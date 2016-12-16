В поликлинике №4 Южно-Сахалинска появился новый ультразвуковой сканер

Современный ультразвуковой сканер появился на службе специалистов 4-ой поликлиники областного центра, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. «LOGIG E9» - позволяет значительно улучшить качество диагностики пациентов, определить самый широкий круг патологий:

- Этот УЗИ-аппарат позволяет исследовать широкий круг болезней. Сосудистые заболевания, органы брюшной полости, щитовидную железу. Перечень возможностей огромен. На технике предыдущего поколения разрешение менее выражено, каких-то болезней на ранних стадиях можно и не увидеть, – рассказал врач южно-сахалинской поликлиники №4 Георгий Дедин. – К примеру, возьмём сердце. Бывают незначительные клапанные изменения в вегетации, перфорации. Раньше мы видели только движущиеся створки, на этом аппарате можно рассмотреть их повреждения, изменения.

При помощи новой системы врач может отследить и толщину стенки артерии. Это имеет большое значение для прогнозирования развития сердечно-сосудистых заболеваний - инфарктов и инсультов. Для этого направления сканер также имеет функцию, которая может разделить пациентов на группы по степени риска. По мнению специалистов, установка аппарата с такими возможностями особенно важна в поликлинике – на первом этапе исследований пациента. Своевременное обнаружение патологий, нарушений в работе внутренних органов на ранних стадиях – одна из основных задач амбулаторно-поликлинического звена.

Новый сканер уже начали активно использовать при приёме пациентов. Всего в этом учреждении четыре ультразвуковых сканера.