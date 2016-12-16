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Сахалин для гастарбайтеров желаннее Москвы и Петербурга

Сахалин для гастарбайтеров желаннее Москвы и Петербурга

В области доля мигрантов среди рабочих достигла 8,3%

Наиболее охотно мигранты едут на заработки не в столицу, как принято считать, а на Дальний Восток. Это следует из свежего мониторинга Минтруда, с которым ознакомился Лайф. В частности, в Магаданской области их доля среди рабочих на 1 ноября достигла 9,4%, на Чукотке — 8,7%, на Сахалине — 8,3%. Об этом сообщает Лайф.

Даже в крупнейших субъектах страны этот показатель ниже. Так, в Москве показатель равен 7,4%, в Московской области — 7,7%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 7,2%.

Зато в регионах Северного Кавказа плотность мигрантов из других стран примерно в 10 раз ниже, в частности, в Чечне их доля равна 1,1%, в Дагестане — 1%. Эти показатели — в числе самых низких по стране. Также реже всего иностранные граждане едут на заработки в Чувашию (0,6%) и Марий Эл (0,7%).

На заработки в восточные регионы страны, как правило, едут граждане азиатских республик бывшего Советского Союза, а также Китая и Южной Кореи, говорит вице-президент "Деловой России" Татьяна Минеева.

При этом выдача иностранным гражданам разрешений на работу в России производится в соответствии с установленными квотами — это предельное число зарубежных работников, которые могут трудиться в стране.

Так, на 2016 год наибольшее число квот выделено как раз на Дальневосточный федеральный округ — 48,3 тыс. Тогда как в Центральном округе — на 20% меньше (38,7 тыс.), в Южном округе — и вовсе в шесть раз меньше (7,7 тыс.).

— Как видно, — говорит Минеева, — государство устанавливает более благоприятные условия для труда иностранцев именно на Дальнем Востоке. Этим и объясняется высокое число иностранных работников в этом регионе — в других регионах им сложнее получить разрешение на работу.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:34 +2
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано вчера, в 17:47
Так, в Москве показатель равен 7,4% это 800% жителей Сахалина...
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+5
Eskobar88
Написано вчера, в 17:48
Ну сначала едут, а потом грабят, убивают и насилуют. Статус погран зоны нужно острову вернуть.
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+14
senchick
Написано вчера, в 17:50
Это офстатистика, - давайте реальную картину
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+3
nikolayppu
Написано вчера, в 17:56
Картина Репина - "Приплыли".
А приплыли по Татарскому проливу...
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+3
Online
Sade Online
Написано вчера, в 18:17
"— Как видно, — говорит Минеева, — государство устанавливает более благоприятные условия для труда иностранцев именно на Дальнем Востоке. "

Аут!

г-жа Минеева, Вы, простите, в своём уме?
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+8
Ярославчик
Написано вчера, в 18:20
Хватит уже нам этих мигрантов. Гнать надо всех санной метлой. Идешь по городу и каждый второй прохожий Нанай Оглы.
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+11
Добрый человек
Написано вчера, в 18:31
Вот и ответ.
Наши власти и устанавливают условия для них,так выгоднее.
Короче атас....чую,назревает огромный шухер..
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+6
Reader
Написано вчера, в 18:47
Про южную Корею это они погорячились.
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+3
observer69
Написано вчера, в 19:14
Министры, когда этот беспредел кончится, ну на самом деле это перебор? Такое ощущение будто я живу в узбектаджиккергистане, меня лично это раздражает. Вы что устроили переселение века? Сталина на Вас всех не хватает.
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+8
nikolayppu
Написано вчера, в 20:07
observer69, после распада СССР азиаты выдавили русское население с насиженых мест, закрыли заводы, ничего не производят кроме фруктов, а теперь к русским бегом за лучшей жизнью...
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+3
observer69
Написано вчера, в 20:46
nikolayppu, Вот и я говорю доиграемся с этой толерантностью.
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0
schecha2012
Написано вчера, в 19:15
Гнать их надо с нашего острова!!!
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+3
Татьяна БЛ
Написано вчера, в 20:14
На днях в маршрутке увидела гражданина рф аж удивилась...

Сколько их уже получивших гражданство это ещё более наболевший вопрос
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+3
schecha2012
Написано вчера, в 20:35
Татьяна БЛ, им только на ишаках ездить,а не людей возить.правила пдд даже незнают
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+1
Crysis
Написано вчера, в 20:43
не ну их реально уже до хрена и больше, у нас во дворе уже целый аул, борзые донельзя, и главное все уже на машинах,пешком не ходят, падишахи мать их, а как напьются так ваще капут, бабулек на хрен влёт посылают, пока сами гасить не начнём, ничё не изменится, властям насрать
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+4
Actek
Написано вчера, в 20:56
все эти ребята - сепаратисты - и не спорьте ибо это факт - от они на окрайны и дрейфуют - от центра их сдувает
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0
евгений
Написано вчера, в 21:40
Задолбали гастеры, пусть едут....
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+4
Владимир П.
Написано вчера, в 23:05
ужас,слов нет.
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+1
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