень хотелось, чтобы на Сахалине цены не прыгали и не было вилки в 30-70% в цене на один и тот же товар. Если корректировать, то во всём.
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+2
Matso
Написано сегодня, в 12:26
MrFreeman, Предлагаете вернутся в СССР?
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0
MrFreeman
Написано сегодня, в 13:00
Matso, предлагаю установить правила для всех.
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+2
Коля С.
Написано сегодня, в 13:04
Matso, А почему нет?
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0
Еще 2 комментария
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:06
"Расстрэлять."
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+2
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