Сотрудникам последней сахалинской угольной шахты придется осваивать новые специальности

Шахта «Ударновская» снова под угрозой закрытия. Судьбой предприятия озабочены не только в Углегорском районе, где с ней так или иначе связаны примерно 1000 человек. Закрытие последней действующей на Сахалине шахты - событие регионального уровня.

То, что дни «Ударновской» сочтены, отчасти подтвердил и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко во время встречи с представителями профсоюзов.

По данным пресс-службы организации, когда разговор зашел о шахте, глава региона сказал:

- Нами создана рабочая группа, ответственная за то, чтобы работники в течение короткого времени получили вторые специальности, и мы могли бы сделать им предложения по трудоустройству, пообещал Олег Кожемяко. - Сейчас нельзя сказать, сколько человек останутся без работы, но мы договорились о том, что ежемесячно я буду лично приезжать, контролировать ситуацию. С предложениями об инвестировании мы уже обращались к различным компаниям, в том числе и китайским, но желающих вкладывать деньги в этот проект не нашлось. Затраты необходимы существенные – сейчас - полтора миллиарда, потом - полтора миллиарда. И при этом никто не гарантирует, что предприятие выйдет на окупаемость.

«Ударновская» уже давно в сложном финансовом положении. В 2014 году встал вопрос о ее возможном закрытии, но тогда власти выделили несколько траншей, общей суммой более 1 млрд рублей, на спасение предприятия. Шахта возобновила работу, однако задержки по зарплате там продолжались до 2016 года.