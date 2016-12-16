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Новый самолет скоро начнет перевозить пассажиров по Сахалинской области

Новый самолет скоро начнет перевозить пассажиров по Сахалинской области

«Bombardier Q400», построенный в Канаде, проходит таможенное оформление

Новый самолет вскоре начнет выполнять перевозки пассажиров по территории Сахалинской области. «Bombardier Q400», приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета, приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска. В настоящее время новенькая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление.  

«Bombardier Q400» – двухмоторный турбовинтовой самолет для линий средней протяженности. Он является одним из самых быстрых, его крейсерская скорость – 667 километров в час. Дальность полета – 2 532 км. В салоне могут разместиться 70 пассажиров.

Напомним, правительство Сахалинской области является акционером авиакомпании «Аврора». Ему принадлежит 49 процентов акций. Контрольный пакет – у публичного акционерного общества «Аэрофлот».

- Самолет приобретен в рамках программы развития парка воздушных судов, - рассказал Андрей Колесник, первый заместитель генерального директора авиакомпании «Аврора». – По решению губернатора Олега Кожемяко и правительства Сахалинской области были выделены средства на покупку двух таких машин. Самолет отвечает всем международным требованиям. Эксплуатироваться он будет в первую очередь на линиях внутри Сахалинской области, выполнять полеты на Курильские острова, на север Сахалина. Я думаю, это отличный подарок для жителей области, потому что новая машина позволит значительно улучшить транспортную доступность наших отдаленных территорий.

Свой первый полет самолет совершит в январе, когда будут завершены все необходимые формальности. Планируется, что до конца текущего года в Южно-Сахалинск прилетит аналогичный «Bombardier Q400», также купленный за счет средств областного бюджета.  

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области

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«Bombardier Q400»
Автор: Лиза Ре, вчера, в 15:16 +3
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Комментарии
Сергей Михалев
Написано вчера, в 15:52
импортозамещение однако )))))))
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0
Дядя_Федор
Написано вчера, в 16:07
Сергей Михалев, что делать, если отечественный авиапром не производит таких самолетов.
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+1
Сергей Михалев
Написано сегодня, в 00:22
Дядя_Федор, получается , что покупать )))
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0
Nato4ka
Написано вчера, в 15:55
Ух ты!
Я уже хочу в полет на этом самолете. Такой светлый салон, уютные кресла.
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+2
Игорь Иванов
Написано вчера, в 16:09
Nato4ka, кожа рожа все дела
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+1
Дядя_Федор
Написано вчера, в 16:08
Эх, место для съемки не совсем удачное выбрали.....придется свой пост писать про его прилет.
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+1
924188
Написано вчера, в 17:11
Полюбому Б/У-шный. Опять ржавое ведро купили. Подмазали, подкрасили, салон обновили. А в остальном ...
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0
Дядя_Федор
Написано вчера, в 17:24
924188, выпуск декабрь 2014 года.
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0
Eskobar88
Написано вчера, в 17:23
Олег Кожемяко.... ну ну, а ничего, что проект по покупке двух ВС еще при Хорошавине запущен был?
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+2
n_p
Написано сегодня, в 00:16
Eskobar88, да у нас всё при нем запушено было сейчас просто кто то плоды пожирает
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0
bai
Написано вчера, в 20:51
Это сколько времени этот бомбардир будет лететь от Южного до Охи ?
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0
Дядя_Федор
Написано вчера, в 21:32
bai, подобный уже летает....чуть менее двух часов.
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