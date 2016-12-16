vulkania.ru
Вулкан Эбеко снова засыпал Северо-Курильск пеплом
В городе ощущался слабый запах сероводорода
В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что утром 21 декабря произошёл пепловый выброс вулкана Эбеко.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад, ощущался слабый запах сероводорода.Звонков и жалоб от населения не поступало. Угрозы безопасности населению нет.
Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:
· оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;
· оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;
· телефон для приёма MMS и SMS-сообщений с места ЧС – 8 914 755 88 02
· телефон доверия МЧС 72-99-99.
Другие статьи по темам
Место
Прочее
Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано 21 декабря, в 17:22
Ждем сильного пеплопада?
Ответить
+5