Более чем двойное превышение уровня нитратов обнаружено на полях сахалинского фермера
Площадь полей - 38 гектаров
Слишком обильно удобряли землю в крестьянско-фермерском хозяйстве, расположенном в Долинском районе Сахалинской области. В итоге деятельности земледельцев содержание нитратов в почве превысило предельно допустимую концентрацию более чем в 2 раза.
Выездную проверку провело Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. В пробах почвы, взятых с полей, на которых выращивалась сельскохозяйственная продукция, специалистами ФГБУ «Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора обнаружено превышение предельно допустимой концентрации нитратов в 2,4 раза. Так, при максимуме в 130 мг/кг, показатель составил 310,7 мг/кг. Площадь полей составила 38 гектаров.
Таким образом, сельскохозяйственный производитель не выполнял обязательные требования законодательства по защите земель сельскохозяйственного назначения. Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.
Источник: Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области
Уже склоняюсь к тому, что "меньше знаешь - крепче спишь"
В конечном счёте, государство сегодня должно помочь младофермерам в обращении с землёй - научить как обрабатывать, чем и когда, дать консультации как, чем и сколько удобрять и чем руководствоваться.
Почва - это живой организм, с которым нельзя шутить переизбытком удобрений. Выгода сегодня - потеря в урожайности завтра, а край - потеря плодородности почвы.
"виновников торжества" А то "в одном из магазинов нашли (палёную водку,просрочку и т.д и т.п.)."Так скажите адрес,название и люди перестанут туда ходить.И пусть потом этот предприниматель покрутится,что бы вновь привлечь клиентов.А в следующий раз подумает,стоит ли связываться с некачественной продукцией.