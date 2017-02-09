Вылов минтая в Охотском море превысил 317 тыс. тонн

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По данным на 14 февраля, российскими рыбаками в Охотском море добыто свыше 317 тыс. тонн минтая (29,6% от квоты), что на 3,9 тыс. тонн выше уровня 2016 года. Объем добычи тихоокеанской сельди в Северо-Охотоморской подзоне составляет 57,8 тыс. тонн, что выше прошлогодних показателей 1,2 тыс. тонн. Такие данные привел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук в ходе очередного заседания штаба охотоморской путины.

Добычу минтая в Охотском море осуществляет 113 судов. На промысле сельди находятся 8 судов.

Как доложил из района промысла заместитель руководителя координационной группы Росрыболовства Юрий Омельченко, в течение прошедшей недели штормовая погода в северной части Охотского моря существенно изменила положение ледовой кромки. Происходило расширение полей легкопроходимого мелкобитого льда. В южной части Охотского моря метеообстановка благоприятствовала работе флота. В течение двух дней штормовые ветра мешали работе только среднетоннажного флота и ведению перегрузов. В течение следующей недели в северной части моря возобновится интенсивное льдообразование. Суда, работающие на границе ледовой кромки, предупреждены об усиленном наблюдении за состоянием льдов.

Безопасность работы судов в экспедиции осуществляли спасатель «Сибирский» в северной части и спасатель «Суворовец» в южной части Охотского моря. В течение недели спасатель «Суворовец» произвел водолазный осмотр винторулевой группы БАТМ «Бухта Преображенья» и РТМС «Простор». В настоящее время производится осмотр винторулевой группы СРТ «Узон». Других аварийных ситуаций в течение отчетного периода не возникало.

В Северо-Охотоморской подзоне промысел осложняют разреженность скоплений минтая. Уловы достигают 100 тонн на судосутки. Штормовые ветра не давали возможности флоту расширить район работ, однако в настоящее время ситуация улучшается. В подзоне находится 16 крупнотоннажных судов. В уловах преобладает минтай средним размером 38-45 см. Приловы молоди доходят до 10%.

В Западно-Камчатской подзоне работает 20 судов. Уловы от 40 до 200 тонн на судно. Промысловая обстановка удовлетворительна, но не стабильна. Скопления минтая подвижны и смещаются в северо- восточном направлении. В уловах в основном рыба размером 37,5-38 см. В районе работает девять судов снюрреводного промысла, в основном по прибрежным квотам.

В Камчато-Курильской подзоне лов ведут 82 судна. Промысловая обстановка удовлетворительна, но нестабильна. Скопления крупного минтая подвижны и периодически рассеиваются. Уловы достигают 250 тонн на судосутки. Основу составляют рыбы промысловым размером 38-45 см. Приловы молоди около 9%. В районе работает также от 8 до 12 судов снюрреводного лова, в основном по прибрежным квотам.

На Северных Курилах работало до пяти судов. Промысловая обстановка последние дни стабильна. Уловы доходили до 80 тонн на судосутки. Зачастую промыслу мешали штормовые ветра. Последние два дня флот не работал – перегружался в Камчато-Курильской подзоне. В районе продолжают периодически работать суда снюрреводного промысла со сдачей рыбы на береговые предприятия.

На промысле сельди обстановка в отчетный период была на среднем уровне, к концу недели отмечалось улучшение. В течение недели работало от 2 до 4 крупнотоннажных судна с выловом 83,5 тонн на судосутки, среднетоннажный флот работал эпизодически, уловы составили 36,8 тонн.

В районе находится 34 транспорта, под погрузкой ежедневно – от 10 до 14 судов, остальные в ожидании накопления продукции на промысловых судах и переходах. За отчетный период закончили погрузку и снялись в порт 14 транспортов различной емкости.

На контроле работы флота и обеспечения погрузочных работ находится 35 инспекторов морской охраны. Простоев судов на перегрузах не наблюдалось.

В экспедиции работают 10 наблюдателей из ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО.

Согласно прогнозу специалистов ТИНРО-Центра, в ближайшие дни продолжится разрушение ледяного пояса вдоль западного прибрежья Камчатки. В северо-западной части моря в результате процессов сжатия ожидается существенное сокращение площади и увеличение сплочённости льда. Вдоль восточного побережья острова Сахалин под воздействием северных ветров лёд продолжит дрейф к югу. Над северо-восточным сектором моря, под влиянием ветров северных румбов продолжится вынос льда из залива Шелихова. На шельфе Сахалина ожидается расширение пояса разреженного льда в мористую часть.

Что касается промысловой обстановки, то в предстоящую неделю существенных изменений в ее характере не ожидается. Дифференциация скоплений крупного и мелкого минтая на входе в залив Шелихова ожидается не ранее начала марта. Молодь останется на северных и северо-восточных склонах впадины ТИНРО, крупный минтай начнет смещаться к входу в залив Шелихова. Неустойчивой останется обстановка и в Северо-Охотоморской подзоне, но здесь начнется уплотнение скоплений по мере стабилизации океанологической ситуации. В Камчатско-Курильской подзоне предполагается начало смещения преднерестовых скоплений на нерестовые изобаты, что сделает их недоступными для промыслового флота. Тем не менее, уловы у крупнотоннажного флота в следующие 7 дней ожидаются на уровне 100-110 тонн на судосутки, среднетоннажного – 45-50 тонн на судосутки.

В ходе совещания была рассмотрена ситуация с приловами молоди. Так, в Западно-Камчатской подзоне, где скопления минтая особенно подвижны, приловы молоди достигают 30%, а в отдельных тралениях полностью состоят из молоди. Петр Савчук поручил научным наблюдателям Росрыболовства взять ситуацию на особый контроль и в случае необходимости оперативно направить предложения в ТИНРО-Центр по введению ограничению рыболовства с целью исключения из промысла районов, в которых приловы молоди превышают установленные нормы.

Источник: пресс-служба Росрыболовства