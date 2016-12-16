Сахалинским учителям будут сразу компенсировать стоимость купленных дров

Проект закона о внесении изменений в нынешнюю систему обеспечения топливом педагогов, проживающих в сельской местности и поселках городского типа, рассмотрели на заседании комитета по социальной политике.

Как сообщает пресс-служба Сахалинской областной думы, в настоящее время эти педагоги получают денежную компенсацию на оплату жилого помещения, освещения и отопления, в том числе покупку и доставку топлива, если проживают в домах без центрального отопления.

- Поступило много жалоб от людей на трудности с приобретением топлива, - сказал, представляя законопроект, депутат Николай Долгих. - Необходимо вносить изменения в действующие правила.

Дело в том, что люди покупают уголь, дрова сразу на весь отопительный сезон, а компенсация им выплачивается ежемесячно в течение года. У многих семей из-за этого материальные проблемы, что приводит к нарастанию социальной напряженности.

Внесение изменений в закон позволит людям получать всю денежную компенсацию сразу после приобретения топлива.

Депутаты единогласно проголосовали за решение комитета рекомендовать областной Думе принять законопроект в первом чтении.