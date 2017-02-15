Сахалин вошел в тройку самых закредитованных регионов страны

Бурятия, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра возглавили антирейтинг субъектов РФ по уровню закредитованности населения, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

В основе рейтинга легли расчеты долей взрослых жителей регионов с накопленными долгами по кредитам и займам, начиная от 500 тысяч рублей, и допустивших просрочку более 90 дней. Количество таких граждан в стране — почти 680 тысяч человек. При этом, по причине отсутствия открытых данных, в расчетах не были учтены данные о некредитных долгах граждан.

В десятку самых закредитованных регионов в РФ также попали Красноярский край, республика Тыва, Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области, также республика Башкортостан и Тюменская область.

Самыми незакредитованными регионами оказались Республика Дагестан, Чеченская республика, Севастополь и республика Крым, сообщили в ОП.