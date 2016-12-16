Сахалинские туристы выбрали лучшие маршруты конкурса путешествий

Подведены итоги четвёртого конкурса путешествий «Сахалин - сто дорог». Всего на конкурс были представлены 24 заявки: 5 семейных и детских путешествий, 6 спортивных, 4 экологических маршрута и 9 заявок с фотографиями о путешествиях. Все заявки были от сахалинских групп и одна от жителей Итурупа. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Бумеранг».

Члены жюри, в которое вошли сахалинские туристы и фотографы, в том числе победитель конкурса прошлого года, отметили качественный рост в оформлении заявок, их прикладную значимость для будущих путешественников. Выступления юных сахалинцев и туристских объединений подтверждает развитие туризма и продвижение вперёд.

Практически все маршруты, заявленные на конкурс, будут выложены на сайте Клуба «Бумеранг» в разделе «Отчёты путешествий» http://turizm.boomerangclub.ru/index.php/otchety-marshrutov и могут послужить источником практической информации в будущем для туристских групп. В этом разделе можно найти работы участников конкурса прошлых лет. Статистика скачивания показывает, что отчёты пользуются интересом туристов.

Во время представления маршрутов зрители узнали о проведении пеших, лыжных, велосипедных, парусных и каякерских походов в различные сезоны. Участники рассказали о путешествиях на камчатские и курильские вулканы, на Шантарские острова и даже на плато Путорана, а также в классические сахалинские места – Тонино-Анивский полуостров, Клоковский водопад, горы Спамберг и Лопатина.

Победители получили в подарок туристское снаряжение для дальнейшего развития. Остальные участники стали обладателями красочного календаря выпущенного ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" к году Экологии с фотографиями активного туриста, писателя и фотографа Людмилы Голубцовой.

Победителями конкурса стали.

В номинации «Лучший экологический маршрут»:

1 место – Сергей Синакин, г. Южно-Сахалинск;

2 место – Галина Архипова, клуб «Сармат», г. Южно-Сахалинск;

3 место – Юлия Веселова, г. Южно-Сахалинск.

В номинации «Лучшее спортивное путешествие»:

1 место – Ольга Моксунова, г. Южно-Сахалинск;

2 место – Григорий Беляков, конфедерация экстремальных видов спорта «Распадок», г. Южно-Сахалинск;

3 место – Игорь Литвинов, клуб «Сармат», г. Южно-Сахалинск.

Лауреаты номинации «Лучшее спортивное путешествие» Андрей Самофалов, Фёдор Поволкович и Михаил Пыжов, которые представили соответственно лыжный, пеший и велосипедный походы.

В номинации «Лучшее семейное и детское путешествие»:

1 место – Алексей Фифилов, инициативная группа "Зеленый остров", о. Итуруп;

2 место – Елена Магерова, средняя общеобразовательная школа с. Соловьёвка;

3 место – Ирина Мавлеткулова, г. Южно-Сахалинск.

Победителем в номинации "Лучшая фотография о путешествии «Мечта сбылась» стал Ковалёв Дмитрий, г. Южно-Сахалинск.

Конкурс путешествий проводился Клубом "Бумеранг" совместно с центром молодёжных инициатив Южно-Сахалинска при поддержке ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", АО "Самотлорнефтепромхим" и ЗАО "Айока Саппорт Сервисез" и Сахалинской областной научной библиотеки. Также организаторы благодарят юных певцов и музыкантов объединения "Гитара и песня" дворца детского творчества, руководитель Лада Мильченко.