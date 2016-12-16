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Сахалинским учителям будут сразу компенсировать стоимость купленных дров

Сахалинским учителям будут сразу компенсировать стоимость купленных дров

Областной думе рекомендовали принять законопроект в первом чтении

Проект закона о внесении изменений в нынешнюю систему обеспечения топливом педагогов, проживающих в сельской местности и поселках городского типа, рассмотрели на заседании комитета по социальной политике.
 
Как сообщает пресс-служба Сахалинской областной думы, в настоящее время эти педагоги получают денежную компенсацию на оплату жилого помещения, освещения и отопления, в том числе покупку и доставку топлива, если проживают в домах без центрального отопления.
 
- Поступило много жалоб от людей на трудности с приобретением топлива, - сказал, представляя законопроект, депутат Николай Долгих. - Необходимо вносить изменения в действующие правила. 
 
Дело в том, что люди покупают уголь, дрова сразу на весь отопительный сезон, а компенсация им выплачивается ежемесячно в течение года. У многих семей из-за этого материальные проблемы, что приводит к нарастанию социальной напряженности.
 
Внесение изменений в закон позволит людям получать всю денежную компенсацию сразу после приобретения топлива.
 
Депутаты единогласно проголосовали за решение комитета рекомендовать областной Думе принять законопроект в первом чтении.
Автор: Лиза Ре, 21 декабря, в 15:03 +4
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Комментарии
Eskobar88
Написано 21 декабря, в 16:18
Ну а ха ха. Достижение 21 века просто. Поздравляю товарищи депутаты. Может примем закон, еще и пару валенок бесплатно выдавать?
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+9
zfuske
Написано вчера, в 07:05
Eskobar88, Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- vkk.me/minzdrav
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0
yur
Написано 21 декабря, в 16:31
А на газ учителям давать будут?
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+2
Online
ILYA301968 Online
Написано вчера, в 05:13
yur, Да, нескоро ещё будут говорить:-
"А у нас на кухне Газ, А у вас?
А у нас Газопровод- вот."
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0
Naira
Написано 21 декабря, в 16:51
я думала про старые машины
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+1
Actek
Написано 21 декабря, в 18:38 Отредактированно 21 декабря, в 18:40
благодетели
ажно слеза наворачивается - а может лучше квартирами с учителями поменяются? Дровишек поколят - а то в думе сидючи и опарыши на выходе заведутся
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+5
Online
Sade Online
Написано 21 декабря, в 19:31
убиться...газовая держава....
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+4
Добрый человек
Написано 21 декабря, в 19:37
а ещё выдайте тулупчик заячий....
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+4
Online
Poseidon Online
Написано 21 декабря, в 19:45
Чёй то вспомнилось
)
"Состоится концерт виолончелей. Плата за вход - два полена"
В школу то хоть ребятишкам не нужно со своими дровами приходить, как в некоторых районах Великой державы ?!
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+4
senchick
Написано вчера, в 11:00
(Про долги) .... если считать только крупные кредиты, которые превышают $1 миллиард, то получится, что за 20 лет Россией было списано около $140 миллиардов, а на 21-ый год стали учителям оплачивать дрова
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+1
Jasper
Написано вчера, в 12:43
аттракцион неслыханной щедрости!!!
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0
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