новости
новости
Регистрация
Нарушения на сотни миллионов рублей выявлены при ремонте сахалинского санатория

Нарушения на сотни миллионов рублей выявлены при ремонте сахалинского санатория

За три года "Синегорским минеральным водам" было выделено свыше 1 млрд. 305 млн. рублей

Отчет КСП о расходовании бюджетных денег, выделенных АО "Санаторий "Синегорские минеральные воды", обсудили на совместном заседании трех думских комитетов - по соцполитике, бюджету и налогам, экономразвитию. Об этом сообщает пресс-служба Сахалинской областной думы. 

За три года было выделено на эти цели свыше 1 млрд. 305 млн. рублей. Как отметила аудитор Ольга Подстрижень, объем средств, предоставленных из областного бюджета 2014-2016 годах, превышал фактические потребности санатория, необходимые для его развития. Неиспользованный остаток бюджетных инвестиций составил на момент проверки свыше 842 млн. рублей. Эти деньги лежат сегодня на депозитных счетах АО "Санаторий "Синегорские минеральные воды".

Выявлено много нарушений по условиям и срокам, качеству выполнения ремонтных работ, что увеличило стоимость ремонта на 206 млн. рублей. Был запланирован ремонт в лечебном блоке с зимним садом, спальном корпусе, бассейне, на инженерных сетях, по благоустройству территории.

С основным подрядчиком договор расторгнут в одностороннем порядке, так как в отношении него введена процедура банкротства. Для продолжения ремонта заключен договор с другой организацией.

Депутаты спрашивали у представителей санатория, минздрава, министерства имущественных отношений, почему своевременно не велась претензионная работа с подрядчиками?

- Мы не в состоянии оценить причины удорожания, увеличения сроков строительства, - ответил и.о. гендиректора санатория Алексей Пешков. – Для этого необходимо проводить комплексную экспертизу, так как было заключено много договоров.

Министр здравоохранения Алексей Пак ответил, что в настоящее время ситуация в санатории меняется к лучшему. Все места заполнены (хотя еще недавно этот показатель составлял всего 20 проц.). Помимо лицензии на санаторную деятельность, есть теперь и лицензия на осуществление медицинской деятельности. Это станет важным направлением работы в связи с объединением с санаторием "Аралия". По мнению министра,  "Синегорские минеральные воды" в ближайшие годы выйдут на уровень рентабельности.

Депутат Виктор Любушкин высказался о необходимости рекомендовать правительству разработать механизм контроля за расходованием бюджетных средств.

- Выявлены вопиющие факты, - прокомментировал отчет КСП депутат Владимир Воронцов. Он предложил направить материалы проверки в прокуратуру.

Решение совместного заседания думских комитетов будет доработано с учетом прозвучавших предложений, замечаний и направлено заинтересованным государственным структурам.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:52 +2
Другие статьи по темам
Прочее
санаторий"Синегорские минеральные воды"
Популярное на ASTV
Сахалинских школьников втягивают в опасные для жизни игры
Сахалинских школьников втягивают в опасные для жизни игры
Следствие по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина завершено
Следствие по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина завершено
Двум сахалинским девочкам нужна помощь
Двум сахалинским девочкам нужна помощь
Две "Тойоты" лоб в лоб столкнулись в Холмском районе
Две "Тойоты" лоб в лоб столкнулись в Холмском районе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 12:01 Отредактированно сегодня, в 12:02
информация у нас об этом была полтора года назад! и что толку? у нас все делается от пинка свыше, получили пинок-зашевелились...
Ответить
+4
Armata77
Написано сегодня, в 12:13
Да за такие деньги, можно было построить несколько санаториев!!!!
Ответить
+5
Ярославчик
Написано сегодня, в 12:18
Что творится-то.?
Воруют внаглую и не боятся.
Куда смотрят правоохранительные органы и профильные министерства?
Это же такие огромные суммы, а мы все кризис, да кризис.
Ответить
+6
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 12:22 Отредактированно сегодня, в 12:23
Ярославчик, да работа всех наших КСП безрезультативная, поставили в план, проверили, выявили, а дальше что? утерлись и замяли, почему материалы проверки дальше не передают для принятия мер к виновным? взять корсаковскую КСП, нашли в "Океане" воровство бюджетных денег и что дальше?
Ответить
+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 12:30
Сандра Клайд, Дульского уволили и все...но он почему-то приезжает туда.
Ответить
+3
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 12:32 Отредактированно сегодня, в 12:33
Ярославчик, его судить надо и требовать возмещение средств в бюджет и что-то насчет Густовой тишина....
Ответить
+3
Еще 2 комментария
Online
Сергей Михалев Online
Написано сегодня, в 13:48
Мы не в состоянии оценить причины удорожания, увеличения сроков строительства, - ответил и.о. гендиректора санатория Алексей Пешков. – Для этого необходимо проводить комплексную экспертизу, так как было заключено много договоров.

после такого заявления японец вспарывает себе живот
г-ну Пешкову даже не хватило мужества написать заявление на увольнение по собственному желанию и извиниться
Ответить
0
Online
Сергей Михалев Online
Написано сегодня, в 13:49
Депутат Виктор Любушкин высказался о необходимости рекомендовать правительству разработать механизм контроля за расходованием бюджетных средств.

упс, оговорка по Фрейду )) оказывается сегодня нет механизмов контроля ? а чего народу столько на работу с портфелями ходят ?
Ответить
+1
Online
Сергей Михалев Online
Написано сегодня, в 13:50
Решение совместного заседания думских комитетов будет доработано с учетом прозвучавших предложений, замечаний и направлено заинтересованным государственным структурам

а можно список заинтересованных структур ?
а вдруг их нет ? тогда что ?
Ответить
0
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 15:52
Отдыхал там в 5-м году. Вид из окна по утрам.)))
Но природа вокруг хорошая.Энергетика располагает. Кормили хорошо,персонал приятный.
Ответить
+1
О™оРоЗоК
Написано сегодня, в 19:33
"Поларис",санаторий кто следующий?А то смотрю в городе одни 200-ки ездят.Пора раскулачивать!
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Жителей островного региона познакомят с Сахалином глазами японских поэтов
Жителей островного региона познакомят с Сахалином глазами японских поэтов
Волейболистки «Сахалина» проиграли команде из Казани
Волейболистки «Сахалина» проиграли команде из Казани
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru