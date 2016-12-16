новости
новости
Регистрация
Жители Лугового жалуются на строителей, укрепляющих берег реки

Жители Лугового жалуются на строителей, укрепляющих берег реки

Канавы, предназначенные для отвода воды, засыпаны

Жительница Лугового (частный сектор) сообщила astv.ru о том, что во время берегоукрепления реки Красносельской строители засыпали дренажные канавы, которые предназначались для отвода воды. Теперь воде некуда уходить, она уже сейчас застаивается, а весной все затопит округу.

О том, куда можно обратиться, ответили в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска:

«Осенью 2016 года вблизи частного сектора в планировочном районе Луговое были завершены работы по расчистке и берегоукреплению реки Красносельской. Строители углубили дно, расширили русло и оборудовали откосы. Это поможет во время весенне-осенних паводков предотвратить затопление жилых домов.

Департамент городского хозяйства не исключает, что подрядная организация во время работ, возможно, могла засыпать некоторые дренажные канавы. Чтобы это выяснить, необходимо выехать на место. Для этого жителей частного сектора Лугового просят позвонить по телефону 510-170 и обозначить места, где, по их мнению, ранее были канавы. Специалисты ДГХ отправятся на место для оценки сложившейся ситуации».

Автор: Лиза Ре, вчера, в 13:39 +2
Другие статьи по темам
Место
Луговое
Популярное на ASTV
Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Вооруженные грабители вынесли из магазина в Корсакове всю дневную выручку
Вооруженные грабители вынесли из магазина в Корсакове всю дневную выручку
Следователи просят сахалинцев помощи в розыске подозреваемого в убийстве
Следователи просят сахалинцев помощи в розыске подозреваемого в убийстве
Четыре человека до смерти избили жителя Южно-Сахалинска
Четыре человека до смерти избили жителя Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Владимир К
Написано вчера, в 18:37
"Это поможет во время весенне-осенних паводков предотвратить затопление жилых домов."
Судя по новости не поможет, а только еще хуже стало
Ответить
0
Svetlyachok
Написано вчера, в 23:31
В Луговом во дворе ул.Гайдука, 1 в потоп четвертый день. Не проехать, ни пройти.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Коллективы поронайских магазинов присвоили алкоголь на 1,5 млн рублей
Коллективы поронайских магазинов присвоили алкоголь на 1,5 млн рублей
«Новогодний переполох» ждет южносахалинцев 23 декабря
«Новогодний переполох» ждет южносахалинцев 23 декабря
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru