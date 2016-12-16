Аортокоронарное шунтирование на Сахалине делают чаще, чем в среднем по стране

Региональный сосудистый центр Сахалинской областной клинической больницы планируется существенно расширить. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава со ссылкой и.о. министра здравоохранения Алексея Пак.

- В наш региональный сосудистый центр должны входить неврология, кардиология, реанимация. И всё вместе должно составлять – 120 коек, это федеральные стандарты. На сегодняшний момент их всего 65. Нужно наращивать это количество, – отметил Алексей Пак. На Сахалине очень большой процент выполнения аортокоронарных шунтирований. Этот показатель у нас превышает общероссийский. Выполнение тромболитической терапии составляет 36,4%, по РФ – 25%. Но при этом среди основных причин смертности по-прежнему - болезни системы кровообращения. Всем главным специалистам всегда задаю вопрос: «Вы когда последний раз выезжали в районы»? Надо делать анализ, чтобы исправить ситуацию.

Другой патологией, вносящей существенный вклад в структуру смертности, являются бронхо-легочные заболевания. Одной из мер по их предотвращению является вакцинация. Так, на прививки от пневмококковой инфекции в этом году предусмотрены средства областного бюджета для иммунизации более 62 тыс. человек. Также в регионе проводится иммунизация населения от гриппа. За счет средств федерального и областного бюджетов, в этом году вакцинацию прошли 41,3 % островитян.

Глава минздрава также обратил внимание и на другие проблемы, требующие решения. Так, на Сахалине до сих пор нет ожогового отделения. Его планируют создать на базе одного из медицинских учреждений, расположенных в областном центре. На острове есть специалисты, обладающие необходимым опытом. Но необходимы помещения, где можно будет наладить полноценный антибактериальный режим, он особенно важен для ожоговых больных.

- Куда мы сейчас должны отправлять таких пациентов? В Японию, Хабаровск, Владивосток. Сейчас мы будем эту службу восстанавливать, – сообщил Алексей Пак.

На Сахалине и Курилах продолжается реализация программы по привлечению на остров врачей из других регионов, специалистов среднего и младшего медперсонала. За последние годы на острова приехали работать 400 докторов. Они все получают подъёмные. Размер выплат зависит от выбранного района. Минимальная для врача составляет – 725 тыс. рублей, максимальная – 1 млн. 300 тыс. рублей. Кроме этого предоставляется служебное жильё.

На пресс-конференции приведены данные и по рождаемости в области. В 2016 году на свет появилось 5832 ребёнка - на 316 больше (5,9%), чем за аналогичный период 2015-го.