Председатель правления Фонда содействия реформированию ЖКХ прибыл на Сахалин

В Сахалинской области успешно реализуется программа переселения граждан из аварийного жилого фонда. Такую оценку работе региональных властей в этом направлении дал прибывший в Южно-Сахалинск Константин Цицин, генеральный директор - председатель правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Ход переселения жильцов из домов, признанных ветхими и аварийными до 2012 года, обсуждался в ходе совещания с участием губернатора Олега Кожемяко и Константина Цицина. До 1 сентября 2017 года на территории островного региона необходимо было расселить 274,1 тысячи квадратных метров жилья. На этой площади проживало 15100 человек. По данным на начало текущего года, в новое жилье переехали уже 12700 сахалинцев и курильчан. Прежде они проживали на площади в 222,2 тысячи квадратных метров. Выполнение программы в островном регионе составляет 81 процент. Это на 10 процентов выше, чем в среднем по Российской Федерации. В итоге Сахалинская область в рейтинге Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства занимает 20-е место среди 85 субъектов, в которых реализуется программа. В 2017 году предстоит расселить 2400 человек, проживающих в аварийных зданиях. Для них в ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию 56,8 тысячи квадратных метров нового жилья.

- У нас есть уверенность, что все установленные для Сахалинской области показатели реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья будут выполнены, - оценил Константин Цицин.

- Конечно, есть определенные проблемы, - сказал Олег Кожемяко по итогам совещания. – Мы разбираемся с некоторыми возведенными ранее жилыми комплексами. Например, в Макаровском районе, в селе Дальнем, входящем в состав Южно-Сахалинска. Они не отвечают существующим требованиям. Отсыревшие стены, вода в подвалах, нет вентиляции, отсутствует необходимая инфраструктура – социальная и транспортная. Сейчас мы такое жилье не строим. Согласовываем проекты с будущими жильцами, подбирает наиболее долговечные строительные материалы.

Одновременно областные власти готовятся начать решать проблему людей, которые живут в зданиях, признанных аварийными после 2012 года. К этой категории сегодня отнесено жилье площадью около 132 тысяч квадратных метров. Но эти данные не окончательные, в настоящее время эксперты продолжают обследование домов.

- Будем продолжать работать над расселением ветхих и аварийных зданий, строить жилье в рамках социального найма, возводить арендные дома, делать ипотеку еще более доступной для населения области, - прокомментировал Олег Кожемяко итоги совещания.

В этот же день губернатор и глава Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства приняли участие в торжественной церемонии, посвященной присвоению звания «Дом образцового содержания» многоквартирному зданию № 331-а по улице Ленина в Южно-Сахалинске. В этой пятиэтажке проживают 126 человек. Благодаря тесному сотрудничеству правления товарищества и жителей обслуживание дома ведется на высоком уровне. Как отметил Константин Цицин, до этого дня в стране насчитывалось всего 59 зданий, получивших звание «Дома образцового содержания». Пятиэтажка по улице Ленина стала 60-й.

Губернатор Олег Кожемяко напомнил, что в областном центре есть еще один дом образцового содержания. Он находится по адресу: переулок Мичурина, 5. При содействии областных властей были отремонтированы фасад и крыша.

- Жильцы дома по улице Ленина вместе с сотрудниками управляющей компании сделали много для того, чтобы в здании стало уютно и комфортно, - сказал губернатор. – Привели в порядок подъезды, установили приборы учета, в местах общего пользования появились датчики движения, позволяющие добиваться значительной экономии электроэнергии. Как и в случае с домом в переулке Мичурина, мы окажем помощь здешним жильцам в решении имеющихся проблем.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области