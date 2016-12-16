Новый самолет скоро начнет перевозить пассажиров по Сахалинской области

Новый самолет вскоре начнет выполнять перевозки пассажиров по территории Сахалинской области. «Bombardier Q400», приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета, приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска. В настоящее время новенькая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление.

«Bombardier Q400» – двухмоторный турбовинтовой самолет для линий средней протяженности. Он является одним из самых быстрых, его крейсерская скорость – 667 километров в час. Дальность полета – 2 532 км. В салоне могут разместиться 70 пассажиров.

Напомним, правительство Сахалинской области является акционером авиакомпании «Аврора». Ему принадлежит 49 процентов акций. Контрольный пакет – у публичного акционерного общества «Аэрофлот».

- Самолет приобретен в рамках программы развития парка воздушных судов, - рассказал Андрей Колесник, первый заместитель генерального директора авиакомпании «Аврора». – По решению губернатора Олега Кожемяко и правительства Сахалинской области были выделены средства на покупку двух таких машин. Самолет отвечает всем международным требованиям. Эксплуатироваться он будет в первую очередь на линиях внутри Сахалинской области, выполнять полеты на Курильские острова, на север Сахалина. Я думаю, это отличный подарок для жителей области, потому что новая машина позволит значительно улучшить транспортную доступность наших отдаленных территорий.

Свой первый полет самолет совершит в январе, когда будут завершены все необходимые формальности. Планируется, что до конца текущего года в Южно-Сахалинск прилетит аналогичный «Bombardier Q400», также купленный за счет средств областного бюджета.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области