Сахалинским учителям будут сразу компенсировать стоимость купленных дров
Областной думе рекомендовали принять законопроект в первом чтении
Проект закона о внесении изменений в нынешнюю систему обеспечения топливом педагогов, проживающих в сельской местности и поселках городского типа, рассмотрели на заседании комитета по социальной политике.
Как сообщает пресс-служба Сахалинской областной думы, в настоящее время эти педагоги получают денежную компенсацию на оплату жилого помещения, освещения и отопления, в том числе покупку и доставку топлива, если проживают в домах без центрального отопления.
- Поступило много жалоб от людей на трудности с приобретением топлива, - сказал, представляя законопроект, депутат Николай Долгих. - Необходимо вносить изменения в действующие правила.
Дело в том, что люди покупают уголь, дрова сразу на весь отопительный сезон, а компенсация им выплачивается ежемесячно в течение года. У многих семей из-за этого материальные проблемы, что приводит к нарастанию социальной напряженности.
Внесение изменений в закон позволит людям получать всю денежную компенсацию сразу после приобретения топлива.
Депутаты единогласно проголосовали за решение комитета рекомендовать областной Думе принять законопроект в первом чтении.
"А у нас на кухне Газ, А у вас?
А у нас Газопровод- вот."
"Состоится концерт виолончелей. Плата за вход - два полена"
В школу то хоть ребятишкам не нужно со своими дровами приходить, как в некоторых районах Великой державы ?!