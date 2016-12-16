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В поликлинике №4 Южно-Сахалинска появился новый ультразвуковой сканер

В поликлинике №4 Южно-Сахалинска появился новый ультразвуковой сканер

LOGIG E9 позволяет значительно улучшить качество диагностики и определить самый широкий круг патологий

Современный ультразвуковой сканер появился на службе специалистов 4-ой поликлиники областного центра, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. «LOGIG E9» - позволяет значительно улучшить качество диагностики пациентов, определить самый широкий круг патологий:

- Этот УЗИ-аппарат позволяет исследовать широкий круг болезней. Сосудистые заболевания, органы брюшной полости, щитовидную железу. Перечень возможностей огромен. На технике предыдущего поколения разрешение менее выражено, каких-то болезней на ранних стадиях можно и не увидеть, – рассказал врач южно-сахалинской поликлиники №4 Георгий Дедин. – К примеру, возьмём сердце. Бывают незначительные клапанные изменения в вегетации, перфорации. Раньше мы видели только движущиеся створки, на этом аппарате можно рассмотреть их повреждения, изменения.

При помощи новой системы врач может отследить и толщину стенки артерии. Это имеет большое значение  для прогнозирования развития сердечно-сосудистых заболеваний - инфарктов и инсультов. Для этого направления  сканер также имеет функцию, которая может разделить пациентов на группы по степени риска. По мнению специалистов, установка аппарата с такими возможностями особенно важна в поликлинике – на первом этапе исследований пациента. Своевременное обнаружение патологий, нарушений в работе внутренних органов  на ранних стадиях – одна из основных задач амбулаторно-поликлинического звена.

Новый сканер уже начали активно использовать при приёме пациентов. Всего в этом учреждении четыре ультразвуковых сканера.

Автор: Лиза Ре, 21 декабря, в 17:27 +1
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Комментарии
yur
Написано 21 декабря, в 17:36
А теперь вопрос-цена узи. А то как не посылают, так все узи платные.
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+3
zfuske
Написано вчера, в 07:03
yur, Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- vkk.me/minzdrav
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0
евгений
Написано 21 декабря, в 18:33
Это однозначно такой новости.
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+8
НюНик_просто_Анна
Написано 21 декабря, в 18:37
Четыре сканера, а на УЗИ сердца стариков не запишешь!
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+9
евгений
Написано 21 декабря, в 18:59
НюНик_просто_Анна, Ой, Анют, стариков ли только? 2 года назад когда сердце дало просра**я, 3 недели в 4 поликлинике записывали на узи сердца(холдер аппарат такой) и почек.В конце концов вышел на работу не дождавшись процедуры, даже за деньги. Такие новости сейчас воспринимаю с юмором.
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано 21 декабря, в 19:02
евгений, кошмар
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+6
евгений
Написано 21 декабря, в 19:03
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+4
Hana
Написано 21 декабря, в 19:17
Новый сканер! Лучше про квалификацию врачей вспомнили бы, дайте мне новый самолет,я что (здесь ненормативная лексика) как здорово буду летать, когда я не разу за штурвал не садился?!!!!
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+2
Добрый человек
Написано 21 декабря, в 19:17
не говоря о 4 клинике...
Понять не могу...мы лохи?...или все эти новости каждый год о приобретении техники там-сям для кого?...ну пришёл человек на узи-шмузи,томограмму-шмомограмму,и что он слышит?...
"Запись очень большая,на месяц-два-три вперёд....ждать будете?...платно-быстрее..."
Мне кажется,даже дети уже понимают весь этот лохотрон...я канеш понимаю,что больницам дали картбланш зарабатывать,чтобы их не содержать,мол закупайтесь платников отодвинете-вобщем крутитесь,вот вам больничка,набирайте персонал....
Может тогда уже в новостях нет смысла?..мы и так знаем,что за бабло (за хорошее бабло),мне этот аппарат в комнату привезут и УЗИ будет делать голая девица...и ещё кой чего сделает(далее непечатно)
p.s. ох ща как накинутся местные медики
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+3
Маргарита
Написано 21 декабря, в 23:29
Добрый человек, узи-шмузи
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+1
babaj
Написано вчера, в 00:00 Отредактированно вчера, в 00:01
Одновремённо сканирует кошелёк поциента...потом выставляет счет.
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0
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