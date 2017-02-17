"Южно-Сахалинск вошел в топ-10 городов с самыми высокими ценами на жилье"

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Аналитики Domofond.ru исследовали среднюю стоимость кв. метра жилья в российских городах в январе 2017 года. Согласно результатам исследования, самая высокая стоимость кв. метра – в Москве, в среднем 202,6 тысяч рублей. Это почти вдвое больше, чем у ближайших соперников по рейтингу. По сравнению с прошлым годом цена метра в столице заметно снизилась – в январе 2016 года она составляла 217 тысяч рублей.

Вторую позицию, как и год назад, заняли Химки. В этом подмосковном городе кв. метр в среднем стоит 112,3 тысячи рублей. Это чуть меньше, чем было в аналогичный период прошлого года (113,5 тысячи рублей). Города, занимающие третью и четвертую строчки, за последний год поменялись местами. Если в январе 2016 года 3 место занимали Мытищи с результатом 110,6 тысячи рублей за кв. метр, а на 4 месте находился Петербург со средней стоимостью в 108,7 тысячи рублей, то сейчас городу на Неве удалось выбиться в лидеры. По итогам января 2017 года средняя стоимость кв. метра жилья в Петербурге составила 110,1 тысячи рублей (то есть даже больше, чем в прошлом году, несмотря на общероссийский тренд на снижение стоимости жилья), в Мытищах – 106,3 тысячи рублей.

На пятом месте рейтинга, как и годом ранее, находится Южно-Сахалинск. В январе прошлого года средняя стоимость метра в городе составляла 100,6 тысячи рублей, в нынешнем – 104,3 тысячи рублей.

Рейтинг 100 крупнейших городов России по стоимости жилой недвижимости