«Газпромнефть-Сахалин» арендует в Японии буровую платформу

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Ее используют для строительства поисково-оценочной скважины на Аяшском лицензионном участке на шельфе Охотского моря

«Газпромнефть-Сахалин», дочерняя компания «Газпром нефти», подписала контракт с компанией «Hakuryu 5, Inc.» (100% дочернее предприятие Japan Drilling Co., Ltd., Япония) об аренде буровой платформы, которая построит поисково-оценочную скважину на Аяшском лицензионном участке на шельфе Охотского моря.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Газпром нефть», полупогружная плавучая буровая установка «HAKURYU-5» полностью завершит бурение в течение летнего сезона 2017 года, обеспечит испытание скважины и отбор керна для проведения лабораторных исследований. Ранее поисково-оценочное бурение на Аяшском лицензионном участке не проводилось.

Плавучая буровая установка «HAKURYU-5» в 2014 году прошла глубокую модификацию технологического оборудования. Кроме того, в рамках подготовки к буровому сезону в 2017 году будет проведена ее дополнительная модернизация для соответствия климатическим и гидрологическим условиям Охотского моря.

«Газпром нефть» продолжает изучение геологического строения всех принадлежащих компании лицензионных участков, расположенных на шельфе Российской Федерации. Мы убеждены, что накопленный нами уникальный опыт работы на арктическом шельфе будет успешно использован при реализации проектов в других перспективных нефтяных провинциях России, а применение лучших международных практик в области бурения и испытания скважин обеспечит эффективную и безопасную работу«, — сказал заместитель Генерального директора «Газпром нефти» по развитию шельфовых проектов Андрей Патрушев.