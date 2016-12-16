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Аортокоронарное шунтирование на Сахалине делают чаще, чем в среднем по стране

Аортокоронарное шунтирование на Сахалине делают чаще, чем в среднем по стране

В региональном сосудистом центре смогут одновременно принимать больше пациентов

Региональный сосудистый центр Сахалинской областной клинической больницы планируется существенно расширить. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава со ссылкой и.о. министра здравоохранения Алексея Пак. 

- В наш региональный сосудистый центр должны входить неврология, кардиология, реанимация. И всё вместе должно составлять – 120 коек, это федеральные стандарты. На сегодняшний момент их всего 65. Нужно наращивать это количество, – отметил Алексей Пак. На Сахалине очень большой процент выполнения аортокоронарных шунтирований. Этот показатель у нас превышает общероссийский. Выполнение тромболитической терапии составляет 36,4%, по РФ – 25%. Но при этом среди основных причин смертности по-прежнему - болезни системы кровообращения. Всем главным специалистам всегда задаю вопрос: «Вы когда последний раз выезжали в районы»? Надо делать анализ, чтобы исправить ситуацию.

Другой патологией, вносящей существенный вклад в структуру смертности, являются бронхо-легочные заболевания. Одной из мер по их предотвращению является вакцинация. Так, на прививки от пневмококковой инфекции в этом году предусмотрены средства областного бюджета для иммунизации более 62 тыс. человек. Также в регионе проводится иммунизация населения от гриппа. За счет средств федерального и областного бюджетов, в этом году вакцинацию прошли  41,3 % островитян.

Глава минздрава также обратил внимание и на другие проблемы, требующие решения. Так, на Сахалине до сих пор нет ожогового отделения. Его планируют создать на базе одного из медицинских учреждений, расположенных в областном центре. На острове есть специалисты, обладающие необходимым опытом. Но необходимы помещения, где можно будет наладить полноценный антибактериальный режим, он особенно важен для ожоговых больных. 

- Куда мы сейчас должны отправлять таких пациентов? В Японию, Хабаровск, Владивосток. Сейчас мы будем эту службу восстанавливать, – сообщил Алексей Пак.

На Сахалине и Курилах продолжается реализация программы по привлечению на остров врачей из других регионов, специалистов среднего и младшего медперсонала. За последние годы на острова приехали работать 400 докторов.  Они все получают подъёмные. Размер выплат зависит от выбранного района. Минимальная для врача составляет – 725 тыс. рублей,  максимальная – 1 млн. 300 тыс. рублей. Кроме этого предоставляется  служебное жильё.

На пресс-конференции приведены данные и по рождаемости в области.  В 2016 году на свет появилось 5832 ребёнка - на 316 больше (5,9%), чем за аналогичный период 2015-го.

Автор: Лиза Ре, 21 декабря, в 14:26 +3
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Комментарии
Hana
Написано 21 декабря, в 15:32
Новость на которую можно смотреть двояко,либо у нас в два раза больше больных на Сахалине,причем учитывая плотность населения то процент в разы возрастает,либо у нас врачи такие хорошие,что делают так часто операции которые в среднем по России делают реже.
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zfuske
Написано вчера, в 07:05
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- vkk.me/minzdrav
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