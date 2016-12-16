новости
новости
Регистрация
Сахалинцы смогут узнать о своих долгах во время предновогоднего шоппинга

Сахалинцы смогут узнать о своих долгах во время предновогоднего шоппинга

Установят мобильные посты судебных приставов

Проверить себя на наличие задолженности, а также оплатить ее на месте жители и гости Южно-Сахалинска смогут в ближайшие дни в торговых центрах островной столицы, сообщает пресс-служба УФССП.

Мобильные пункты приема граждан будут расположены:

- в торговых центрах «Ганеша» и «Сити Молл» 23 апреля с 10.00 до 13.00 часов,

- в торговом центре «Дом торговли» 23 декабря с 10.00 до 18.00 часов,

- в торгово-деловом центре «Столица» 23 декабря с 15.00 до 18.00 часов,

- в торговом центре «Калинка» 24 декабря с 11.00 до 14.00 часов.

Акция «Узнай о своих долгах» проводится во всех структурных подразделениях области и направлена на популяризацию интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств». С помощью данного сервиса, расположенного на официальном сайте Управления по адресу: www.r65fssprus.ru, любой пользователь сети «интернет» может узнать о возбужденных в отношении него или его близких исполнительных производствах, а также оплатить задолженность, не выходя из дома.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:19 +1
Другие статьи по темам
Прочее
судебные приставы
Популярное на ASTV
Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Вооруженные грабители вынесли из магазина в Корсакове всю дневную выручку
Вооруженные грабители вынесли из магазина в Корсакове всю дневную выручку
Следователи просят сахалинцев помощи в розыске подозреваемого в убийстве
Следователи просят сахалинцев помощи в розыске подозреваемого в убийстве
Четыре человека до смерти избили жителя Южно-Сахалинска
Четыре человека до смерти избили жителя Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Olga_23
Написано вчера, в 17:28
23 апреля? Как мило))
Ответить
+7
Eskobar88
Написано вчера, в 17:31
Филлип Киркоров найден живым у себя дома.
Установят они. Анус пусть себе установят. Кому интересно, всегда могут о долгах узнать на сайте УФССП. Для кого эта показуха?
Ответить
+2
Actek
Написано вчера, в 20:50
Eskobar88, дело серьезное - надо обсудить
Ответить
+2
Eskobar88
Написано вчера, в 22:11
Ответить
0
Маргарита
Написано вчера, в 18:04
До сити Молла добраться будут 4 месяца
Ответить
+3
VULKAN
Написано вчера, в 19:01
Это всё, на что способна власть…
Вот дельцы
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалин для гастарбайтеров желаннее Москвы и Петербурга
Сахалин для гастарбайтеров желаннее Москвы и Петербурга
Лучшие боксеры Сахалинской области соберутся в Макарове
Лучшие боксеры Сахалинской области соберутся в Макарове
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru