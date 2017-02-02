Нарушения на сотни миллионов рублей выявлены при ремонте сахалинского санатория

За три года "Синегорским минеральным водам" было выделено свыше 1 млрд. 305 млн. рублей

Отчет КСП о расходовании бюджетных денег, выделенных АО "Санаторий "Синегорские минеральные воды", обсудили на совместном заседании трех думских комитетов - по соцполитике, бюджету и налогам, экономразвитию. Об этом сообщает пресс-служба Сахалинской областной думы.

За три года было выделено на эти цели свыше 1 млрд. 305 млн. рублей. Как отметила аудитор Ольга Подстрижень, объем средств, предоставленных из областного бюджета 2014-2016 годах, превышал фактические потребности санатория, необходимые для его развития. Неиспользованный остаток бюджетных инвестиций составил на момент проверки свыше 842 млн. рублей. Эти деньги лежат сегодня на депозитных счетах АО "Санаторий "Синегорские минеральные воды".

Выявлено много нарушений по условиям и срокам, качеству выполнения ремонтных работ, что увеличило стоимость ремонта на 206 млн. рублей. Был запланирован ремонт в лечебном блоке с зимним садом, спальном корпусе, бассейне, на инженерных сетях, по благоустройству территории.

С основным подрядчиком договор расторгнут в одностороннем порядке, так как в отношении него введена процедура банкротства. Для продолжения ремонта заключен договор с другой организацией.

Депутаты спрашивали у представителей санатория, минздрава, министерства имущественных отношений, почему своевременно не велась претензионная работа с подрядчиками?

- Мы не в состоянии оценить причины удорожания, увеличения сроков строительства, - ответил и.о. гендиректора санатория Алексей Пешков. – Для этого необходимо проводить комплексную экспертизу, так как было заключено много договоров.

Министр здравоохранения Алексей Пак ответил, что в настоящее время ситуация в санатории меняется к лучшему. Все места заполнены (хотя еще недавно этот показатель составлял всего 20 проц.). Помимо лицензии на санаторную деятельность, есть теперь и лицензия на осуществление медицинской деятельности. Это станет важным направлением работы в связи с объединением с санаторием "Аралия". По мнению министра, "Синегорские минеральные воды" в ближайшие годы выйдут на уровень рентабельности.

Депутат Виктор Любушкин высказался о необходимости рекомендовать правительству разработать механизм контроля за расходованием бюджетных средств.

- Выявлены вопиющие факты, - прокомментировал отчет КСП депутат Владимир Воронцов. Он предложил направить материалы проверки в прокуратуру.

Решение совместного заседания думских комитетов будет доработано с учетом прозвучавших предложений, замечаний и направлено заинтересованным государственным структурам.