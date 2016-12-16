Цены на автобусные билеты завышал поронайский перевозчик

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Поронайская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о перевозке пассажиров.

Установлено, что ИП Каращук Е.А. осуществляет перевозку пассажиров автобусами по пригородному маршруту с нарушением установленных Региональной энергетической комиссией Сахалинской области тарифов. Так, по маршруту Поронайск – Леонидово цена на билеты была завышена на 14 рублей за каждый билет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, прокурором в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

Постановлением РЭК Сахалинской области перевозчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 25000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.