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Канонаду из римских свечей, салютов и петард устроили сахалинские пожарные

Канонаду из римских свечей, салютов и петард устроили сахалинские пожарные

Сотрудники пожнадзора провели испытание пиротехники

22 декабря в Южно-Сахалинске начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Южно-Сахалинска Александр Дроздов провел испытание имеющейся на сахалинском рынке пиротехнической продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Объектом испытания стали популярные среди сахалинцев фейерверки: «римские свечи», петарды и батарея салютов.  В ходе испытания было продемонстрировано, как безопасно использовать  пиротехнику, что делать, если изделие не сработало сразу или когда возникли другие непредвиденные ситуации.

Александр Дроздов рассказал о классификации пиротехнических изделий, а также о том, что основу фейерверков составляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Поэтому фейерверки требуют особого внимания при обращении с ними. Большинство небольшой бытовой пиротехники имеет длинный тонкий фитиль, который горит со скоростью 3-5 мм в секунду. Радиус опасной зоны может достигать шестидесяти метров. Опасными бывают даже бенгальские огни и «бомбочки», если поджигаются возле легковоспламеняющихся предметов.

«При покупке пиротехники следует обращать внимание на наличие сертификата, инструкции на русском языке, целостность упаковки. Нужно хорошо изучить инструкцию и действовать в строгом соответствии с ней, особое внимание следует обратить на радиус возможного воздействия и строго придерживаться указанного в инструкции безопасного расстояния. Прежде, чем зажечь фитиль или выдернуть кольцо с запальным шнуром, необходимо учесть направление и силу ветра и надежно закрепить основание ракеты или петарды»,  - пояснил Александр Дроздов.

«Факты получения травм и возникновения пожаров при использовании пиротехнических изделий в первые дни 2016 года не регистрировались, однако, специалисты помнят, когда из-за запущенной петарды в 2014 году возник пожар в квартире по улице Поповича в областном центре. Владельцам был причинен значительный материальный ущерб. Также, в новогоднюю ночь 2015 года произошло 3 случая травмирования глаз людей из-за несоблюдения правил безопасности при обращении с пиротехникой» - рассказала начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Сахалинской области Ирина Тыльная.

В настоящее время в Сахалинской области сотрудниками государственного пожарного надзора проводится профилактическая операция «Новый год».  В рамках операции проходят проверки мест продажи и хранения пиротехнической продукции, мест проведения массовых мероприятий, утренников для детей, проводятся практические тренировки по эвакуации, инструктажи для должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность.  Администрациями всех муниципальных образований к настоящему времени определены места для запуска пиротехники. Таких площадок в муниципальном образовании «Город Южно-Сахалинск» определено 4, в том числе в планировочных районах Березняки, Старорусское и Дальнее.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:32 +2
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