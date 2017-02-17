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Председатель правления Фонда содействия реформированию ЖКХ прибыл на Сахалин

Председатель правления Фонда содействия реформированию ЖКХ прибыл на Сахалин

Он высоко оценил реализацию на островах программы переселения граждан из аварийного жилого фонда

В Сахалинской области успешно реализуется программа переселения граждан из аварийного жилого фонда. Такую оценку работе региональных властей в этом направлении дал прибывший в Южно-Сахалинск Константин Цицин, генеральный директор - председатель правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Ход переселения жильцов из домов, признанных ветхими и аварийными до 2012 года, обсуждался в ходе совещания с участием губернатора Олега Кожемяко и Константина Цицина. До 1 сентября 2017 года на территории островного региона необходимо было расселить 274,1 тысячи квадратных метров жилья. На этой площади проживало 15100 человек. По данным на начало текущего года, в новое жилье переехали уже 12700 сахалинцев и курильчан. Прежде они проживали на площади в 222,2 тысячи квадратных метров. Выполнение программы в островном регионе составляет 81 процент. Это на 10 процентов выше, чем в среднем по Российской Федерации. В итоге Сахалинская область в рейтинге Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства занимает 20-е место среди 85 субъектов, в которых реализуется программа. В 2017 году предстоит расселить 2400 человек, проживающих в аварийных зданиях. Для них в ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию 56,8 тысячи квадратных метров нового жилья.

- У нас есть уверенность, что все установленные для Сахалинской области показатели реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья будут выполнены, - оценил Константин Цицин.

- Конечно, есть определенные проблемы, - сказал Олег Кожемяко по итогам совещания. – Мы разбираемся с некоторыми возведенными ранее жилыми комплексами. Например, в Макаровском районе, в селе Дальнем, входящем в состав Южно-Сахалинска. Они не отвечают существующим требованиям. Отсыревшие стены, вода в подвалах, нет вентиляции, отсутствует необходимая инфраструктура – социальная и транспортная. Сейчас мы такое жилье не строим. Согласовываем проекты с будущими жильцами, подбирает наиболее долговечные строительные материалы.  

Одновременно областные власти готовятся начать решать проблему людей, которые живут в зданиях, признанных аварийными после 2012 года. К этой категории сегодня отнесено жилье площадью около 132 тысяч квадратных метров. Но эти данные не окончательные, в настоящее время эксперты продолжают обследование домов.

- Будем продолжать работать над расселением ветхих и аварийных зданий, строить жилье в рамках социального найма, возводить арендные дома, делать ипотеку еще более доступной для населения области, - прокомментировал Олег Кожемяко итоги совещания.

В этот же день губернатор и глава Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства приняли участие в торжественной церемонии, посвященной присвоению звания «Дом образцового содержания» многоквартирному зданию № 331-а по улице Ленина в Южно-Сахалинске. В этой пятиэтажке проживают 126 человек. Благодаря тесному сотрудничеству правления товарищества и жителей обслуживание дома ведется на высоком уровне. Как отметил Константин Цицин, до этого дня в стране насчитывалось всего 59 зданий, получивших звание «Дома образцового содержания». Пятиэтажка по улице Ленина стала 60-й.

Губернатор Олег Кожемяко напомнил, что в областном центре есть еще один дом образцового содержания. Он находится по адресу: переулок Мичурина, 5. При содействии областных властей были отремонтированы фасад и крыша.

- Жильцы дома по улице Ленина вместе с сотрудниками управляющей компании сделали много для того, чтобы в здании стало уютно и комфортно, - сказал губернатор. – Привели в порядок подъезды, установили приборы учета, в местах общего пользования появились датчики движения, позволяющие добиваться значительной экономии электроэнергии. Как и в случае с домом в переулке Мичурина, мы окажем помощь здешним жильцам в решении имеющихся проблем. 

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:32 +1
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