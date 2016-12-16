В городском этапе олимпиады школьников в Южно-Сахалинске определены 620 победителей и призеров

Интеллектуальные состязания по 16 предметам длились с 14 ноября по 3 декабря

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников определены 620 победителей и призеров. Церемония награждения прошла в гимназии № 2. Победителям вручили дипломы и ценные подарки от генерального спонсора - компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». Призеры - 554 человека - получат награды в стенах родных школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Интеллектуальные состязания по 16 предметам длились с 14 ноября по 3 декабря. В них сошлись 1538 учащихся из 19 школ областного центра. В прошлом году число участников было почти в два раза меньше - 895.

Как подчеркнула вице-мэр Елена Федорова, среди городских школьников становится модным хорошо учиться. Она поблагодарила ребят, их наставников, директоров общеобразовательных учреждений и, конечно, родителей одаренных юных южносахалинцев.

10 человек стали лучшими сразу по нескольким предметам: это Ким Чун Сон (лицей № 2) - по биологии, литературе, математике и экологии; Виолетта Исакова (лицей № 2) - по русскому языку, математике и экологии; Юрий Кашпурович (лицей № 2) - по физике, русскому языку и истории; Антон Онищенко (гимназия № 1) - по географии, физической культуре и истории; Руслан Хохлов (лицей № 1) - по математике и физике; Семен Лебков (лицей № 2) - по математике и литературе; Ярослав Комлев (гимназия № 3) - по МХК и истории; Дмитрий Пак (лицей № 2) - по праву и экономике; Ким Ми Ра (лицей № 2) - по биологии и литературе; Даниил Чениб (гимназия № 2) - по праву и географии.

Свои рекордсмены есть и среди преподавателей: учитель биологии и экологии лицея № 2 Ольга Манжосова подготовила 5 победителей, учитель русского языка и литературы лицея № 2 Светлана Бончак - 4 победителей, учитель истории и обществознания лицея № 2 Наталья Галауз - 3 победителей.

За вклад в развитие интеллектуального потенциала подрастающего поколения дипломов удостоены гимназия № 2 (11 победителей по 7 предметам), гимназия № 1 (13 победителей по 9 предметам), средняя школа № 9 (3 победителя по 3 предметам) и - чемпион - лицей № 2» (27 победителей по 14 предметам).

Начальник департамента образования Южно-Сахалинска Анастасия Киктева поздравила ребят и пожелала им удачи на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который состоится уже в январе.