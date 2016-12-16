Дорогу Новоселово-Чехов закрывают на зиму из-за опасности схода лавин

Людям приходится добираться через Южно-Сахалинск, проезжая не 80, а более 200 км

Сахалинцы обратились к astv.ru с жалобой на то, что ежегодно зимой для проезда закрывается дорога Новосёлово (Томаринский район) - Чехов (Холмский район).

"Чтобы съездить в Холмск, приходится делать большой круг через Южно-Сахалинск. Вместо того, чтобы проехать 80 км, проезжать приходится более 200 км", - говорят жители .

Как стало известно astv.ru, закрытие этого участка на зимний период - решение собственника дороги. На автодороге Новоселово - Чехов много лавиноопасных участков, отсутствует сотовая связь. Для обеспечения безопасности населения, дорогу зимой не расчищают. На въезде установлены знак "Въезд запрещен" (кирпич), а также информационные таблички.