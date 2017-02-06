Самые дешевые продукты в Сахалинской области продают в областном центре

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Сахалинской области в январе 2017 года составила 5421,86 рубля в расчете на месяц, сообщает пресс-служба Сахалинстата. По отношению к декабрю 2016 года цена продуктовой корзины в области выросла на 1,6%.

В Охе стоимость минимального набора продуктов питания составила 6183,13 рубля в месяц (за месяц увеличилась на 1,1%), в Поронайске – 5343,34 рубля (за месяц увеличилась на 0,8%), в Корсакове – 5319,87 рубля (за месяц увеличилась на 0,9%), в Южно-Сахалинске – 5239,43 рубля (за месяц увеличилась на 2,2%).

Дифференциация между самой высокой стоимостью набора (г. Оха – 6183,13 рубля в месяц) и самой низкой стоимостью набора (г. Южно-Сахалинск – 5239,43 рубля в месяц) составила 1,2 раза.

В январе 2017 года по отношению к декабрю 2016 года продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары – на 2,1.

Среди продовольственных товаров зафиксировано снижение цен на рис шлифованный на 1,4%, сахар-песок – на 1,3%, горох и фасоль – на 1,2%, крупу гречневую, масло подсолнечное - на 1,0%, свинину – на 0,7%, колбасу вареную – на 0,4%, говядину бескостную – на 0,2%.

Более всего подорожали масло сливочное - на 2,5%, рыба мороженая неразделанная - на 2,2%, творог – на 2,1%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 2,0%, говядина на кости – на 1,9%, яйца куриные – на 1,5%, смеси сухие молочные для детского питания – на 1,3%, сыры плавленые, кисломолочные продукты – на 1,2%, сметана – на 0,9%, молоко питьевое – на 0,5%.

Из овощной продукции огурцы свежие подешевели на 28,9%, свекла столовая – на 1,2%, чеснок – на 1,0%. Но в то же время капуста белокочанная свежая подорожала на 30,5%, лук репчатый – на 17,2%, помидоры свежие – на 8,5%, морковь, картофель – на 1,1%.

Из фруктов повысились цены на виноград на 8,8%, яблоки – на 1,2%. Подешевели бананы на 10,2%, апельсины – на 5,0%, лимоны – на 4,4%.

Из непродовольственных товаров подорожали легковые автомобили на 8,8%, сумки женские с верхом из натуральной кожи – на 6,6%, печатные издания – на 4,3%, обувь кроссовая и спортивная для взрослых – на 4,2%, перчатки из натуральной кожи – на 3,3%, одежда детская – на 1,9%, табачные изделия – на 1,6%, моющие и чистящие средства – на 1,0%, медикаменты – на 0,6%, бензин автомобильный – на 0,2%.

Среди наблюдаемых видов услуг дороже стали услуги правового характера (удостоверение завещания в нотариальной конторе) – на 1,9%, посещение детских яслей-сада подорожало на 1,0%, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога – на 0,3%.