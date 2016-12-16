Более чем двойное превышение уровня нитратов обнаружено на полях сахалинского фермера

Слишком обильно удобряли землю в крестьянско-фермерском хозяйстве, расположенном в Долинском районе Сахалинской области. В итоге деятельности земледельцев содержание нитратов в почве превысило предельно допустимую концентрацию более чем в 2 раза.

Выездную проверку провело Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. В пробах почвы, взятых с полей, на которых выращивалась сельскохозяйственная продукция, специалистами ФГБУ «Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора обнаружено превышение предельно допустимой концентрации нитратов в 2,4 раза. Так, при максимуме в 130 мг/кг, показатель составил 310,7 мг/кг. Площадь полей составила 38 гектаров.

Таким образом, сельскохозяйственный производитель не выполнял обязательные требования законодательства по защите земель сельскохозяйственного назначения. Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области