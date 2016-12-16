Самые опасные пешеходные переходы в Южно-Сахалинске - на проспекте Мира

- Как работают и для чего появились в Южно-Сахалинске новые светофоры?

- Это связано с изменением российского законодательства. Сейчас в ГОСТе прописано, что дороги близ учебных заведений должны быть обустроены светофорами Т.7. Это конструкции, которые работают в режиме «желтого мигания». В этом году их установили на 18 участках дорог. В дальнейшем в городе их появится еще больше.

- Настолько такие объекты эффективны?

- Пока о статистике говорить рано, потому что это нововведение. До них использовались так называемые «интеллектуальные системы» и дополнительные источники освещения. По ним можно сказать, что количество ДТП уменьшилось в разы.

- Стали ли пешеходы более внимательными?

- Нужно помнить главное правило. Перед тем как переходить дорогу, нужно убедиться, что вас пропускают. К сожалению, у нас такого не наблюдается. Пешеходы, чаще всего, идут не глядя по сторонам. Но при этом в 2016 году на 35% снизилось количество наездов. Это хорошая динамика.

- Какие самые опасные переходы в Южно-Сахалинске?

- Самые опасные – нерегулируемые пешеходные переходы на многополосных дорогах. Если говорить конкретно – это, например, переходы на проспекте Мира в районе домов 245, 391. Также на проспекте Победы - в районе аптеки №44. Там, кстати, уже в следующем году появятся светофоры Т.7.