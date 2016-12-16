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Последняя в этом году ярмарка выходного дня пройдет в Холмске

Последняя в этом году ярмарка выходного дня пройдет в Холмске

Горожане смогут приобрести мясные и рыбные товары, продукцию личных подсобных хозяйств и кондитерские изделия

Широкий ассортимент мясных и рыбных товаров, продукция личных подсобных хозяйств и кондитерские изделия - последняя в этом году ярмарка выходного дня пройдет на площади Ленина 24.12 с 10 до 14 часов.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, свое участие в ярмарке подтвердили более 30 сахалинских предпринимателей. Холмчан ждет «мясной пир»: свинину, говядину, мясные полуфабрикаты в соусах, в том числе крольчатину, баранину, перепелов, представят производители из Холмска, Корсакова, Южно-Сахалинска. Два кондитерских цеха будут реализовывать новогодние подарки для детей и другие сладости. Традиционно в ярмарке примут участие предприниматели, занимающиеся продажей сухофруктов, меда, выпечки. Широко будет представлена и рыбная  продукция: свежая, копченая, мороженая рыба и рыбные полуфабрикаты.

К участию в ярмарке приглашаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Для участников будут организованы палатки со столами. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:52 0
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Комментарии
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 16:22
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