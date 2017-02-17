Южно-Сахалинск вошел в топ-10 городов с самыми высокими ценами на жилье
В январе прошлого года средняя стоимость метра в городе составляла 100,6 тысячи рублей, в нынешнем – 104,3 тысячи рублей
Аналитики Domofond.ru исследовали среднюю стоимость кв. метра жилья в российских городах в январе 2017 года. Согласно результатам исследования, самая высокая стоимость кв. метра – в Москве, в среднем 202,6 тысяч рублей. Это почти вдвое больше, чем у ближайших соперников по рейтингу. По сравнению с прошлым годом цена метра в столице заметно снизилась – в январе 2016 года она составляла 217 тысяч рублей.
Вторую позицию, как и год назад, заняли Химки. В этом подмосковном городе кв. метр в среднем стоит 112,3 тысячи рублей. Это чуть меньше, чем было в аналогичный период прошлого года (113,5 тысячи рублей). Города, занимающие третью и четвертую строчки, за последний год поменялись местами. Если в январе 2016 года 3 место занимали Мытищи с результатом 110,6 тысячи рублей за кв. метр, а на 4 месте находился Петербург со средней стоимостью в 108,7 тысячи рублей, то сейчас городу на Неве удалось выбиться в лидеры. По итогам января 2017 года средняя стоимость кв. метра жилья в Петербурге составила 110,1 тысячи рублей (то есть даже больше, чем в прошлом году, несмотря на общероссийский тренд на снижение стоимости жилья), в Мытищах – 106,3 тысячи рублей.
На пятом месте рейтинга, как и годом ранее, находится Южно-Сахалинск. В январе прошлого года средняя стоимость метра в городе составляла 100,6 тысячи рублей, в нынешнем – 104,3 тысячи рублей.
Рейтинг 100 крупнейших городов России по стоимости жилой недвижимости
|
Место в рейтинге
|
Город
|
Стоимость кв. м
|
Динамика места в рейтинге по сравнению с 2016 г.
|
1
|
Москва
|
202 269
|
0
|
2
|
Химки
|
112 335
|
0
|
3
|
Санкт-Петербург
|
110 114
|
-1
|
4
|
Мытищи
|
106 324
|
+1
|
5
|
Южно-Сахалинск
|
104 319
|
0
|
6
|
Владивосток
|
97 576
|
0
|
7
|
Сочи
|
95 467
|
-1
|
8
|
Королев
|
95 231
|
-2
|
9
|
Балашиха
|
89 523
|
0
|
10
|
Севастополь
|
82 114
|
+3
|
11
|
Подольск
|
81 858
|
0
|
12
|
Якутск
|
76 223
|
0
|
13
|
Симферополь
|
70 868
|
0
|
14
|
Екатеринбург
|
70 497
|
0
|
15
|
Хабаровск
|
70 417
|
0
|
16
|
Сургут
|
68 258
|
0
|
17
|
Казань
|
67 339
|
0
|
18
|
Архангельск
|
64 463
|
0
|
19
|
Нижний Новгород
|
63 929
|
0
|
20
|
Уфа
|
62 918
|
0
|
21
|
Новосибирск
|
61 637
|
-1
|
22
|
Самара
|
59 186
|
-6
|
23
|
Ростов-на-Дону
|
59 177
|
-2
|
24
|
Сыктывкар
|
59 151
|
-2
|
25
|
Калининград
|
58 323
|
-1
|
26
|
Тюмень
|
57 795
|
+3
|
27
|
Новороссийск
|
57 077
|
-5
|
28
|
Калуга
|
56 967
|
+4
|
29
|
Иркутск
|
56 658
|
-2
|
30
|
Тула
|
56 300
|
+1
|
31
|
Белгород
|
55 658
|
+1
|
32
|
Нижневартовск
|
55 331
|
-9
|
33
|
Красноярск
|
54 363
|
6
|
34
|
Мурманск
|
52 503
|
+1
|
35
|
Краснодар
|
52 372
|
-1
|
36
|
Томск
|
52 330
|
+1
|
37
|
Пермь
|
51 782
|
0
|
38
|
Ярославль
|
50 477
|
0
|
39
|
Тверь
|
50 420
|
0
|
40
|
Владимир
|
50 319
|
+6
|
41
|
Благовещенск
|
49 875
|
-5
|
42
|
Махачкала
|
48 376
|
+2
|
43
|
Набережные Челны
|
48 135
|
-2
|
44
|
Чебоксары
|
48 015
|
-5
|
45
|
Чита
|
47 896
|
+1
|
46
|
Саранск
|
47 798
|
-1
|
47
|
Нальчик
|
47 699
|
+4
|
48
|
Петрозаводск
|
47 521
|
-4
|
49
|
Волгоград
|
47 086
|
-4
|
50
|
Барнаул
|
47 037
|
0
|
51
|
Ижевск
|
46 738
|
+9
|
52
|
Воронеж
|
46 731
|
-8
|
53
|
Кемерово
|
46 172
|
-1
|
54
|
Улан-Удэ
|
45 879
|
-5
|
55
|
Рязань
|
45 658
|
+7
|
56
|
Омск
|
45 470
|
+1
|
57
|
Пенза
|
45 361
|
+1
|
58
|
Тамбов
|
44 669
|
+7
|
59
|
Иваново
|
44 632
|
-3
|
60
|
Оренбург
|
44 445
|
+3
|
61
|
Липецк
|
44 083
|
0
|
62
|
Великий Новгород
|
44 055
|
-2
|
63
|
Владикавказ
|
43 561
|
-20
|
64
|
Саратов
|
42 905
|
-1
|
65
|
Вологда
|
42 841
|
+7
|
66
|
Челябинск
|
42 660
|
-2
|
67
|
Кострома
|
42 419
|
+1
|
68
|
Тольятти
|
42 298
|
+5
|
69
|
Смоленск
|
42 222
|
-1
|
70
|
Астрахань
|
42 011
|
+1
|
71
|
Ульяновск
|
41 202
|
+4
|
72
|
Комсомольск-на-Амуре
|
41 026
|
-3
|
73
|
Грозный
|
41 018
|
-1
|
74
|
Орел
|
40 842
|
-7
|
75
|
Йошкар-Ола
|
40 804
|
+4
|
76
|
Старый Оскол
|
40 305
|
-7
|
77
|
Курск
|
40 261
|
+5
|
78
|
Волжский
|
40 187
|
+1
|
79
|
Псков
|
39 958
|
+3
|
80
|
Ставрополь
|
39 923
|
+7
|
81
|
Ангарск
|
39 851
|
-4
|
82
|
Стерлитамак
|
39 840
|
-4
|
83
|
Дзержинск
|
39 697
|
+10
|
84
|
Киров
|
39 329
|
-4
|
85
|
Курган
|
38 844
|
+6
|
86
|
Энгельс
|
38 721
|
-4
|
87
|
Брянск
|
38 412
|
+5
|
88
|
Нижний Тагил
|
37 891
|
+8
|
89
|
Таганрог
|
37 476
|
+11
|
90
|
Шахты
|
37 004
|
-2
|
91
|
Череповец
|
36 806
|
+2
|
92
|
Рыбинск
|
36 470
|
+1
|
93
|
Бийск
|
34 558
|
0
|
94
|
Новокузнецк
|
33 935
|
0
|
95
|
Нижнекамск
|
33 501
|
0
|
96
|
Магнитогорск
|
31 655
|
-1
|
97
|
Балаково
|
31 409
|
+1
|
98
|
Братск
|
30 760
|
0
|
99
|
Прокопьевск
|
25 894
|
0
|
100
|
Орск
|
25 782
|
0
9999999999-е место.)))))))))))))))))
я не понял - этим гордиться надо или возмущаться?