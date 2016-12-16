Цены на автобусные билеты завышал поронайский перевозчик
Индивидуального предпринимателя оштрафовали
Поронайская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о перевозке пассажиров.
Установлено, что ИП Каращук Е.А. осуществляет перевозку пассажиров автобусами по пригородному маршруту с нарушением установленных Региональной энергетической комиссией Сахалинской области тарифов. Так, по маршруту Поронайск – Леонидово цена на билеты была завышена на 14 рублей за каждый билет.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, прокурором в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).
Постановлением РЭК Сахалинской области перевозчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 25000 рублей.
Постановление в законную силу не вступило.
Мелочь, а определяет многое. Почему в данном случае, законность цен определяет Прокуратура, а во всём остальном, по области - нет?
Почему Прокуратура не выносит предписание коммерсанту, который купил яблоки за 80 рублей, а продал 120/130/140 рублей? Это даже не 30% наценки. Почему, в одном магазине перец болгарский стоит 180 руб/кг, а в другом, такой же, 190 уже со скидкой 20% (это пример по Островным и Семейным летом). Почему арендные ставки по городу сильно разнятся, от чего один вздувает цены, а другой - нет?
Рынок, как система, себя не оправдал.
Мне бы очень хотелось, чтобы на Сахалине цены не прыгали и не было вилки в 30-70% в цене на один и тот же товар. Если корректировать, то во всём.