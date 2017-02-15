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Сахалин вошел в тройку самых закредитованных регионов страны

Сахалин вошел в тройку самых закредитованных регионов страны

Лидерами списка также стали Бурятия и Ханты-Мансийский автономный округ

Бурятия, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра возглавили антирейтинг субъектов РФ по уровню закредитованности населения, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

В основе рейтинга легли расчеты долей взрослых жителей регионов с накопленными долгами по кредитам и займам, начиная от 500 тысяч рублей, и допустивших просрочку более 90 дней. Количество таких граждан в стране — почти 680 тысяч человек. При этом, по причине отсутствия открытых данных, в расчетах не были учтены данные о некредитных долгах граждан.

В десятку самых закредитованных регионов в РФ также попали Красноярский край, республика Тыва, Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области, также республика Башкортостан и Тюменская область.

Самыми незакредитованными регионами оказались Республика Дагестан, Чеченская республика, Севастополь и республика Крым, сообщили в ОП.

 

сегодня, в 09:26 0
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 09:46
ну с Бурятией понятно,там ни работы,ни зарплаты...вот и живут в кредит и при этом мало кто отдаёт...пока ехал в поезде в Биробиджан и пока был в тех краях дофига от кого услышал,как они пачками едут на заработки в Приморку,в Корею и на Сахалин,чтобы хотя бы зарабатывать рублей 40-50,ибо там вообще полная ..опа.
Ханты-Мансийск нефтегазовое место,как и у нас высокие зарплаты,поэтому банкам там раздолье полное,как и у нас.
так же каждый второй имеет кредит.
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0
MrFreeman
Написано сегодня, в 12:56
Добрый человек, но зато по России 24 каждую неделю какая-нибудь прошмандь говорит о том, что санкции, ну никак на нашу страну не повлияли.
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:01
MrFreeman,
они и правда особо не повлияли....лично я не почувствовал.
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:09
Да ну, зачем нам кредиты!?!!? у нас же зп по 60 т.р, у нас самые дешевые продукты, самые низки цены на ком.услуги, и у нас вообще все прекрасно!!!
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+2
Online
Wazz_up Online
Написано сегодня, в 10:40 Отредактированно сегодня, в 10:40
"Самыми незакредитованными регионами оказались Республика Дагестан, Чеченская республика, Севастополь и республика Крым, сообщили в ОП" - по Каквказу ясно, их наше правительство "радует" дотациями, вырывая куски бюджетов из других регионов... да и по Крыму тоже, не успели набрать еще, сидят там, ждут исхода всех этих баталий!)
Бестолковая статистика....
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0
Online
Child_of_Sun Online
Написано сегодня, в 11:02
Новость ни о чём
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0
MrFreeman
Написано сегодня, в 12:56
Child_of_Sun, как раз таки, кто захочет, тот увидит.
Поясню:
1. Республики Кавказа менее всего закредитованы. Вся суть в том, что мусульманство запрещает лихву/рост/проценты. По священному Корану лихва - это от сатаны. Можно добавить и низкое доверие банков, как и страховщиков, но это 5-7%, и то, приходится на русских живущих в республиках.
2. У сахалинцев, при прочих равных, есть возможность отдавать долги в путину, которая с каждым годом всё труднее. Высокие цены и жажда жизни напоказ(на джипе или в дорогих часах, доедая последний болт без соли). И так далее.
3. Это сарказм, конечно - зарплаты по 70 000 рублей по данным Росстата, позволяют брать кредиты)))))
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0
Online
Child_of_Sun Online
Написано сегодня, в 15:46
MrFreeman, вы серьезно?
Вот это бином Ньютона! А мы то - рядовые сахалинцы и не знали, что самые закредитованные! Ведь это гос.тайна, что Кавказ живет на дотации из бюджета РФ! Т.е. за наш счет. И дело даже не в Коране.
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vladsakh
Написано сегодня, в 13:13
Вот почему на Сахалине торжественно открыли официальную конторку коллекторов по выбиванию долга. Одни мошенники народ на кредитную иглу подсаживают , другие выбивают. Зашибись.
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karina62
Написано сегодня, в 13:57
а еще говорят, что на Сахалине райская жизнь с зарплатой 60000! Люди же не от хорошей жизни берут кредиты, а теперь еще и транспорт заставляют российский покупать!
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