Большегрузы превышают скорость и рассыпают уголь на автодороге Углегорск – Шахтерск

Региональные власти принимают меры для улучшения ситуации, связанной с перевозками угля по автодороге Углегорск – Шахтерск. В ней по поручению губернатора Олега Кожемяко разбирался исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Сергей Садовников.

В начале декабря в правительство региона поступило обращение группы жителей Шахтерска. Они жаловались, что движение личного и пассажирского автотранспорта по дороге, соединяющей город с райцентром – Углегорском, сопряжено с большим риском. Дело в том, что по ней большегрузными автомобилями перевозят уголь в порт Шахтерска для дальнейшей отгрузки.

Напомним, для Углегорского муниципального района добыча «черного золота» - ключевая отрасль экономики, имеющая градообразующее значение. Именно в этой сфере занято наибольшее количество трудоспособного населения. А дорога Углегорск – Шахтерск – важнейшая для отрасли транспортная артерия.

По мнению авторов обращения, интенсивное движение большегрузных машин способствует разрушению дорожного полотна, создает аварийную обстановку, так как водители грузовиков не соблюдают скоростной режим. Они предлагали для движения транспорта с углем построить специальную технологическую дорогу вдоль берега моря и разгрузить трассу общего пользования. Между тем, жители Углегорского района высказывают разные мнения по поводу опасности дороги между двумя городами.

- Часто езжу здесь, - рассказал автолюбитель Алексей Толстых. – Бывает, из кузовов вываливаются на дорогу куски угля. Случается, грузовики идут со скоростью 90-100 километров в час, а это уже очень опасно.

- Проблема не такая уж серьезная, - такое мнение высказал водитель Сергей Шульга. – На дороге установлено ограничение скорости 80 километров в час. Водители большегрузных машин с углем его в основном соблюдают. С нарушителями, раз они все-таки встречаются, должно активнее бороться ГИБДД. Случается, что из кузова машин вылетают куски угля. Но это не так уж и часто. У некоторых машин уголь в кузове накрыт тентом. Другие грузят «без шапки», то есть уголь не возвышается над бортами кузова.

В Углегорском районе глава регионального транспортного ведомства побывал непосредственно на дороге между городами, оценил ситуацию на ней. Он провел совещание с участием представителей муниципалитета, дорожных служб, государственной инспекции по обеспечению безопасности дорожного движения, а также работающих в районе компаний, которые занимаются добычей и перевозкой угля.

По данным ГИБДД, за период с 2007-го по 2016-й год на участке дороги Углегорск – Шахтерск зафиксировано 14 дорожно-транспортных происшествий. Это низкий показатель, считают специалисты, учитывая интенсивность потока автотранспорта и его состав. Тем не менее, отметили участники обсуждения, имеются основания для жалоб на ускоренное разрушение дорожного полотна, несоблюдение некоторыми водителями грузовиков скоростного режима и летящий из кузовов уголь.

- До конца текущего года будет подписано соглашение с участием «Сахавтодора», муниципальных властей, компаний, которые добывают уголь, - сказал Сергей Садовников. – Такое решение мы приняли на совещании. Недропользователи нуждаются в этой дороге. Поэтому они готовы принять участие в финансировании ее ремонта и содержании. Дорожники получат дополнительные средства, чтобы улучшить состояние транспортной артерии. По сути дела, это государственно-частное партнерство, которое позволит учесть интересы и жителей района, и ключевых предприятий экономики муниципального образования. Мы также пришли также к выводу, что надзорные органы в лице ГИБДД недостаточно внимательно следят за тем, соблюдают ли водители большегрузных машин ограничение скорости, накрывают ли груз, чтобы он не вылетал на дорогу. Поэтому будем решать вопрос, чтобы уже в ближайшее время район получил средства автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Установка их будет согласована с муниципалитетом и местной ГИБДД с учетом анализа дорожно-транспортных происшествий и пожеланий жителей района.

- Мы обязательно оповестим жителей нашего муниципального образования о принятых решениях, и о том, как они будут реализовываться в дальнейшем, - заверил исполняющий обязанности главы администрации Углегорского района Сергей Дорощук.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области