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Вулкан Эбеко снова засыпал Северо-Курильск пеплом
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Вулкан Эбеко снова засыпал Северо-Курильск пеплом

В городе ощущался слабый запах сероводорода

В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что утром 21 декабря произошёл пепловый выброс вулкана Эбеко.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад, ощущался слабый запах сероводорода.Звонков и жалоб от населения не поступало. Угрозы безопасности населению нет.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

· оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;

· оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;

· телефон для приёма MMS и SMS-сообщений с места ЧС – 8 914 755 88 02

· телефон доверия МЧС 72-99-99.

Автор: Лиза Ре, 21 декабря, в 14:30 +2
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано 21 декабря, в 17:22
Ждем сильного пеплопада?
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