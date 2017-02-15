Сахалин вошел в тройку самых закредитованных регионов страны
Лидерами списка также стали Бурятия и Ханты-Мансийский автономный округ
Бурятия, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра возглавили антирейтинг субъектов РФ по уровню закредитованности населения, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
В основе рейтинга легли расчеты долей взрослых жителей регионов с накопленными долгами по кредитам и займам, начиная от 500 тысяч рублей, и допустивших просрочку более 90 дней. Количество таких граждан в стране — почти 680 тысяч человек. При этом, по причине отсутствия открытых данных, в расчетах не были учтены данные о некредитных долгах граждан.
В десятку самых закредитованных регионов в РФ также попали Красноярский край, республика Тыва, Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области, также республика Башкортостан и Тюменская область.
Самыми незакредитованными регионами оказались Республика Дагестан, Чеченская республика, Севастополь и республика Крым, сообщили в ОП.
Ханты-Мансийск нефтегазовое место,как и у нас высокие зарплаты,поэтому банкам там раздолье полное,как и у нас.
так же каждый второй имеет кредит.
они и правда особо не повлияли....лично я не почувствовал.
Бестолковая статистика....
Поясню:
1. Республики Кавказа менее всего закредитованы. Вся суть в том, что мусульманство запрещает лихву/рост/проценты. По священному Корану лихва - это от сатаны. Можно добавить и низкое доверие банков, как и страховщиков, но это 5-7%, и то, приходится на русских живущих в республиках.
2. У сахалинцев, при прочих равных, есть возможность отдавать долги в путину, которая с каждым годом всё труднее. Высокие цены и жажда жизни напоказ(на джипе или в дорогих часах, доедая последний болт без соли). И так далее.
3. Это сарказм, конечно - зарплаты по 70 000 рублей по данным Росстата, позволяют брать кредиты)))))