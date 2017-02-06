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Самые дешевые продукты в Сахалинской области продают в областном центре

Самые дешевые продукты в Сахалинской области продают в областном центре

Дороже всего продуктовая корзина обходится жителям Охи

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Сахалинской области в январе 2017 года составила 5421,86 рубля в расчете на месяц, сообщает пресс-служба Сахалинстата. По отношению к декабрю 2016 года цена продуктовой корзины в области выросла на 1,6%.

В  Охе стоимость минимального набора продуктов питания составила 6183,13 рубля в месяц (за месяц увеличилась на 1,1%), в Поронайске – 5343,34 рубля (за месяц увеличилась на 0,8%), в Корсакове – 5319,87 рубля (за месяц увеличилась на 0,9%), в Южно-Сахалинске – 5239,43 рубля (за месяц увеличилась на 2,2%).

 Дифференциация между самой высокой стоимостью набора (г. Оха – 6183,13 рубля в месяц) и самой низкой стоимостью набора (г. Южно-Сахалинск – 5239,43 рубля в месяц) составила 1,2 раза.

 В январе 2017 года по отношению к декабрю  2016 года продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары – на 2,1.

Среди продовольственных товаров зафиксировано снижение цен на рис шлифованный на 1,4%, сахар-песок – на 1,3%, горох и фасоль – на 1,2%, крупу гречневую, масло подсолнечное - на 1,0%, свинину – на 0,7%, колбасу вареную – на 0,4%, говядину бескостную – на 0,2%.

Более всего подорожали масло сливочное - на 2,5%, рыба мороженая неразделанная - на 2,2%, творог – на 2,1%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 2,0%, говядина на кости – на 1,9%, яйца куриные – на 1,5%, смеси сухие молочные для детского питания – на 1,3%, сыры плавленые, кисломолочные продукты – на 1,2%, сметана – на 0,9%, молоко питьевое – на 0,5%.

Из овощной продукции огурцы свежие подешевели на 28,9%, свекла столовая – на 1,2%, чеснок – на 1,0%. Но в то же время капуста белокочанная свежая подорожала на 30,5%, лук репчатый – на 17,2%, помидоры свежие – на 8,5%, морковь, картофель – на 1,1%.

Из фруктов повысились цены на виноград на 8,8%, яблоки – на 1,2%. Подешевели бананы на 10,2%, апельсины – на 5,0%, лимоны – на 4,4%.

Из непродовольственных товаров подорожали легковые автомобили на 8,8%, сумки женские с верхом из натуральной кожи – на 6,6%, печатные издания – на 4,3%, обувь кроссовая и спортивная для взрослых – на 4,2%, перчатки из натуральной кожи – на 3,3%, одежда детская – на 1,9%, табачные изделия – на 1,6%, моющие и чистящие средства – на 1,0%, медикаменты – на 0,6%, бензин автомобильный – на 0,2%.

Среди наблюдаемых видов услуг дороже стали услуги правового характера (удостоверение завещания в нотариальной конторе) – на 1,9%, посещение детских яслей-сада подорожало на 1,0%, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога – на 0,3%. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 09:38 +2
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Комментарии
VULKAN
Написано вчера, в 09:49
Ура!!! Какое "счастье"!!!
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+3
Елена Потапова
Написано вчера, в 10:00
Ох уж эти усредненные подсчеты... В Долинске, например, бОльшая часть продуктов дешевле, причем существенно, чем в Южном.
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 12:04
Елена Потапова, то же в Аниве. Опять статистика - сиречь, ложь.
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+5
Добрый человек
Написано вчера, в 10:27
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+4
senchick
Написано вчера, в 10:57
Добрый человек, Правильно на картинке ДАМа говорит
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+3
Masenkaya
Написано вчера, в 10:29
Да где они дешевеют?! где?! покажите мне эти места!
кто вообще пишет эту статистику!?!
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+2
Online
Avarkom Online
Написано вчера, в 18:22
Masenkaya, я могу показать где дешевеет цена.Вчера снижение на 10% было на рыбу и мясо. Но это сочтут за рекламу.
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0
Masenkaya
Написано вчера, в 18:30
Avarkom, а город какой?
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0
Online
Avarkom Online
Написано вчера, в 22:32
Masenkaya, ю-с
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0
Белый Мишка
Написано вчера, в 12:12
Гоните, отвечаю. Не смешили бы ЕЁ, она и так смешная!
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+1
EBIN
Написано вчера, в 12:27 Отредактированно вчера, в 12:31
5421,86 рубля в расчете на месяц. Они там, что? Поехавшие.
Это не в месяц, а один раз в магазин сходить.
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+3
kholmchanin
Написано вчера, в 12:53
Понятие дешевизны весьма относительные: если сравнить с
камчадалами-у нас чуток дешевле, а если с центром-у нас на
порядок дороже. Если где-то 1200р по продкарте что-то значат,
то при наших ценах-это слёзы...
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+1
Сандра Клайд
Написано вчера, в 15:23
статистика-это инструмент в руках власти, призванный пудрить мозг населению.
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+1
Crysis
Написано вчера, в 21:27
дешёвые продукты на Сахалине
, серьёзно
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+2
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