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На Кремлевскую елку отправятся 16 сахалинских школьников

На Кремлевскую елку отправятся 16 сахалинских школьников

Это право заслужили самые лучшие и самые талантливые ученики

24 декабря в Москву, на Кремлевскую елку, отправятся 16 юных сахалинцев. Они примут участие в главном новогоднем представлении страны, которое пройдет 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования области.

Право поехать в Москву на Всероссийскую елку заслужили самые лучшие и самые талантливые сахалинские школьники.

В поездке ребят будут сопровождать педагоги, а также врач и сотрудник полиции. Гостями театрализованного праздника традиционно станут ребята со всех субъектов России, всего более 5,5 тысяч девчонок и мальчишек. Организаторы приготовили для юных гостей из регионов насыщенную театрализованную и игровую программу. В ней будут задействованы более 1,5 тысяч человек. Это участники детских творческих коллективов, артисты театров, известные певцы и музыканты. Кроме грандиозного шоу, каждый школьник получит сладкий подарок в фирменной Кремлевской упаковке.

Поездка в Москву одной Кремлевской елкой не ограничится, сахалинские школьники посетят с экскурсией «Государев двор» в Измайлово, музей Киностудии «Мосфильм» и театр им.Д.Ю.Куклачева. Домой школьники вернутся 28 декабря.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:57 +2
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Комментарии
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:34
Опять дети чиновников поедут.
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