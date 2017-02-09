Сахалинцы и курильчане будут сами определять, какие проекты реализовать в первую очередь на их территории

В Сахалинской области внедряется система инициативного бюджетирования. Она позволяет жителям населенных пунктов самостоятельно определять, какие общественно значимые проекты следует реализовать в первую очередь на их территории. Пионерами в освоении новации стали жители сел Углегорского района.

Внедрением программы развития инициативного бюджетирования занимается министерство финансов Сахалинской области. В ее рамках поддержка из региональной казны оказывается тем проектам, которые выбирают сами граждане. Максимальная сумма субсидий на реализацию каждого из начинаний составляет 3 миллиона рублей. Данное мероприятие является важной составной частью политики областного правительства, нацеленной на создание и расширение механизмов участия жителей Сахалина и Курил в бюджетном процессе.

По решению губернатора Олега Кожемяко пилотными территориями для реализации программы стали Углегорский городской округ и Южно-Сахалинск. Сотрудники министерства финансов провели ряд встреч и итоговых собраний с жителями семи углегорских сел, чтобы разъяснить им суть нововведений. В итоге в каждом населенном пункте выбрали по одному микро-проекту, которые селянам предстоит реализовать в 2017 году совместно с муниципалитетом.

Например, жители села Бошняково обсуждали, нужно ли оборудовать пляжную зону или следует отдать предпочтение 3D-кинотеатру. В итоге они высказались за благоустройство сквера в центре населенного пункта. Жители села Медвежье, в котором остро стоит вопрос с водоснабжения, решили, что первым делом им требуются колодцы. По мнению лесогорцев, в их населенном пункте следует дополнительно оборудовать детскую площадку. У жителей Никольского в приоритете оказалось освещение улиц села. А в Ольшанке, Поречье и Краснополье предпочли спортивные площадки.

- Также сельчане сформировали с помощью голосования инициативные группы, которые будут контролировать ход работ по реализации микро-проектов от лица общественности и участвовать в окончательной приемке работ, - рассказала Анна Харченко, министр финансов Сахалинской области. – Следующими свой выбор в рамках программы сделают жители сел и планировочных районов, входящих в состав Южно-Сахалинска. А осенью 2017 года к инициативному бюджетированию подключатся все муниципальные образования области.

Также министерство финансов Сахалинской области организовало опрос по внедрению системы инициативного бюджетирования. Принять участие в нем могут все желающие.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области