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Южно-Сахалинск вошел в топ-10 городов с самыми высокими ценами на жилье
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Южно-Сахалинск вошел в топ-10 городов с самыми высокими ценами на жилье

В январе прошлого года средняя стоимость метра в городе составляла 100,6 тысячи рублей, в нынешнем – 104,3 тысячи рублей

Аналитики Domofond.ru исследовали среднюю стоимость кв. метра жилья в российских городах в январе 2017 года. Согласно результатам исследования, самая высокая стоимость кв. метра – в Москве, в среднем 202,6 тысяч рублей. Это почти вдвое больше, чем у ближайших соперников по рейтингу. По сравнению с прошлым годом цена метра в столице заметно снизилась – в январе 2016 года она составляла 217 тысяч рублей.

Вторую позицию, как и год назад, заняли Химки. В этом подмосковном городе кв. метр в среднем стоит 112,3 тысячи рублей. Это чуть меньше, чем было в аналогичный период прошлого года (113,5 тысячи рублей). Города, занимающие третью и четвертую строчки, за последний год поменялись местами. Если в январе 2016 года 3 место занимали Мытищи с результатом 110,6 тысячи рублей за кв. метр, а на 4 месте находился Петербург со средней стоимостью в 108,7 тысячи рублей, то сейчас городу на Неве удалось выбиться в лидеры. По итогам января 2017 года средняя стоимость кв. метра жилья в Петербурге составила 110,1 тысячи рублей (то есть даже больше, чем в прошлом году, несмотря на общероссийский тренд на снижение стоимости жилья), в Мытищах – 106,3 тысячи рублей.

На пятом месте рейтинга, как и годом ранее, находится Южно-Сахалинск. В январе прошлого года средняя стоимость метра в городе составляла 100,6 тысячи рублей, в нынешнем – 104,3 тысячи рублей.

Рейтинг 100 крупнейших городов России по стоимости жилой недвижимости

Место в рейтинге

Город

Стоимость кв. м

Динамика места в рейтинге по сравнению с 2016 г.

1

Москва

202 269

0

2

Химки

112 335

0

3

Санкт-Петербург

110 114

-1

4

Мытищи

106 324

+1

5

Южно-Сахалинск

104 319

0

6

Владивосток

97 576

0

7

Сочи

95 467

-1

8

Королев

95 231

-2

9

Балашиха

89 523

0

10

Севастополь

82 114

+3

11

Подольск

81 858

0

12

Якутск

76 223

0

13

Симферополь

70 868

0

14

Екатеринбург

70 497

0

15

Хабаровск

70 417

0

16

Сургут

68 258

0

17

Казань

67 339

0

18

Архангельск

64 463

0

19

Нижний Новгород

63 929

0

20

Уфа

62 918

0

21

Новосибирск

61 637

-1

22

Самара

59 186

-6

23

Ростов-на-Дону

59 177

-2

24

Сыктывкар

59 151

-2

25

Калининград

58 323

-1

26

Тюмень

57 795

+3

27

Новороссийск

57 077

-5

28

Калуга

56 967

+4

29

Иркутск

56 658

-2

30

Тула

56 300

+1

31

Белгород

55 658

+1

32

Нижневартовск

55 331

-9

33

Красноярск

54 363

6

34

Мурманск

52 503

+1

35

Краснодар

52 372

-1

36

Томск

52 330

+1

37

Пермь

51 782

0

38

Ярославль

50 477

0

39

Тверь

50 420

0

40

Владимир

50 319

+6

41

Благовещенск

49 875

-5

42

Махачкала

48 376

+2

43

Набережные Челны

48 135

-2

44

Чебоксары

48 015

-5

45

Чита

47 896

+1

46

Саранск

47 798

-1

47

Нальчик

47 699

+4

48

Петрозаводск

47 521

-4

49

Волгоград

47 086

-4

50

Барнаул

47 037

0

51

Ижевск

46 738

+9

52

Воронеж

46 731

-8

53

Кемерово

46 172

-1

54

Улан-Удэ

45 879

-5

55

Рязань

45 658

+7

56

Омск

45 470

+1

57

Пенза

45 361

+1

58

Тамбов

44 669

+7

59

Иваново

44 632

-3

60

Оренбург

44 445

+3

61

Липецк

44 083

0

62

Великий Новгород

44 055

-2

63

Владикавказ

43 561

-20

64

Саратов

42 905

-1

65

Вологда

42 841

+7

66

Челябинск

42 660

-2

67

Кострома

42 419

+1

68

Тольятти

42 298

+5

69

Смоленск

42 222

-1

70

Астрахань

42 011

+1

71

Ульяновск

41 202

+4

72

Комсомольск-на-Амуре

41 026

-3

73

Грозный

41 018

-1

74

Орел

40 842

-7

75

Йошкар-Ола

40 804

+4

76

Старый Оскол

40 305

-7

77

Курск

40 261

+5

78

Волжский

40 187

+1

79

Псков

39 958

+3

80

Ставрополь

39 923

+7

81

Ангарск

39 851

-4

82

Стерлитамак

39 840

-4

83

Дзержинск

39 697

+10

84

Киров

39 329

-4

85

Курган

38 844

+6

86

Энгельс

38 721

-4

87

Брянск

38 412

+5

88

Нижний Тагил

37 891

+8

89

Таганрог

37 476

+11

90

Шахты

37 004

-2

91

Череповец

36 806

+2

92

Рыбинск

36 470

+1

93

Бийск

34 558

0

94

Новокузнецк

33 935

0

95

Нижнекамск

33 501

0

96

Магнитогорск

31 655

-1

97

Балаково

31 409

+1

98

Братск

30 760

0

99

Прокопьевск

25 894

0

100

Орск

25 782

0

 

 

сегодня, в 12:47 +1
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Комментарии
TROL
Написано сегодня, в 13:02
До первого места не далеко ... интересно на каком месте Смирных?
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+1
Mauzer
Написано сегодня, в 13:06
TROL,
9999999999-е место.)))))))))))))))))
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:04
"Южно-Сахалинск вошел в топ-10 городов с самыми высокими ценами на жилье"
я не понял - этим гордиться надо или возмущаться?
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0
legkiy
Написано сегодня, в 13:28
marrozz, горделиво возмущаться
))
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:08
Очень жаль, что не впереди всей "планеты"
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:31
VULKAN, в Монако наверно дешевле хату купить((
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:41
marrozz,
Мониторинг не провожу
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+1
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