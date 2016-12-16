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Сахалинские туристы выбрали лучшие маршруты конкурса путешествий

Сахалинские туристы выбрали лучшие маршруты конкурса путешествий

Члены жюри, в которое вошли туристы и фотографы, отметили качество заявок

Подведены итоги четвёртого конкурса путешествий «Сахалин - сто дорог». Всего на конкурс были представлены 24 заявки:  5 семейных и детских путешествий, 6 спортивных, 4 экологических маршрута и 9 заявок с  фотографиями о путешествиях. Все заявки были от сахалинских групп и одна от жителей Итурупа. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Бумеранг».

Члены жюри, в которое вошли сахалинские туристы и фотографы, в том числе победитель конкурса прошлого года, отметили качественный рост в оформлении заявок, их прикладную значимость для будущих путешественников.  Выступления юных сахалинцев и туристских объединений подтверждает развитие туризма и продвижение вперёд.

Практически все маршруты, заявленные на конкурс, будут выложены на сайте Клуба «Бумеранг» в разделе «Отчёты путешествий» http://turizm.boomerangclub.ru/index.php/otchety-marshrutov и могут послужить источником практической информации в будущем для туристских групп. В этом разделе можно найти работы участников конкурса прошлых лет. Статистика скачивания показывает, что отчёты пользуются интересом туристов.

Во время представления маршрутов зрители узнали о проведении пеших, лыжных, велосипедных, парусных и каякерских походов в различные сезоны. Участники рассказали о путешествиях  на камчатские и курильские вулканы, на Шантарские острова и даже на плато Путорана, а также в классические сахалинские места – Тонино-Анивский полуостров, Клоковский водопад, горы Спамберг и Лопатина.

Победители получили в подарок туристское снаряжение для дальнейшего развития. Остальные участники стали обладателями красочного календаря выпущенного ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" к году Экологии с фотографиями активного туриста, писателя и фотографа Людмилы Голубцовой.

Победителями конкурса стали.

В номинации «Лучший экологический маршрут»:

1 место – Сергей Синакин, г. Южно-Сахалинск; 

2 место – Галина Архипова, клуб «Сармат», г. Южно-Сахалинск;

3 место – Юлия  Веселова,  г. Южно-Сахалинск.

В номинации «Лучшее спортивное путешествие»:

1 место – Ольга Моксунова, г. Южно-Сахалинск; 

2 место – Григорий Беляков, конфедерация экстремальных видов спорта «Распадок», г. Южно-Сахалинск; 

3 место – Игорь Литвинов, клуб «Сармат», г. Южно-Сахалинск.

Лауреаты номинации  «Лучшее спортивное путешествие» Андрей Самофалов, Фёдор Поволкович и Михаил Пыжов, которые представили соответственно лыжный, пеший и велосипедный походы.

В номинации «Лучшее семейное и детское путешествие»:

1 место – Алексей Фифилов, инициативная группа "Зеленый остров", о. Итуруп;

2 место – Елена Магерова, средняя общеобразовательная школа с. Соловьёвка;

3 место – Ирина Мавлеткулова, г. Южно-Сахалинск.

Победителем в номинации "Лучшая фотография о путешествии «Мечта сбылась» стал Ковалёв Дмитрий, г. Южно-Сахалинск. 

Конкурс путешествий проводился Клубом "Бумеранг" совместно с центром молодёжных инициатив Южно-Сахалинска при поддержке ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", АО "Самотлорнефтепромхим" и ЗАО "Айока Саппорт Сервисез" и  Сахалинской областной научной библиотеки. Также организаторы благодарят юных певцов и музыкантов объединения "Гитара и песня" дворца детского творчества, руководитель Лада Мильченко.

Автор: Лиза Ре, 21 декабря, в 16:26 +3
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Комментарии
zfuske
Написано вчера, в 07:04
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- vkk.me/minzdrav
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