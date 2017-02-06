Отставание от графика при строительстве молочной фермы в Троицком ликвидируют

Областные власти требуют не снижать темпы строительства молочной фермы в окрестностях села Троицкого. Подрядная организация должна ликвидировать отставание от графика. Такой вывод сделал губернатор Олег Кожемяко, побывав на площадке, где возводятся объекты первой очереди будущей масштабной фермы, рассчитанные на 1900 голов дойного стада.

Планируется, что крупный рогатый скот молочного направления – элитных племенных телок голштино-фризской породы, - завезут на Сахалин летом. Поэтому за несколько оставшихся месяцев в окрестностях Троицкого должны подняться стены двух коровников, девяти телятников, доильно-молочного блока, лечебницы, комплекса для хранения зерна и производства комбикормов, родильного отделения, котельной и целого ряда других строений. Предстоит выполнить большие объемы работ. Между тем, строители почти завершили подготовку силосных траншей, фундаментов телятников и коровников, и вынужденно снизили темпы работ. Как выяснилось в ходе визита Олега Кожемяко на площадку, необходимые для дальнейшего строительства металлоконструкции в настоящее время находятся во Владивостоке. На Сахалин они поступят только через 10 дней. Вопрос, почему не завезли материалы заранее, остался без внятного ответа.

Губернатор потребовал от строителей принять меры, чтобы наверстать упущенное время, в частности, привлечь субподрядные организации.

- Необходимо сделать все, чтобы скот, который сюда прибудет, попал в хорошие условия, - поставил задачу Олег Кожемяко. – Нет опасений, что возникнут проблемы с кормами. У нас есть земли для выращивания кормовых культур, в наличии необходимая техника. Поэтому сегодня необходимо наращивать темпы строительства помещений для содержания животных.

По поручению главы региона в дальнейшем курировать стройку будет заместитель председателя правительства области Александр Житков. Ему предстоит наладить жесткий контроль над ходом работ.

Гораздо лучше обстоят дела в селе Раздольном, где на базе совхоза «Корсаковский» строится молочно-товарная ферма на 1000 голов дойного стада. В ее составе - помещения для беспривязного содержания коров, молодняка, доильно-молочный блок, навес для сена, площадка для хранения техники, очистные сооружения, траншеи для хранения силоса и сенажа. Сюда также в конце лета поступит скот.

Сейчас на площадке полным ходом идет монтаж металлоконструкций. Об их завозе руководство стройки позаботилось заранее. Ежедневно устанавливается 30 тонн металлоконструкций, доложил губернатору Александр Житков. Работы, по его словам, ведутся в соответствии с графиком.

- Очень важно, что при строительстве фермы используется продукция Долинского завода железобетонных изделий, - отметил Олег Кожемяко. - Это дополнительная загрузка мощностей стройиндустрии региона, работа для жителей области. Еще один плюс от использования местных ресурсов - проще организовать доставку необходимых материалов на строительную площадку. В результате важный объект возводится без отставаний.

Неподалеку от фермы развернулось строительство индивидуальных жилых домов. Здесь будут жить будущие работники. Дома просторные - три комнаты, ванная, туалет, автономное отопление, приусадебный участок. Сейчас строится первая очередь из 20 монолитных зданий. Заселять их планируют летом этого года. В 10 домах ведутся отделочные работы. Строители заливают фундаменты, возводят стены еще нескольких зданий. Из-за неблагоприятных погодных условий образовалось небольшое отставание от графика. Но оно будет ликвидировано в ближайшее время, уверяют строители. Обещают, что с этой целью привлекут на объект дополнительные силы.

Начало строительства второй очереди – еще 30 монолитных домов – намечено на март.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области