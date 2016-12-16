Сахалин для гастарбайтеров желаннее Москвы и Петербурга

Наиболее охотно мигранты едут на заработки не в столицу, как принято считать, а на Дальний Восток. Это следует из свежего мониторинга Минтруда, с которым ознакомился Лайф. В частности, в Магаданской области их доля среди рабочих на 1 ноября достигла 9,4%, на Чукотке — 8,7%, на Сахалине — 8,3%. Об этом сообщает Лайф.

Даже в крупнейших субъектах страны этот показатель ниже. Так, в Москве показатель равен 7,4%, в Московской области — 7,7%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 7,2%.

Зато в регионах Северного Кавказа плотность мигрантов из других стран примерно в 10 раз ниже, в частности, в Чечне их доля равна 1,1%, в Дагестане — 1%. Эти показатели — в числе самых низких по стране. Также реже всего иностранные граждане едут на заработки в Чувашию (0,6%) и Марий Эл (0,7%).

На заработки в восточные регионы страны, как правило, едут граждане азиатских республик бывшего Советского Союза, а также Китая и Южной Кореи, говорит вице-президент "Деловой России" Татьяна Минеева.

При этом выдача иностранным гражданам разрешений на работу в России производится в соответствии с установленными квотами — это предельное число зарубежных работников, которые могут трудиться в стране.

Так, на 2016 год наибольшее число квот выделено как раз на Дальневосточный федеральный округ — 48,3 тыс. Тогда как в Центральном округе — на 20% меньше (38,7 тыс.), в Южном округе — и вовсе в шесть раз меньше (7,7 тыс.).

— Как видно, — говорит Минеева, — государство устанавливает более благоприятные условия для труда иностранцев именно на Дальнем Востоке. Этим и объясняется высокое число иностранных работников в этом регионе — в других регионах им сложнее получить разрешение на работу.