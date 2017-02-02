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В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны. Об этом в частности шла речь на совещании, которое прошло под руководством губернатора региона Олега Кожемяко. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска.

По словам Александра Дернового, за прошедшие два дня было проверено 6 торговых точек сети птицефабрики «Островная», 7 крупных супермаркетов и 17 магазинов мелкой розничной торговли. Уже до 11 утра недорогое яйцо эконом-класса «столовое» и диетическое» было раскуплено практически на всех торговых точках, в том числе и в планировочных районах областного центра. В продаже оставалось только яйцо сорта «Молодильное» и «Солнышко».

- Как рассказывают продавцы проверенных нами магазинов, в том числе и торговых точек птицефабрики «Островная», яйца эконом-сорта раскупаются прямо с раннего утра. Люди берут в одни руки по пять - шесть лотков, иногда более ста пятидесяти штук за раз. Остаются дорогие яйца, цена на «Островное» и «Молодильное» - свыше ста рублей, - сказал первый заместитель губернатора.

- Получается, что не только в крупных супермаркетах, но и на птицефабрике «Островная» цена на яйцо гораздо выше предполагаемой нами по программе «Социальный продукт». Это недопустимо, - заявил губернатор Олег Кожемяко и потребовал разъяснений от министра торговли и продовольствия региона.

Инна Павленко разъяснила, что уже с сегодняшнего дня для снижения цен ряд торговых точек перевело яйцо среднего класса «Солнышко» и «Отборное» в разряд социальных и делают на него наценку всего 15 процентов. Теперь оно стоит 78 рублей. При отпускной цене птицефабрики 67 рублей. Яйца этого класса присутствуют практически во всех проверенных магазинах. Также предприятие увеличит объемы реализации яйца столового первой категории через свою розничную сеть.

Смягчить ситуацию поможет и расширение ассортимента яйца эконом класса за счет поставок с материка. В область уже завозится продукт из Хабаровского, Красноярского краев и Кемеровский области. Поступило около 2 миллионов штук яиц, более восьмисот ожидается к концу недели. Заключен договор на поставку яйца из Приморского края.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области