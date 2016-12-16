Сахалинцы смогут узнать о своих долгах во время предновогоднего шоппинга

Проверить себя на наличие задолженности, а также оплатить ее на месте жители и гости Южно-Сахалинска смогут в ближайшие дни в торговых центрах островной столицы, сообщает пресс-служба УФССП.

Мобильные пункты приема граждан будут расположены:

- в торговых центрах «Ганеша» и «Сити Молл» 23 апреля с 10.00 до 13.00 часов,

- в торговом центре «Дом торговли» 23 декабря с 10.00 до 18.00 часов,

- в торгово-деловом центре «Столица» 23 декабря с 15.00 до 18.00 часов,

- в торговом центре «Калинка» 24 декабря с 11.00 до 14.00 часов.

Акция «Узнай о своих долгах» проводится во всех структурных подразделениях области и направлена на популяризацию интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств». С помощью данного сервиса, расположенного на официальном сайте Управления по адресу: www.r65fssprus.ru, любой пользователь сети «интернет» может узнать о возбужденных в отношении него или его близких исполнительных производствах, а также оплатить задолженность, не выходя из дома.