Юбилейный новорожденный зарегистрирован в Корсакове

На сегодняшний день в районе появилось на свет на шесть малышей больше, чем за аналогичный период прошлого года

500-ый ребенок родился в Корсакове в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба муниципалитета. Торжественная регистрация первенца в семье Артема и Элины Охрименко прошла на днях. Их поздравляли с появлением на свет малыша Евгения.

Вместе с поздравлениями и подарками маленький Женя получил свой первый документ. Свидетельство о рождении в присутствии гостей, родных и близких молодым родителям вручили работники Корсаковского отдела ЗАГС.

Торжественная регистрация 500-го ребенка в Корсаковском округе стала доброй традицией. В целом же число новорожденных растет с каждым годом. На сегодняшний день в Корсаковском роддоме появилось на свет на шесть малышей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также в уходящем году на свет появились три «двойни».