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Более чем двойное превышение уровня нитратов обнаружено на полях сахалинского фермера

Более чем двойное превышение уровня нитратов обнаружено на полях сахалинского фермера

Площадь полей - 38 гектаров

Слишком обильно удобряли землю в крестьянско-фермерском хозяйстве, расположенном в Долинском районе Сахалинской области. В итоге деятельности земледельцев содержание нитратов в почве превысило предельно допустимую концентрацию более чем в 2 раза.

Выездную проверку провело Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. В пробах почвы, взятых с полей, на которых выращивалась сельскохозяйственная продукция, специалистами ФГБУ «Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора обнаружено превышение предельно допустимой концентрации нитратов в 2,4 раза. Так, при максимуме в 130 мг/кг, показатель составил 310,7 мг/кг. Площадь полей составила 38 гектаров.

Таким образом, сельскохозяйственный производитель не выполнял обязательные требования законодательства по защите земель сельскохозяйственного назначения. Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, вчера, в 10:42 +3
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Комментарии
yur
Написано вчера, в 10:47
А кто то уже съел нитратный урожай. Надо проверять на нитраты перед тем как снимать плоды труда.
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+1
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 11:28
yur, продукцию надо проверять. А то у нас богатые на голову граждане доказывают, что все фермерское, это очень качественное. А нишеброды пусть от совхозов продукцию едят
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+1
senchick
Написано вчера, в 10:52
Надобно у Дедушки Мороз, заказать тестер для нитратов, а то как то уже и местным производителям доверять "незя"...
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+4
kat31
Написано вчера, в 11:29
senchick, у меня есть такой тестер уже года три. Поверьте, зная реальную обстановку с нитратами, Вы совсем потеряете аппетит)
Уже склоняюсь к тому, что "меньше знаешь - крепче спишь"
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+4
senchick
Написано вчера, в 12:13
kat31, Ну я эт только для местного производителя, а с остальным и так все ясно...
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0
kat31
Написано вчера, в 12:35
senchick, местные еще страшней, уверяю вас.) На что только не пойдут местные фермеры, чтобы увеличить свою прибыль. А учитывая наш климат, выращивать что-то по-честному - это значит, работать себе в убыток. И, к тому же, местное кумовство дает "зеленый свет" на прилавки без каких-либо серьезных проверок. Завозное хоть как-то проверяют, а наше.. тут опять же стереотипы: раз местное, значит хорошее. К сожалению, это давно уже не так.
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+2
VULKAN
Написано вчера, в 11:11
Добизнесменился...
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+2
MARY1978
Написано вчера, в 11:24
А все уверены что тепличный или комсомолец прям экологически чистый продукт выращивает на полях.Каждый год в летний период проезжая между украинской и луговым и глядя на поля лично я не хочу покупать местную продукцию,грязь,пыль от машин.Просто фермер попал как не угодный в этом бизнесе.
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+2
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 11:29
MARY1978, в саппоро, поля практически в центре города.
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+1
Ankaiztanka
Написано вчера, в 12:29
ostrovsakhalin, в Японии много машины гибридных и электрических полностью, а к 2020 году ониипланируют вообще отказаться от производства ДВС и вымкскать машигы электрокары или гибриды, но жто пока касается для их внутреннего рынка, так что там экология намного лучше чем у нас и пыли на дорогах у них нет, так как моют дороги не как у нас полили грязь развели и довольные (((
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+1
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 21:04
Ankaiztanka, немного там машин таких
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0
Еще 1 комментарий
yogan
Написано вчера, в 11:32
А как называется это самое фермерское хозяйство?
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+3
Eskobar88
Написано вчера, в 13:20
yogan, Во во, тоже любопытно. Небось Духанин какой нибудь.
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+1
MrFreeman
Написано вчера, в 11:36
По-моему, здесь может сложиться двоякая ситуация. Либо фермер не грамотен, в результате чего не смог подобрать нужной дозы внесения удобрений, либо грамотный вредитель.
В конечном счёте, государство сегодня должно помочь младофермерам в обращении с землёй - научить как обрабатывать, чем и когда, дать консультации как, чем и сколько удобрять и чем руководствоваться.
Почва - это живой организм, с которым нельзя шутить переизбытком удобрений. Выгода сегодня - потеря в урожайности завтра, а край - потеря плодородности почвы.
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0
observer69
Написано вчера, в 14:27 Отредактированно вчера, в 14:30
Кто такой и почему замалчиваете, не публикуйте такие новости. Будьте до конца объективны, Вы ведь журналисты. почему я должен покупать его продукцию, как наведет порядок, тогда вперед за овощами, но я уже подумаю.
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+1
djeckerson
Написано вчера, в 15:09
Согласен с observer69 .Кстати не только на аств не указывают
"виновников торжества" А то "в одном из магазинов нашли (палёную водку,просрочку и т.д и т.п.)."Так скажите адрес,название и люди перестанут туда ходить.И пусть потом этот предприниматель покрутится,что бы вновь привлечь клиентов.А в следующий раз подумает,стоит ли связываться с некачественной продукцией.
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+1
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