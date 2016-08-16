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Сотрудникам последней сахалинской угольной шахты придется осваивать новые специальности

Сотрудникам последней сахалинской угольной шахты придется осваивать новые специальности

"Ударновская" снова на грани закрытия

Шахта «Ударновская» снова под угрозой закрытия. Судьбой предприятия озабочены не только в Углегорском районе, где с ней так или иначе связаны примерно 1000 человек. Закрытие последней действующей на Сахалине шахты - событие регионального уровня.

То, что дни «Ударновской» сочтены, отчасти подтвердил и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко во время встречи с представителями профсоюзов.

По данным пресс-службы организации, когда разговор зашел о шахте, глава региона сказал:

- Нами создана рабочая группа, ответственная за то, чтобы работники в течение короткого времени получили вторые специальности, и мы могли бы сделать им предложения по трудоустройству,  пообещал Олег Кожемяко. - Сейчас нельзя сказать, сколько человек останутся без работы, но мы договорились о том, что ежемесячно я буду лично приезжать, контролировать ситуацию. С предложениями об инвестировании мы уже обращались к различным компаниям, в том числе и китайским, но желающих вкладывать деньги в этот проект не нашлось. Затраты необходимы существенные – сейчас - полтора миллиарда, потом - полтора миллиарда. И при этом никто не гарантирует, что предприятие выйдет на окупаемость.

«Ударновская» уже давно в сложном финансовом положении. В 2014 году встал вопрос о ее возможном закрытии, но тогда власти выделили несколько траншей, общей суммой более 1 млрд рублей, на спасение предприятия. Шахта возобновила работу, однако задержки по зарплате там продолжались до 2016 года. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:32 +1
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Комментарии
Online
atm Online
Написано сегодня, в 12:51
Если закроют единственную шахту, то все населенные пункты газифицируют? Угля-то не будет.
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+1
_zima_
Написано сегодня, в 13:09
atm, это шахта единственная, где ведется добыча угля под землей, а есть еще угольные разрезы, так что без угля Сахалин не останется
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0
Online
atm Online
Написано сегодня, в 13:18 Отредактированно сегодня, в 13:21
Жаль, так не хотелось топить печку углем...
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:22
Дааа... Ради бизнеса, на что только не идут....
По - меньше на ковре - самолёте всея Руси летать надо, на кресты, отлив колоколов и т.д. деньги находят... ВЛАДЫКОЙ МИРА ЗАХОТЕЛ СТАТЬ, но мавзолей В.И. Ленина им покоя не даёт, все орут о захоронение тела......
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