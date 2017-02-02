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В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны
Ansar.Ru

В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны

Каждое утро недорогое яйцо эконом-класса от местных производителей мгновенно раскупается практически на всех торговых точках Южно-Сахалинска

В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны. Об этом в частности шла речь на совещании, которое прошло под руководством губернатора региона Олега Кожемяко. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска.

По словам Александра Дернового, за прошедшие два дня было проверено 6 торговых точек сети птицефабрики «Островная», 7 крупных супермаркетов и 17 магазинов мелкой розничной торговли. Уже до 11 утра недорогое яйцо эконом-класса «столовое» и диетическое» было раскуплено практически на всех торговых точках, в том числе и в планировочных районах областного центра. В продаже оставалось только яйцо сорта «Молодильное» и «Солнышко».

- Как рассказывают продавцы проверенных нами магазинов, в том числе и торговых точек птицефабрики «Островная», яйца эконом-сорта раскупаются прямо с раннего утра. Люди берут в одни руки по пять - шесть лотков, иногда более ста пятидесяти штук за раз.  Остаются дорогие яйца, цена на «Островное» и «Молодильное» - свыше ста рублей, -  сказал первый заместитель губернатора.

-  Получается, что не только в крупных супермаркетах, но и на птицефабрике «Островная» цена на яйцо гораздо выше предполагаемой нами по программе «Социальный продукт». Это недопустимо, - заявил губернатор Олег Кожемяко и потребовал разъяснений от министра торговли и продовольствия региона.

Инна Павленко разъяснила, что уже с сегодняшнего дня для снижения цен ряд торговых точек перевело яйцо среднего класса «Солнышко» и «Отборное» в разряд социальных и делают на него наценку всего 15 процентов. Теперь оно стоит 78 рублей. При отпускной цене птицефабрики 67 рублей. Яйца этого класса присутствуют практически во всех проверенных магазинах.  Также предприятие увеличит объемы реализации яйца столового первой категории через свою розничную сеть.

Смягчить ситуацию поможет и расширение ассортимента яйца эконом класса за счет поставок с материка. В область уже завозится продукт из Хабаровского, Красноярского краев и Кемеровский области. Поступило около 2 миллионов штук яиц, более восьмисот ожидается к концу недели. Заключен договор на поставку яйца из Приморского края.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:09 +3
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Комментарии
TROL
Написано сегодня, в 15:20
а свои то круче...
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+2
Reader
Написано сегодня, в 15:41
дурдом.
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+2
Сергей Белоусов
Написано сегодня, в 15:50
Дурдом это на севере 10к яиц от 85р =) до 125р
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+1
Angel24
Написано сегодня, в 16:10
А что за ажиотаж?! Покупать яйца пр 5-6 лотков за раз? Пасха вроде еще же не скоро?!
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+4
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:26
Angel24, кидаться)))
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+1
Angel24
Написано сегодня, в 17:33
Добрый человек, Ну только если для этого :)
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0
NNS41148
Написано сегодня, в 20:25
Добрый человек, думаешь гей-парад разрешат?
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0
Еще 1 комментарий
Kolibri
Написано сегодня, в 16:15
Но раньше же такого не было. Почему сейчас такая ситуация. Кто может сказать?
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 16:18
Вот реально год Петуха. Как бы народ не за кукарекал.
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+3
Online
nikolayppu Online
Написано сегодня, в 18:22 Отредактированно сегодня, в 18:26
Наверно все разом кинулись в бодибилдинг, а там нужен белок, много белка) А если серьезно, то искусственно вызван дефицит скорее всего, для того чтобы закупки оправдать.
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0
ateriya
Написано сегодня, в 21:15
это что за дурдом такой покупать яйца за два месяца до пасхи? народ вы чего чиканулись совсем что ли?они же стухнут . это что последняя пасха что ли или после нее куры вымрут? с чем связан такой ажиотаж, выяснить никто не попробовал?
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 21:24
ateriya, да просто яиц меньше завозят. А народ сразу среагировал на дефицит. Писали же тут об этом: производственные площади отдали под бройлеров, выпуск яйца уменьшился.
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+3
ateriya
Написано сегодня, в 21:27
НюНик_просто_Анна, ну не до такой же степени уменьшился чтобы за два месяца до пасхи яйцами запасаться! производители же наверняка все просчитали. как повлияет уменьшение насколько будет дефицит или его не будет. я свободно яйца в магазине покупаю.
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+2
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 21:30
НюНик_просто_Анна, ....да и бройлеров как то не видно
наверно в жаркие страны улетели.
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+2
Еще 7 комментариев
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