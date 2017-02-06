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"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора

"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора

Герман Зверев утверждён сопредседателем экспертной рабочей группы по санитарно-эпидемиологическому контролю

В ходе заседания проектного комитета по реформированию государственного контроля, прошедшего на минувшей неделе под председательством министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, образовано девятнадцать экспертных рабочих групп по видам контрольно-надзорной и предпринимательской деятельности.

Председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев утверждён сопредседателем экспертной рабочей группы по санитарно-эпидемиологическому контролю.

В ближайшее время должно состояться установочное заседание, в ходе которого будут сформированы составы экспертных групп, а также планы работы на 2017 – 2018 годы. Вопросы санитарно-эпидемиологического надзора находятся в компетенции Роспотребнадзора, соответственно, вторым сопредседателем утверждён статс-секретарь, заместитель руководителя ведомства Михаил Орлов.

«Нужно определить приоритеты, которые принесут наибольшие экономические результаты для бизнеса. Сейчас необходимо экспертную мощь и энергию бизнес-сообщества в первую очередь направлять не на те требования, которые ближе всего лежат, а на те, которые формируют наибольшие затраты бизнеса», – заявил министр Михаил Абызов.

Приоритетная программа «Реформа контрольно-надзорной деятельности» (КНД) утверждена в декабре 2016 года президиумом Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Перед правительством стоит задача по сокращению административного давления на бизнес и повышение безопасности государства и общества за счёт повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности. На данный момент задействовано двенадцать федеральных структур, но в дальнейшем этот список планируется расширить.

вчера, в 13:16 +1
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Комментарии
Lukich
Написано вчера, в 15:33
"Открытое правительство" означает что его еще не закрыли как команду Хорошавина? Я верно понимаю термин?
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+4
PATRO
Написано вчера, в 15:34
Lukich,

Пока не закрыли!
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+7
Сергей Михалев
Написано вчера, в 17:00
еще одни регуляторы за чужой счет ..., скоро на одного гражданина будет 10 регулировщиков
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+1
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