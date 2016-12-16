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Самые опасные пешеходные переходы в Южно-Сахалинске - на проспекте Мира

Самые опасные пешеходные переходы в Южно-Сахалинске - на проспекте Мира

О профилактике ДТП и безопасности движения рассказал старший государственный инспектор отделения дорожного надзора ОГИБДД Михаил Базанов

- Как работают и для чего появились в Южно-Сахалинске новые светофоры?

- Это связано с изменением российского законодательства. Сейчас в ГОСТе прописано, что дороги близ учебных заведений должны быть обустроены светофорами Т.7. Это конструкции, которые работают в режиме «желтого мигания». В этом году их установили на 18 участках дорог. В дальнейшем в городе их появится еще больше.

- Настолько такие объекты эффективны?

- Пока о статистике говорить рано, потому что это нововведение. До них использовались так называемые «интеллектуальные системы» и дополнительные источники освещения. По ним можно сказать, что количество ДТП уменьшилось в разы.

- Стали ли пешеходы более внимательными?

- Нужно помнить главное правило. Перед тем как переходить дорогу, нужно убедиться, что вас пропускают. К сожалению, у нас такого не наблюдается. Пешеходы, чаще всего, идут не глядя по сторонам. Но при этом в 2016 году на 35% снизилось количество наездов. Это хорошая динамика.

- Какие самые опасные переходы в Южно-Сахалинске?

- Самые опасные – нерегулируемые пешеходные переходы на многополосных дорогах. Если говорить конкретно – это, например, переходы на проспекте Мира в районе домов 245, 391. Также на проспекте Победы - в районе аптеки №44. Там, кстати, уже в следующем году появятся светофоры Т.7. 

Автор: Николай Вихарев, 21 декабря, в 16:05 +2
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Комментарии
Statys
Написано 21 декабря, в 16:33
Опасны не переходы, а водители, едущие с нарушением скоростного режима, и пешеходы, переходящие на авось
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+5
Child_of_Sun
Написано 21 декабря, в 17:15
Пешеходные переходы должны быть хорошо освещены! Т.к. в темное время суток, пешеходов в темной одежде просто не видно на переходе.
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+6
Галина Дашкова
Написано 21 декабря, в 18:49
Надо строить надземные переходы на опасных и напряженных участках.
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0
Добрый человек
Написано 21 декабря, в 19:39
виноваты переходные пешеходы.)))))
нефиг вообще переходить дорогу,живи на одной стороне улицы и работай там,нефиг мешать водителям!!!!он не может одновременно пялиться в телефон,рулить,да ещё и тебя высматривать на переходе!...
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+4
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