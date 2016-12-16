Жители Лугового жалуются на строителей, укрепляющих берег реки

Жительница Лугового (частный сектор) сообщила astv.ru о том, что во время берегоукрепления реки Красносельской строители засыпали дренажные канавы, которые предназначались для отвода воды. Теперь воде некуда уходить, она уже сейчас застаивается, а весной все затопит округу.

О том, куда можно обратиться, ответили в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска:

«Осенью 2016 года вблизи частного сектора в планировочном районе Луговое были завершены работы по расчистке и берегоукреплению реки Красносельской. Строители углубили дно, расширили русло и оборудовали откосы. Это поможет во время весенне-осенних паводков предотвратить затопление жилых домов.

Департамент городского хозяйства не исключает, что подрядная организация во время работ, возможно, могла засыпать некоторые дренажные канавы. Чтобы это выяснить, необходимо выехать на место. Для этого жителей частного сектора Лугового просят позвонить по телефону 510-170 и обозначить места, где, по их мнению, ранее были канавы. Специалисты ДГХ отправятся на место для оценки сложившейся ситуации».